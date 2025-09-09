HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

"Ma nữ" Yu Dương tiết lộ những lần đầu tiên

Minh Khuê

(NLĐO) - Nữ diễn viên Yu Dương, từng đóng phim "Lời nguyền huyết ngải", tiết lộ nhiều điều trong phim mới "Đồi hành xác: Tà thuật đen trở lại".

"Ma nữ" Yu Dương kể hậu trường "Đồi hành xác: Tà thuật đen trở lại"

Trong buổi giao lưu, giới thiệu phim "Đồi hành xác: Tà thuật đen trở lại" diễn ra chiều ngày 9-9 tại TP HCM, ê-kíp đoàn phim chia sẻ nhiều điều.

Nữ diễn viên Yu Dương cho biết cô đóng vai Ngày trong phim nhưng từ chối tiết lộ thêm thông tin vai diễn do muốn giữ bất ngờ cho khán giả.

"Ma nữ" Yu Dương tiết lộ những lần đầu tiên - Ảnh 1.

Ê-kíp phim "Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại"

"Ma nữ" Yu Dương tiết lộ những lần đầu tiên - Ảnh 2.

"Ma nữ" Yu Dương (thứ tư từ trái sang) trên thảm đỏ

"Ma nữ" Yu Dương tiết lộ những lần đầu tiên - Ảnh 3.

Yu Dương chia sẻ tại buổi giao lưu

Yu Dương trải lòng về những lần đầu tiên


"Đây là lần đầu tiên tôi đóng vai phải đổ nhiều máu như thế này. Từ trước đến giờ, các vai diễn của tôi nhân vật bị trầy xước nhẹ thôi, đổ máu lênh láng thế này là lần đầu tiên. Những pha hành động mạnh, phải dùng sức của mình để giống như thật. Ê-kíp có chuẩn bị cho diễn viên tập kỹ với đội cascadeur.

Cộng thêm, tôi được mặc đồ bảo hộ, tránh thương tích xảy ra. Đây là lần đầu tiên tôi thể hiện cảm xúc dữ dằn, đánh một trận đến chết. Một trải nghiệm nếu đạo diễn không mang đến thì cả đời tôi cũng không có được" - Yu Dương thổ lộ.

Cô nói thêm đây chỉ là phim kinh dị thứ hai cô có tạo hình đầm trắng, tóc đen xõa dài chứ không phải lặp lại tạo hình này trong nhiều phim.

Trong "Đồi hành xác: Tà thuật đen trở lại", cô cũng mặc những trang phục khác chứ không phải lúc nào cũng mặc đầm màu trắng, tóc đen dài xõa xuống.

Yu Dương là con gái của nữ diễn viên Mai Phương - người được xem là một trong những mỹ nhân của điện ảnh Việt Nam ở thế kỷ trước. Cô cũng là cháu ngoại cố đạo diễn - NSND Hồng Sến.

Yu Dương từng được mời tham gia một số bộ phim truyền hình như: "Mày râu làm vợ", "Hoa cúc xanh", "Con đường phía trước", "Sao miệt vườn"… Sau đó, cô được đạo diễn Bùi Thạc Chuyên mời tham gia phim "Lời nguyền huyết ngải". Từ thành công của "Lời nguyền huyết ngải", Yu Dương tham gia nhiều phim điện ảnh khác: "Cô dâu đại chiến 2", "Rừng xanh kỳ lạ truyện", "Thang máy"…

Nam diễn viên Xuân Thắng là Bảo "xé kịch bản" bước ra trong mắt đạo diễn Lương Đình Dũng

Nam diễn viên Xuân Thắng cho biết anh vào vai Bảo - một thợ sửa xe ô tô trong phim. Anh mong rằng qua nhân vật này khán giả sẽ thấy sự phát triển theo một hướng khác, màu sắc khác.

"Có lúc, đạo diễn yêu cầu tôi không được nói chuyện với ai, kể cả người thân, làm sao để kiệm lời nhất có thể. Đôi khi, đạo diễn yêu cầu phải luyện cái nhìn một cách lơ đãng, mơ hồ để mất đi sự năng động, thoải mái. Bảo là nhân vật có tâm lý nặng nề, nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần nên tôi phải nỗ lực hào nhập dần rồi bắt đầu quên đi bản thân là Xuân Thắng mà là Bảo trước ống kính" - Xuân Thắng tâm sự.

"Ma nữ" Yu Dương tiết lộ những lần đầu tiên - Ảnh 4.

Diễn viên Xuân Thắng trải lòng

"Ma nữ" Yu Dương tiết lộ những lần đầu tiên - Ảnh 5.

Đạo diễn Lương Đình Dũng bộc bạch

Đạo diễn Lương Đình Dũng phát biểu trong giao lưu

Đạo diễn Lương Đình Dũng cho biết anh đã đi đến nhiều vùng, nghe những câu chuyện kinh dị từ dân gian và chọn lọc lại để tạo nên kịch bản phim. Anh tự tin nội dung thể hiện trong phim sẽ không bị lặp lại, không cũ.

"Tôi đã xem rất nhiều phim kinh dị và tìm cách để tránh lặp lại cái đã cũ. Về những diễn viên trẻ như Xuân Thắng, tôi chọn vào vai nam chính là vì rất hợp vai. Tôi dẫn dắt Thắng vào câu chuyện, để Thắng dần trở thành Bảo hoàn toàn. Xuân Thắng rất nỗ lực, nỗ lực khủng khiếp cho vai diễn" - đạo diễn Lương Đình Dũng chia sẻ.

"Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại" kể câu chuyện phim về Bảo (Nguyễn Xuân Thắng đóng) tháo dỡ và "độ" một chiếc xe không rõ nguồn gốc. Từ đây, anh vô tình khơi dậy một bí mật rùng rợn, kéo theo một loạt hiện tượng kỳ dị và hé lộ cánh cửa ma mị giữa đời thường với ác mộng.

Khi ngày càng nhiều người bị cuốn vào vòng xoáy của chiếc xe bị nguyền rủa, bóng ma của một cô gái trẻ mất tích bắt đầu hiện diện để trả thù kẻ sát hại mình. Nhưng cơn thịnh nộ của cô gieo rắc nỗi kinh hoàng lên cả những người vô tội.

Ngoài Xuân Thắng, Yu Dương, phim còn có các diễn viên: Hứa Vĩ Văn, Bé Quyên…

Phim ra rạp từ ngày 26-9.

