Ca sĩ Hồ Việt Trung và bí quyết vượt áp lực chê bai

Hồ Việt Trung mãi nhớ đến cột mốc khi bước khỏi vùng an toàn, chuyển hướng sang bolero trữ tình

Hồ Việt Trung là khách mời tập 21 chương trình "Kỷ niệm thanh xuân". Anh mang đến chiếc cúp lưu niệm cuộc thi "Hãy nghe tôi hát" mùa 2-2017, một cột mốc đáng nhớ khi bước khỏi vùng an toàn, chuyển hướng trong sự nghiệp.

Trước khi tham gia sân chơi này, anh vốn chỉ được khán giả biết đến qua những ca khúc nhạc trẻ sôi động và các dự án phim ca nhạc hài triệu view. Sau cuộc thi, anh tìm đến với dòng nhạc bolero trữ tình, khai phá bản thân và khẳng định vị trí riêng trong lòng công chúng.

Hồ Việt Trung nhận định thử sức với dòng nhạc bolero trữ tình tại thời điểm đó là một bước đi đầy táo bạo. Sự đón nhận của công chúng giúp anh có thêm động lực để phát hành liên tiếp các album bolero sau đó.

"Chúng ta không nên tự giới hạn chính mình. Việc bước ra khỏi vùng an toàn sẽ giúp chúng ta học hỏi thêm nhiều điều và khai phá được những năng lực tiềm ẩn bên trong mà chính mình cũng chưa từng biết đến" - Hồ Việt Trung thổ lộ.

Anh nói thêm từng đối mặt với không ít áp lực và nỗi sợ khán giả quay lưng. Anh cũng nhận những lời chê bao nhẹ nhàng lẫn phản ứng dữ dội. Bí quyết vượt qua là chuẩn bị tư tưởng vững vàng, kiên định không bỏ cuộc và tỉnh táo tự định vị màu sắc cá nhân.

"Tôi nghĩ âm nhạc như món ăn thường ngày. Một số người thích ăn cơm, có người thích phở, hủ tiếu. Khi một người đang thèm hủ tiếu mà mình mang cơm đến thì chắc chắn họ không chấp nhận" - Hồ Việt Trung nói.

Ca sĩ cần tỉnh táo để tự định vị màu sắc cá nhân, đây chính là chiếc chìa khóa giúp anh vượt qua những định kiến, giữ chân những khán giả yêu mến cách hát bolero theo màu sắc riêng biệt của mình.

Bên cạnh đó, Hồ Việt Trung cũng không ngừng học hỏi, trau dồi thêm kỹ năng cho mình. Anh học từ thế hệ đàn anh, đàn chị lẫn đàn em. Từ những video ca nhạc vốn chỉ 3 triệu đồng, anh dần nâng cấp sản phẩm lên 6 - 7 triệu đồng và cho đến hiện nay lên đến hàng tỉ đồng.

"Phải chọn đúng màu sắc phù hợp với năng lực của bản thân thì mới có thể tồn tại bền vững trong thị trường âm nhạc rộng lớn" - bài học Hồ Việt Trung rút ra được.

Tập 21 chương trình "Kỷ niệm thanh xuân" phát sóng lúc 19 giờ 15 phút, ngày 24-5 trên kênh VTV9.