Giải trí

Nữ ca sĩ bị ôm hôn thô bạo trên sân khấu

Minh Khuê

(NLĐO) – Nữ ca sĩ Walkyria Santos của Brazil bất ngờ bị một người đàn ông xông lên sân khấu, túm lấy và ép hôn lúc cô đang biểu diễn.

Walkyria Santos bị tấn công bất ngờ lúc đang trình diễn

Vụ việc xảy ra tại một buổi tiệc ở Thành phố São Bento ở Brazil. Walkyria Santos diện đầm trắng ngắn, phong thái chuyên nghiệp, đang trò chuyện cùng khán giả thì bất ngờ một người đàn ông xông lên.

Nữ ca sĩ bị ôm hôn thô bạo trên sân khấu- Ảnh 1.

Walkyria Santos bị một người đàn ông tấn công ngay trên sân khấu

Người đàn ông xông lên sân khấu và túm lấy Walkyria Santos cưỡng hôn

Hai nhân viên an ninh vội vã chạy lên can thiệp nhưng người đàn ông vẫn giữ chặt nữ ca sĩ. Trong lúc hỗn loạn, Walkyria Santos bị kéo ngã xuống đất và được một người đỡ lên. Người đàn ông quấy rối bị giữ kéo vào cánh gà trong lúc vẫn đang cố gắng tiếp cận nữ ca sĩ.

Sau sự cố, Walkyria Santos trấn tĩnh khán giả, tiếp tục màn trình diễn như chưa xảy ra vấn đề. Những video clip quay lại sự cố lan tỏa nhanh chóng trên mạng xã hội tạo nên làn sóng tranh luận trái chiều.

Cần thắt chặt an ninh các buổi diễn công cộng

Cộng đồng mạng cho rằng vấn đề an ninh tại sự kiện âm nhạc cần được thắt chặt hơn để bảo vệ nghệ sĩ biểu diễn. Bởi lẽ, nếu kẻ quấy rối mang theo vũ khí hoặc có hành vi quá khích hơn thì nguy hiểm không chỉ là nghệ sĩ biểu diễn mà còn đông đảo khán giả tại hiện trường.

Nữ ca sĩ bị ôm hôn thô bạo trên sân khấu- Ảnh 3.

Walkyria Santos nổi tiếng với nhiều ca khúc đình đám

Nữ ca sĩ bị ôm hôn thô bạo trên sân khấu- Ảnh 4.

Walkyria Santos sinh năm 1978, có tên thật là Valquiria Bezerra dos Santos. Cô gia nhập làng giải trí từ năm 16 tuổi và năm 17 tuổi đã là giọng ca chính của ban nhạc Magníficos. Cùng với ban nhạc, cô đã thu âm 7 album và thành danh với nhiều ca khúc đình đám tầm quốc gia.

Từ năm 2000, cô rời ban nhạc để phát triển sự nghiệp solo và cũng ra mắt nhiều album thành công. Cô tái hợp ban nhạc năm 2006 và rời đi năm 2014 để hát chính trong ban nhạc Solteirões do Forró. Hiện tại, cô đang theo đuổi tiếp sự nghiệp solo.

Walkyria Santos đã nhận được vô số giải thưởng danh giá trong nghề.

