Giải trí

Noo Phước Thịnh "come back"

Thùy Trang

(NLĐO) - Noo Phước Thịnh tổ chức fan call và 2 buổi private premiere xem trước EP "Nhấc máy".

Noo Phước Thịnh "rã đông"

Noo Phước Thịnh "come back" - Ảnh 1.

Noo Phước Thịnh "call", fan trả lời

Noo Phước Thịnh chính thức "come back" (trở lại) đường đua âm nhạc với EP "Nhấc máy". Đây cũng là dự án âm nhạc được khán giả mong chờ sau thời gian dài Noo Phước Thịnh "ngủ đông".

Lần hợp tác này của Noo Phước Thịnh với Catchellers (là một Music Collective bao gồm các Producer, Artist/Songwriter và các thành viên hoạt động ở lĩnh vực Creative tại Việt Nam) thu hút sự chú ý của công chúng.

Catchellers từng có những sản phẩm âm nhạc đông đảo giới trẻ yêu thích như "May mắn", "Giấc mơ", "Nói dối", "Cafe mùa mưa"...

Lần đầu tiên làm việc cùng Noo Phước Thịnh, Catchellers cho biết rất hào hứng pha chút hồi hộp. Noo Phước Thịnh cũng chia sẻ về âm nhạc lần này: "Cảm giác như thể loại âm nhạc trong EP không quá xa lạ, nhưng lại rất mới với Noo. Màu sắc âm nhạc mà các bạn trẻ định hình chỉ có thể nghe và cảm nhận, khó diễn tả thành lời cụ thể. Chỉ biết là khi bước vào phòng thu, mình phải thử những thứ chưa từng thử, làm những thứ chưa từng làm".

Noo Phước Thịnh "come back" - Ảnh 2.

Poster EP "Nhấc máy" của Noo Phước Thịnh thu hút sự chú ý

Không chỉ có Catchellers, Noo Phước Thịnh cũng bắt tay cùng 52Hz, giọng ca genZ được yêu thích ở "Em xinh say hi". Đây là lần hiếm hoi Noo Phước Thịnh có phần kết hợp trong sản phẩm chính thức mới một nghệ sĩ GenZ.

Noo Phước Thịnh cho biết: "Các bạn trẻ bây giờ rất tài năng và chủ động trong âm nhạc. Làm việc với các bạn tôi cảm thấy như được tiếp thêm những năng lượng mới, trẻ trung hơn rất nhiều".

52Hz cũng bày tỏ sự thích thú khi làm việc với đàn anh: "Anh Noo là một trong những nghệ sĩ em nghe nhạc từ hồi còn nhỏ, chỉ thấy anh qua tivi. Giờ hát cùng anh, đứng cạnh anh, thật sự mang một cảm giác rất đặc biệt".

Noo Phước Thịnh mang đến đường đua điều gì với EP "Nhấc máy"?

Noo Phước Thịnh "come back" - Ảnh 3.

52HZ là cái tên thu hút sự chú ý trong dự án "come back" của Noo Phước Thịnh

EP tiếp tục được sản xuất bởi DTAP. Sự kết hợp giữa Noo Phước Thịnh và những nghệ sĩ trẻ hứa hẹn mang đến một màu sắc âm nhạc mới mẻ, hiện đại nhưng vẫn giữ được tinh thần cảm xúc vốn là dấu ấn quen thuộc của nam ca sĩ suốt nhiều năm qua.

Cùng với việc phát hành nhạc, Noo Phước Thịnh cũng cho thấy quyết tâm quay trở lại mạnh mẽ với loạt hoạt động chỉn chu dành cho người hâm mộ. Lần đầu tiên, idol thế hệ đầu của Vpop tung bộ vật phẩm lưu niệm (merchandise) chính thức với tên gọi Noo Series 01: First Call Collection, phiên bản giới hạn.

Kèm theo đó, nam ca sĩ cũng chơi lớn, tổ chức 2 buổi ra mắt MV riêng tư cùng người hâm mộ tại cả TP HCM và Hà Nội. Dự kiến tại 2 sự kiện này, khán giả sẽ được xem trước toàn bộ 3 MV của EP, trước khi các MV chính thức phát hành ra thị trường.

Noo Phước Thịnh "come back" - Ảnh 4.

Một dự án đáng mong chờ của Noo Phước Thịnh

Noo Phước Thịnh cũng hé lộ sẽ tổ chức Fan Call, livestream trò chuyện qua điện thoại cùng khán giả, với số điện thoại được cung cấp ngẫu nhiên từ bộ vật phẩm. Loạt hoạt động năng nổ này cho thấy dù gần 20 năm trong nghề, Noo Phước Thịnh vẫn không ngừng bám sát thị trường âm nhạc với những cách tiếp cận thời thượng, hợp giới trẻ.

Dù thị trường âm nhạc đang chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ của thế hệ Gen Z, vị thế của Noo Phước Thịnh vẫn giữ được những giá trị độc tôn và khác biệt. Noo Phước Thịnh hiện tại vẫn là một trong số ít nam ca sĩ Vpop duy trì được tầm ảnh hưởng qua nhiều thế hệ khán giả, không phải nhờ số lượng nhạc ra mắt, mà nhờ độ tin cậy về chất lượng và hình ảnh.

