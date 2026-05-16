Ca sĩ Nguyễn Hải Yến khoe kỷ vật "vực dậy" đam mê

Nguyễn Hải Yến nhắn nhủ người trẻ rằng hãy cứ thử và tự tin

Nguyễn Hải Yến mang đến cho khán giả chương trình kỷ vật là chiếc cúp á quân cuộc thi chương trình "Tuyệt đỉnh tranh tài" năm 2015. Chiếc cúp cũng là cột mốc quan trọng trong sự nghiệp sau 3 năm chị tạm ngừng làm nghề để chăm sóc con trai, lo cho gia đình nhỏ.

"Chiếc cúp cho tôi thấy được rằng có rất nhiều khó khăn, đắn đo, có thể bỏ cuộc nhưng mình đã không nói lời từ chối, không bỏ cuộc và có được thành quả" - Nguyễn Hải Yến bộc bạch.

Nguyễn Hải Yến trong chương trình "Kỷ niệm thanh xuân"

Nữ ca sĩ khoe cúp và bảng trao thưởng á quân "Tuyệt đỉnh tranh tài", món quà tinh thần, cột mốc khi tái xuất sau 3 năm vắng bóng

Qua kỷ vật này, chị nhắn nhủ đến các bạn nghệ sĩ trẻ rằng hãy cứ thử, cứ làm và tin vào chính mình. Nếu từ chối hay bỏ cuộc, không thử thì mọi thành công và đích đến sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trong cuộc đời. Chiếc cúp là một thành công, một dấu ấn đậm nét để nữ ca sĩ "vực dậy" đam mê đã chìm sâu bên trong mình sau thời gian dài tạm ngừng.

Nguyễn Hải Yến kể chọn tạm ngừng sự nghiệp để lo gia đình là lựa chọn khó khăn. Chị từng lo lắng về việc mất người hâm mộ, thay đổi sắc vóc và áp lực kinh tế khi có con. Tuy nhiên, nỗi khát khao làm mẹ quá lớn và nữ ca sĩ đã quyết tâm rời xa ánh đèn sân khấu.

Hành trình trở lại không dễ dàng

Sau nửa năm trở lại với nghề, Nguyễn Hải Yến từng bị loại ngay từ "vòng gửi xe" ở một chương trình truyền hình về ca hát khác. Thay vì tự ti, chị nhận ra bài học đắt giá về sự phù hợp. Chính sự tỉnh táo, nhận ra được vấn đề đã giúp chị tỏa sáng ở chương trình khác khi mọi thứ đều phù hợp.

Trong sự nghiệp âm nhạc, Nguyễn Hải Yến thừa nhận từng có lúc loay hoay chạy theo xu hướng, cố gắng mô phỏng những bản "hit" của người khác nhưng không thành công. Phải mất đến 10 năm, nữ ca sĩ mới thực sự tìm thấy bản ngã của mình khi quay về với những bản tình ca và chất liệu âm nhạc giàu cảm xúc.

Nguyễn Hải Yến vui khi tìm thấy bản ngã của mình

Việc làm mới những giá trị cũ không chỉ là sở thích mà còn là tâm huyết của Nguyễn Hải Yến trong việc lưu giữ và bảo tồn những kỷ niệm thanh xuân của nhiều thế hệ khán giả qua âm nhạc.

Hiện nay, Nguyễn Hải Yến xuất hiện nhiều trong vai trò giám khảo các cuộc tranh tài âm nhạc. Nữ ca sĩ hạnh phúc khi được nhìn thấy những nhân tố trẻ có năng lực, tin rằng thành công của một nghệ sĩ không chỉ danh hiệu mà là khả năng kéo gần khoảng cách với khán giả, giúp họ sống lại những khoảnh khắc thanh xuân đẹp nhất mỗi khi giai điệu vang lên.

Tập 20 chương trình "Kỷ niệm thanh xuân" phát sóng lúc 19 giờ 15 phút ngày 17-5.