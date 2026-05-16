HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Ca sĩ Nguyễn Hải Yến khoe kỷ vật "vực dậy" đam mê

Minh Khuê

(NLĐO) - Ca sĩ Nguyễn Hải Yến là khách mời trong tập thứ 20 của chương trình "Kỷ niệm thanh xuân".

Nguyễn Hải Yến nhắn nhủ người trẻ rằng hãy cứ thử và tự tin

Nguyễn Hải Yến mang đến cho khán giả chương trình kỷ vật là chiếc cúp á quân cuộc thi chương trình "Tuyệt đỉnh tranh tài" năm 2015. Chiếc cúp cũng là cột mốc quan trọng trong sự nghiệp sau 3 năm chị tạm ngừng làm nghề để chăm sóc con trai, lo cho gia đình nhỏ.

"Chiếc cúp cho tôi thấy được rằng có rất nhiều khó khăn, đắn đo, có thể bỏ cuộc nhưng mình đã không nói lời từ chối, không bỏ cuộc và có được thành quả" - Nguyễn Hải Yến bộc bạch.

Ca sĩ Nguyễn Hải Yến khoe kỷ vật "vực dậy" đam mê - Ảnh 1.

Nguyễn Hải Yến trong chương trình "Kỷ niệm thanh xuân"

Ca sĩ Nguyễn Hải Yến khoe kỷ vật "vực dậy" đam mê - Ảnh 2.

Nữ ca sĩ khoe cúp và bảng trao thưởng á quân "Tuyệt đỉnh tranh tài", món quà tinh thần, cột mốc khi tái xuất sau 3 năm vắng bóng

Qua kỷ vật này, chị nhắn nhủ đến các bạn nghệ sĩ trẻ rằng hãy cứ thử, cứ làm và tin vào chính mình. Nếu từ chối hay bỏ cuộc, không thử thì mọi thành công và đích đến sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trong cuộc đời. Chiếc cúp là một thành công, một dấu ấn đậm nét để nữ ca sĩ "vực dậy" đam mê đã chìm sâu bên trong mình sau thời gian dài tạm ngừng.

Nguyễn Hải Yến kể chọn tạm ngừng sự nghiệp để lo gia đình là lựa chọn khó khăn. Chị từng lo lắng về việc mất người hâm mộ, thay đổi sắc vóc và áp lực kinh tế khi có con. Tuy nhiên, nỗi khát khao làm mẹ quá lớn và nữ ca sĩ đã quyết tâm rời xa ánh đèn sân khấu.

Hành trình trở lại không dễ dàng

Sau nửa năm trở lại với nghề, Nguyễn Hải Yến từng bị loại ngay từ "vòng gửi xe" ở một chương trình truyền hình về ca hát khác. Thay vì tự ti, chị nhận ra bài học đắt giá về sự phù hợp. Chính sự tỉnh táo, nhận ra được vấn đề đã giúp chị tỏa sáng ở chương trình khác khi mọi thứ đều phù hợp.

Trong sự nghiệp âm nhạc, Nguyễn Hải Yến thừa nhận từng có lúc loay hoay chạy theo xu hướng, cố gắng mô phỏng những bản "hit" của người khác nhưng không thành công. Phải mất đến 10 năm, nữ ca sĩ mới thực sự tìm thấy bản ngã của mình khi quay về với những bản tình ca và chất liệu âm nhạc giàu cảm xúc.

Ca sĩ Nguyễn Hải Yến khoe kỷ vật "vực dậy" đam mê - Ảnh 3.

Nguyễn Hải Yến vui khi tìm thấy bản ngã của mình

Việc làm mới những giá trị cũ không chỉ là sở thích mà còn là tâm huyết của Nguyễn Hải Yến trong việc lưu giữ và bảo tồn những kỷ niệm thanh xuân của nhiều thế hệ khán giả qua âm nhạc.

Hiện nay, Nguyễn Hải Yến xuất hiện nhiều trong vai trò giám khảo các cuộc tranh tài âm nhạc. Nữ ca sĩ hạnh phúc khi được nhìn thấy những nhân tố trẻ có năng lực, tin rằng thành công của một nghệ sĩ không chỉ danh hiệu mà là khả năng kéo gần khoảng cách với khán giả, giúp họ sống lại những khoảnh khắc thanh xuân đẹp nhất mỗi khi giai điệu vang lên.

Tập 20 chương trình "Kỷ niệm thanh xuân" phát sóng lúc 19 giờ 15 phút ngày 17-5.

Tin liên quan

Ca sĩ Bảo Trâm Idol trải lòng về góc khuất trong tình yêu

Ca sĩ Bảo Trâm Idol trải lòng về góc khuất trong tình yêu

(NLĐO) - Bảo Trâm cho hay "Nước mắt hình nhân" đến với cô đúng vào giai đoạn cảm thấy chơi vơi và khao khát được bộc bạch những góc khuất của mình nhất.

"Bé Châu" lần đầu trải lòng góc khuất showbiz

(NLĐO) - Thần đồng âm nhạc "bé Châu" tái xuất với tên gọi Nguyễn Huy, lần đầu tiết lộ về trải nghiệm kinh khủng ở showbiz.

Võ Hạ Trâm: "Tôi không còn cân đo đong đếm khi làm nhạc như trước"

(NLĐO) - Võ Hạ Trâm thay đổi tư duy sau nhiều năm làm nghề: Từ hát để mưu sinh đến làm nhạc vì đam mê.

kỷ vật Nguyễn Hải Yến tuyệt đỉnh tranh tài Kỷ niệm thanh xuân chiếc cúp
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo