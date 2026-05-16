Giải trí

Võ Hạ Trâm: "Tôi không còn cân đo đong đếm khi làm nhạc như trước"

Thùy Trang

(NLĐO)- Võ Hạ Trâm thay đổi tư duy sau nhiều năm làm nghề: Từ hát để mưu sinh đến làm nhạc vì đam mê.

Võ Hạ Trâm: "Ngày xưa phải đắn đo từng bộ đồ diễn, giờ có bài hay là làm ngay"

Võ Hạ Trâm: "Ngày xưa phải đắn đo từng bộ đồ diễn, giờ có bài hay là làm ngay"

Ca sĩ Võ Hạ Trâm vừa ra mắt ca khúc Việt Nam Kiêu Hãnh, như một món quà dành tặng khán giả yêu nhạc và cổ vũ tinh thần dân tộc. Nữ ca sĩ cho biết cô không còn muốn chờ đến các dịp lễ lớn mới phát hành nhạc về quê hương, đất nước, bởi với cô, tình yêu nước là cảm xúc hiện diện mỗi ngày và chưa bao giờ lỗi thời.

Theo Võ Hạ Trâm, tư duy làm nghề của cô hiện thay đổi nhiều so với trước đây. Nếu ngày xưa nữ ca sĩ luôn phải cân đo đong đếm, dè dặt trong từng sản phẩm vì điều kiện kinh tế còn hạn chế, thì hiện tại cô đã thoải mái hơn trong việc đầu tư cho âm nhạc.

"Ngày trước tôi làm nghề để mưu sinh, "cơm áo gạo tiền" nhiều hơn là để tận hưởng nghệ thuật. Khi đó, mỗi khi may được một bộ đồ diễn, tôi phải mặc đi mặc lại rất nhiều lần để có thể tiết kiệm nhất có thể. Bây giờ được khán giả yêu thương hơn, có điều kiện hơn nên tôi muốn đầu tư chỉn chu hơn cho âm nhạc và hình ảnh. Tôi vẫn giữ cách sống tiết kiệm, nhưng với âm nhạc tôi có thể thoải mái hơn. Không còn áp lực là doanh số, tính toán chi li hơn về thời điểm ra bài, mà tôi muốn được làm theo cảm xúc và cống hiến cho âm nhạc một cách tự do", Võ Hạ Trâm chia sẻ.

Hình ảnh Võ Hạ Trâm trong sản phẩm mới Việt Nam Kiêu Hãnh

Ca khúc là bức tranh về một Việt Nam từ thuở "con rồng cháu tiên" đến hình ảnh bụi tre xanh, đóa sen hồng và những con người chân chất hiện lên đầy kiêu hãnh. Không chỉ ngợi ca vẻ đẹp của gấm vóc non sông từ Thăng Long đến chín dòng Cửu Long, bài hát còn là lời nhắc nhở về tình yêu nguồn cội, tinh thần đoàn kết và niềm tin sắt son dưới lá cờ vinh quang.

Nữ ca sĩ cho biết, bất cứ khi nào gặp một ca khúc hay về quê hương, đất nước, cô đều muốn nhanh chóng thực hiện và giới thiệu đến công chúng, đặc biệt là các bạn trẻ, học sinh, sinh viên có thêm những bài hát mới để biểu diễn trong trường học hay các chương trình cộng đồng. Theo cô, dòng nhạc yêu nước hiện nay vẫn có chỗ đứng riêng và được khán giả đón nhận tích cực như một "món ăn tinh thần mỗi ngày".

"Võ Hạ Trâm thật hạnh phúc khi âm nhạc chính luận, những bài hát ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, tinh thần dân tộc đã có một chỗ đứng riêng, một vị trí riêng trong lòng người yêu âm nhạc. Với Trâm, âm nhạc yêu nước không lung linh lấp lánh như những món trang sức mắc tiền để chúng ta có dịp mới "khoác" lên mình. Mà ngược lại, đó là dòng chảy âm ỉ, bất tận mà chúng ta có thể thưởng thức mỗi ngày, để nhắc nhớ về những giá trị thiêng liêng của hoà bình, của bình yên", cô nói.

Nói về giai đoạn chạy show dày đặc trong tháng 4 vừa qua, nữ ca sĩ cho biết cô gần như không có thời gian ở nhà. "Có những ngày buổi sáng còn ở TPHCM, chiều đã có mặt tại Hà Nội và buổi tối tiếp tục biểu diễn ở Sa Pa. Lịch trình liên tục giữa Nam và Bắc khiến tôi nhiều lúc "mất ăn mất ngủ", song đổi lại, tôi nhận được sự đón nhận ngoài mong đợi từ khán giả khắp cả nước. Điều đó tạo nên một động lực lớn cho tôi.

Gần như tất cả chương trình lớn mang tính quốc gia trong dịp 30-4 vừa rồi tôi đều cố gắng tham gia hết. Với tôi, đó là niềm hạnh phúc và vinh dự rất lớn" - nữ ca sĩ nói.

