Mỹ Linh “cháy” hết mình ở Expo 2025: “If we hold on together” - âm nhạc vượt thời gian!

Ca sĩ Mỹ Linh tại Expo 2025 Osaka

Chọn thể hiện ca khúc "If we hold on together" (tạm dịch: Nếu chúng ta nắm chặt tay nhau), ca sĩ Mỹ Linh tỏa sáng tại sự kiện Triển lãm thế giới Expo 2025, đang diễn ra ở Osaka (Nhật Bản) với chủ đề "Designing Future Society for Our Lives" (Thiết kế tương lai cho cuộc sống), trong khuôn khổ Ngày Việt Nam.

Trong một không gian được thiết kế đậm bản sắc dân tộc, tiết mục biểu diễn của Mỹ Linh đã để lại dấu ấn mạnh mẽ, mang đến cho bạn bè quốc tế hình ảnh một Việt Nam giàu bản sắc, gần gũi và tràn đầy năng lượng nghệ thuật.

Lời bài hát "If we hold on together" như một lời khẳng định rằng nếu chúng ta luôn tin tưởng, giữ vững ước mơ và hy vọng, thì những điều tốt đẹp sẽ thành hiện thực - dù cho phải trải qua khó khăn hay bóng tối. Nếu chúng ta nắm chặt tay nhau, đồng hành cùng nhau, thì không gì là không thể vượt qua.

Ca sĩ Mỹ Linh với hành trình gởi lời chào từ âm nhạc Việt Nam

Mỹ Linh bắt đầu cho chuyến lưu diễn châu Á của mình

Ca sĩ Mỹ Linh chia sẻ: "Tôi mong muốn thông qua âm nhạc - ngôn ngữ không biên giới - để gửi lời chào Việt Nam đến bạn bè khắp nơi".

Màn trình diễn tại Osaka Expo 2025 cũng mở đầu cho hành trình "Mỹ Linh xin chào tour 2025", chuỗi lưu diễn châu Á của Mỹ Linh cùng gia đình và ê-kíp, sẽ tiếp tục với đêm nhạc tại Tokyo vào ngày 14-9, trước khi đến Hàn Quốc vào tháng 10.