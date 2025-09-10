HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Ca sĩ Mỹ Linh rạng rỡ tại Expo 2025 Osaka

Thùy Trang

(NLĐO) - Là giọng ca nhạc pop Việt Nam duy nhất tham gia biểu diễn tại sự kiện Expo 2025 Osaka, ca sĩ Mỹ Linh "thôi miên" người nghe bằng lời ca, tiếng hát.

Mỹ Linh “cháy” hết mình ở Expo 2025: “If we hold on together” - âm nhạc vượt thời gian!

Ca sĩ Mỹ Linh rạng rỡ tại Expo 2025 Osaka- Ảnh 1.

Ca sĩ Mỹ Linh tại Expo 2025 Osaka

Chọn thể hiện ca khúc "If we hold on together" (tạm dịch: Nếu chúng ta nắm chặt tay nhau), ca sĩ Mỹ Linh tỏa sáng tại sự kiện Triển lãm thế giới Expo 2025, đang diễn ra ở Osaka (Nhật Bản) với chủ đề "Designing Future Society for Our Lives" (Thiết kế tương lai cho cuộc sống), trong khuôn khổ Ngày Việt Nam.

Trong một không gian được thiết kế đậm bản sắc dân tộc, tiết mục biểu diễn của Mỹ Linh đã để lại dấu ấn mạnh mẽ, mang đến cho bạn bè quốc tế hình ảnh một Việt Nam giàu bản sắc, gần gũi và tràn đầy năng lượng nghệ thuật.

Lời bài hát "If we hold on together" như một lời khẳng định rằng nếu chúng ta luôn tin tưởng, giữ vững ước mơ và hy vọng, thì những điều tốt đẹp sẽ thành hiện thực - dù cho phải trải qua khó khăn hay bóng tối. Nếu chúng ta nắm chặt tay nhau, đồng hành cùng nhau, thì không gì là không thể vượt qua.

Ca sĩ Mỹ Linh với hành trình gởi lời chào từ âm nhạc Việt Nam

Ca sĩ Mỹ Linh rạng rỡ tại Expo 2025 Osaka- Ảnh 3.

Mỹ Linh bắt đầu cho chuyến lưu diễn châu Á của mình

Ca sĩ Mỹ Linh chia sẻ: "Tôi mong muốn thông qua âm nhạc - ngôn ngữ không biên giới - để gửi lời chào Việt Nam đến bạn bè khắp nơi".

Màn trình diễn tại Osaka Expo 2025 cũng mở đầu cho hành trình "Mỹ Linh xin chào tour 2025", chuỗi lưu diễn châu Á của Mỹ Linh cùng gia đình và ê-kíp, sẽ tiếp tục với đêm nhạc tại Tokyo vào ngày 14-9, trước khi đến Hàn Quốc vào tháng 10.

Tin liên quan

Bí kíp làm nghề của Mỹ Linh

Bí kíp làm nghề của Mỹ Linh

(NLĐO) - Với ca sĩ Mỹ Linh, mỗi lần được cất tiếng là lần chị được sống lại với tình yêu âm nhạc vô điều kiện từ những ngày đầu tiên.

Bất ngờ với em xinh LAMOON

(NLĐO) - Showcase LÀ MOON: Bước ngoặt ấn tượng trong sự nghiệp âm nhạc của LAMOON.

"Ma nữ" Yu Dương tiết lộ những lần đầu tiên

(NLĐO) - Nữ diễn viên Yu Dương, từng đóng phim "Lời nguyền huyết ngải", tiết lộ nhiều điều trong phim mới "Đồi hành xác: Tà thuật đen trở lại".

Mỹ Linh Ca sĩ Mỹ Linh Diva Mỹ Linh Mỹ Linh hát tại Expo 2025 Osaka
