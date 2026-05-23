HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Ca sĩ Hồ Việt Trung và bí quyết vượt áp lực chê bai

Minh Khuê

(NLĐO) - Ca sĩ Hồ Việt Trung từng bị áp lực và nỗi sợ khán giả quay lưng khi chuyển hướng sang dòng nhạc mới nhưng anh tìm thấy bí quyết để vượt qua.

Hồ Việt Trung mãi nhớ đến cột mốc khi bước khỏi vùng an toàn, chuyển hướng sang bolero trữ tình

Hồ Việt Trung là khách mời tập 21 chương trình "Kỷ niệm thanh xuân". Anh mang đến chiếc cúp lưu niệm cuộc thi "Hãy nghe tôi hát" mùa 2-2017, một cột mốc đáng nhớ khi bước khỏi vùng an toàn, chuyển hướng trong sự nghiệp.

Ca sĩ Hồ Việt Trung và bí quyết vượt áp lực chê bai - Ảnh 1.

Ca sĩ Hồ Việt Trung chuyển từ nhạc trẻ sôi động sang bolero trữ tình và thành công

Trước khi tham gia sân chơi này, anh vốn chỉ được khán giả biết đến qua những ca khúc nhạc trẻ sôi động và các dự án phim ca nhạc hài triệu view. Sau cuộc thi, anh tìm đến với dòng nhạc bolero trữ tình, khai phá bản thân và khẳng định vị trí riêng trong lòng công chúng.

Hồ Việt Trung nhận định thử sức với dòng nhạc bolero trữ tình tại thời điểm đó là một bước đi đầy táo bạo. Sự đón nhận của công chúng giúp anh có thêm động lực để phát hành liên tiếp các album bolero sau đó.

"Chúng ta không nên tự giới hạn chính mình. Việc bước ra khỏi vùng an toàn sẽ giúp chúng ta học hỏi thêm nhiều điều và khai phá được những năng lực tiềm ẩn bên trong mà chính mình cũng chưa từng biết đến" - Hồ Việt Trung thổ lộ.

Hồ Việt Trung và bài học định vị màu sắc cá nhân, phù hợp với năng lực bản thân

Anh nói thêm từng đối mặt với không ít áp lực và nỗi sợ khán giả quay lưng. Anh cũng nhận những lời chê bao nhẹ nhàng lẫn phản ứng dữ dội. Bí quyết vượt qua là chuẩn bị tư tưởng vững vàng, kiên định không bỏ cuộc và tỉnh táo tự định vị màu sắc cá nhân.

"Tôi nghĩ âm nhạc như món ăn thường ngày. Một số người thích ăn cơm, có người thích phở, hủ tiếu. Khi một người đang thèm hủ tiếu mà mình mang cơm đến thì chắc chắn họ không chấp nhận" - Hồ Việt Trung nói.

Ca sĩ Hồ Việt Trung và bí quyết vượt áp lực chê bai - Ảnh 2.

Hồ Việt Trung nghĩ âm nhạc như món ăn thường ngày

Ca sĩ cần tỉnh táo để tự định vị màu sắc cá nhân, đây chính là chiếc chìa khóa giúp anh vượt qua những định kiến, giữ chân những khán giả yêu mến cách hát bolero theo màu sắc riêng biệt của mình.

Bên cạnh đó, Hồ Việt Trung cũng không ngừng học hỏi, trau dồi thêm kỹ năng cho mình. Anh học từ thế hệ đàn anh, đàn chị lẫn đàn em. Từ những video ca nhạc vốn chỉ 3 triệu đồng, anh dần nâng cấp sản phẩm lên 6 - 7 triệu đồng và cho đến hiện nay lên đến hàng tỉ đồng.

"Phải chọn đúng màu sắc phù hợp với năng lực của bản thân thì mới có thể tồn tại bền vững trong thị trường âm nhạc rộng lớn" - bài học Hồ Việt Trung rút ra được.

Tập 21 chương trình "Kỷ niệm thanh xuân" phát sóng lúc 19 giờ 15 phút, ngày 24-5 trên kênh VTV9.

Tin liên quan

Hồ Việt Trung kể chuyện từng ngủ dưới gầm sân khấu

Hồ Việt Trung kể chuyện từng ngủ dưới gầm sân khấu

(NLĐO) - Ca sĩ Hồ Việt Trung hé lộ thuở mới vào nghề, thù lao của anh rất thấp. Tiền không có, ban tổ chức cho ở đâu thì ở đó nên có lúc phải ngủ dưới gầm sân khấu.

Huỳnh Quý đóng vai hai tính cách trong phim mới

(NLĐO) - Trong “Hợp đồng từ thượng đế”, Huỳnh Quý thể hiện hai trạng thái tính cách đối lập sau biến cố hoán đổi thân xác.

Noo Phước Thịnh "come back"

(NLĐO) - Noo Phước Thịnh tổ chức fan call và 2 buổi private premiere xem trước EP "Nhấc máy".

âm nhạc bí quyết Hồ Việt Trung Kỷ niệm thanh xuân
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo