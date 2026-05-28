Văn hóa - Văn nghệ

Ca sĩ - NSƯT Hồng Vân nhớ những đồng nghiệp xưa

Thanh Hiệp (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

(NLĐO) – Ôn lại kỷ niệm cuộc đời âm nhạc và nghệ thuật, ca sĩ - NSƯT Hồng Vân tâm sự nhiều về những tên tuổi đã gắn liền ký ức người yêu nhạc

NSƯT ca sĩ Hồng Vân nhớ về những đồng nghiệp xưa trên con đường nghệ thuật - Ảnh 1.

NSƯT Ca sĩ Hồng Vân

 Sáng 28-5, tại phim trường khi tham gia một vai diễn mới chuẩn bị ra mắt công chúng, ca sĩ - NSƯT Hồng Vân đã tâm sự về chặng đường nghệ thuật của mình.

Bà nhớ những tháng năm rong ruổi cùng nghệ thuật khi bà nhắc đến vai diễn bà Từ Cung trong phim "Ngọn nến hoàng cung" (đạo diễn Nguyễn Quốc Hưng) do TFS sản xuất năm 2004, phim dài 45 tập. "Tôi nhớ đến giai đoạn này vì lúc đó đi hát, có nhiều show lắm, bạn bè đồng nghiệp đều động viên hãy thử tham gia đóng phim, biết đâu sẽ có thêm cái nghề. May sao tôi diễn cũng được, đạo diễn và bạn bè khen, nên năm nay ngồi nhớ lại vai Từ Cung cảm thấy nhớ bạn bè ca sĩ" – ca sĩ NSƯT Hồng Vân nói.

Mỗi ca sĩ là mỗi nhịp tim yêu

NSƯT ca sĩ Hồng Vân xem vai diễn Từ Cung trong hành trình nghệ thuật của mình là một bước ngoặc đồng thời ghi nhớ nhiều kỷ niệm với đồng nghiệp, nên bà có dịp nhìn lại chặng đường dài đã đi qua – một hành trình được dệt nên bằng ký ức sân khấu, âm nhạc và những chuyến lưu diễn xa đáng nhớ.

NSƯT ca sĩ Hồng Vân nhớ về những đồng nghiệp xưa trên con đường nghệ thuật - Ảnh 2.

Từ trái sang: Ca sĩ Giao Linh, Hồng Vân, Trúc Ly tại HTV

"Bóng dáng của nhiều đồng nghiệp từng đồng hành là nhịp tim yêu trong lòng tôi. Vai diễn gợi mở ký ức Nhân vật Từ Cung – thân mẫu của vua Bảo Đại, người phụ nữ từng chứng kiến nhiều biến động của triều Nguyễn – mang đến cho tôi nhiều cảm xúc đặc biệt" – bà nhấn mạnh.

Với bà, đây không đơn thuần là một vai diễn lịch sử mà còn là cơ hội để chạm vào chiều sâu nội tâm của một người mẹ, một người phụ nữ sống giữa những đổi thay của thời cuộc. "Tôi nhớ ca sĩ Lan Ngọc đã khuyên, chính khi hóa thân vào nhân vật mang nhiều lớp tâm trạng ấy, Hồng Vân sẽ yêu nghề hơn, sẽ đem trải nghiệm của mình để đưa vào nhân vật".

NSƯT ca sĩ Hồng Vân nhớ về những đồng nghiệp xưa trên con đường nghệ thuật - Ảnh 3.

Ca sĩ Hồng Vân và Trang Mỹ Dung

Bà đã dành cả tuổi trẻ để rong ruổi theo nghề, đi qua nhiều sân khấu, nhiều tỉnh thành và nhiều giai đoạn thăng trầm của đời nghệ sĩ nên chặng đường đến với nghề diễn viên điện ảnh, bà nhớ các bạn của mình. "Đó là Bảo Yến, Nhã Phương, Trúc Ly, Trang Mỹ Dung, Cẩm Vân, Lệ Thu, Lan Ngọc, Kiều Phượng Loan, Mỹ Chi, Tú Trinh, Đào Đức, Cao Minh…. Những kỷ niệm khó phai mờ" – bà nhắc lại.

Những nẻo đường âm nhạc không thể quên

Nhắc về hành trình làm nghề, điều khiến NSƯT Hồng Vân xúc động không chỉ là ánh đèn sân khấu mà còn là những chuyến đi dài, những đêm diễn xa nhà và những đồng nghiệp từng sát cánh.

Có những người đã không còn đứng trên sân khấu, có những người đã rời xa cuộc đời, nhưng ký ức về những đoàn hát lưu diễn, những buổi tập giữa đêm hay những lần cùng nhau vượt khó để giữ một suất diễn vẫn còn nguyên trong bà.

NSƯT ca sĩ Hồng Vân nhớ về những đồng nghiệp xưa trên con đường nghệ thuật - Ảnh 4.

Ca sĩ Hồng Vân và Bảo Yến

"Làm nghệ thuật là đi cùng con người. Có những người đồng hành vài năm, có người cả đời. Mỗi lần nhìn lại, điều nhớ nhất không phải hào quang mà là tình nghĩa", bà chia sẻ.

Đó cũng là ký ức của một thế hệ nghệ sĩ từng quen với những chuyến xe đêm, những sân khấu dã chiến, những buổi diễn nơi vùng sâu vùng xa – nơi nghệ thuật không chỉ để biểu diễn mà còn để kết nối.

Khi vai diễn lịch sử gặp ký ức đời nghệ sĩ

Sự gặp gỡ giữa vai bà Từ Cung và chính hành trình của NSƯT Hồng Vân tạo nên một điểm chạm cảm xúc đặc biệt.

Bởi phía sau phục trang cung đình và bối cảnh lịch sử là câu chuyện về thời gian, về mất mát và về những điều còn ở lại.

NSƯT ca sĩ Hồng Vân nhớ về những đồng nghiệp xưa trên con đường nghệ thuật - Ảnh 5.

Ca sĩ Hồng Vân và Nhã Phương

Trong đời sống nghệ thuật hôm nay, khi nhiều loại hình giải trí phát triển nhanh, những ký ức nghề nghiệp ấy càng trở nên quý giá.

Chúng nhắc nhớ rằng phía sau mỗi nghệ sĩ là một hành trình dài của lao động, hy sinh và lòng thủy chung với nghề.

Với ca sĩ - NSƯT Hồng Vân, vai diễn mới không chỉ mở thêm một cánh cửa sáng tạo mà còn giúp bà nhìn lại con đường mình đã đi qua – nơi vẫn còn vang vọng tiếng hát, tiếng cười của đồng nghiệp và những tháng năm rong ruổi chưa bao giờ cũ.

