Ca sĩ Hoài Trinh với sinh nhật "20 lần 2" ý nghĩa

Minishow “SON”: Khám phá ý nghĩa sâu sắc trong âm nhạc và thông điệp!

Ca sĩ Hoài Trinh đã có một sinh nhật ý nghĩa

Trong không gian ấm cúng, với giọng hát nội lực, minishow của MC Hoài Trinh đã đưa khán giả đắm chìm vào những ca khúc gắn liền với hành trình âm nhạc, trải nghiệm sống và niềm tin tích cực. Các phần trình diễn solo đan xen cùng những màn kết hợp, hòa giọng cùng các nghệ sĩ khách mời đã tạo nên một đêm nhạc giàu cảm xúc và đầy màu sắc.

Từ những ca khúc như Sắc màu, Bên bờ ao nhà mình, Không thể và có thể,... đến các tiết mục song ca đặc biệt như Memory (ft Lý Hoàng Kim), Bài ca đất phương Nam (ft. Nghệ sĩ Mai Thanh Sơn và Đinh Nhật Minh), hay When You Believe (ft. Diễm My - The Voice),… tất cả đã góp phần làm nên những giai điệu đầy rung cảm và khoảnh khắc khó quên.

Đặc biệt, ca khúc chủ đề SON được xem là linh hồn của chương trình, khắc họa rõ thông điệp mà MC Hoài Trinh hướng đến: "Khi ta vẫn yêu và vẫn tin, trái tim ta mãi SON". Đây không chỉ là lời gửi gắm về tuổi trẻ, tình yêu và niềm tin, mà còn là sự tri ân cuộc đời, nhắn nhủ mỗi người hãy giữ cho mình một trái tim luôn rực rỡ và vẹn nguyên như thuở ban đầu của nữ MC.

Minishow của Hoài Trinh với những vị khách mời đặc biệt

Nhà thiết kế Sỹ Hoàng đã đến tận nơi để chúc mừng Hoài Trinh và gửi tặng cô món quà handmade là một con búp bê mặc áo dài truyền thống có hai mặt với thông điệp: "Người ta thường nói ''Sống phải hai mặt" mới được! Nhưng quan trọng là chỉ một lòng thành tâm, nên hai mặt của em búp bê đều dễ thương như nhau". "Một bé gái thích chơi búp bê, chính là ươm mầm của Tình Mẹ sau này".

Nghệ sĩ Mai Thanh Sơn - Phó hiệu trưởng trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật cũng đến cùng cây đàn nguyệt và góp mặt trong Bài ca đất phương Nam cùng ca sĩ Hoài Trinh và tiếng sáo của Đinh Nhật Minh. Anh chia sẻ về tình bạn của hai anh em khi còn học ở Nhạc viện, đi công tác quốc tế và cộng tác các chương trình nghệ thuật. Không quên gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến cô em gái trong hành trình tiếp theo với nhiều kế hoạch về nghệ thuật và giáo dục.

Chương trình với điểm nhấn đột phá và nhân văn

Hoài Trinh tổ chức sinh nhật nhưng từ chối nhận quà của khách mời

Ngoài âm nhạc và khoảnh khắc mừng sinh nhật, MC Hoài Trinh dành nhiều thời lượng để chia sẻ những câu chuyện ý nghĩa về cuộc sống và hành trình chữa lành bằng âm nhạc. Tại sự kiện, MC Hoài Trinh không chỉ dừng lại ở âm nhạc và khoảnh khắc sinh nhật, mà chia sẻ cùng bạn bè, đồng nghiệp và người thân những tâm huyết đang theo đuổi, bao gồm: anyLEARN.vn - Nền tảng đăng ký trường và lớp học, LEAD the Future - Cộng đồng thiếu niên làm chủ tương lai, LEARN to BUILD - Chương trình tìm kiếm tài năng trong các lĩnh vực học tập, và đáng chú ý là ĐỜI ĐÁNG SỐNG – Dự án thiện nguyện phi lợi nhuận, truyền cảm hứng sống hạnh phúc, giúp giảm tỷ lệ trầm cảm và tự tử ở VN. Tất cả đều là những dự án mang ý nghĩa giáo dục, cộng đồng và thiện nguyện, hướng đến mục tiêu nuôi dưỡng tri thức, khơi dậy tiềm năng thế hệ trẻ và lan tỏa yêu thương đến cộng đồng. Các dự án đều có sự tham gia và đồng hành của những Nhà giáo, Nghệ sĩ tên tuổi và có ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng.

Đêm nhạc SON của Hoài Trinh

Với minishow "SON", MC – Ca sĩ Hoài Trinh kỳ vọng đã mang đến cho khán giả một đêm nhạc tràn đầy cảm xúc, vừa là dịp chúc mừng "sinh nhật tuổi 20 lần 2", vừa kỷ niệm hành trình cá nhân, đồng thời là cơ hội để tri ân, kết nối và lan tỏa niềm tin yêu cuộc sống.