



NSND Tống Toàn Thắng

Dấu ấn đặc biệt của nghệ sĩ xiếc Việt trên đấu trường quốc tế NSND Tống Toàn Thắng – người được công chúng biết đến với biệt danh "Hoàng tử trăn" – tiếp tục ghi thêm một dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp khi lần thứ 5 liên tiếp được mời tham gia Ban giám khảo Liên hoan Xiếc quốc tế dành riêng cho nữ nghệ sĩ xiếc tại TP Saratov, Liên bang Nga.

"Đây được xem là liên hoan xiếc quốc tế duy nhất trên thế giới dành riêng cho nữ nghệ sĩ xiếc, do Bộ Văn hóa và hệ thống xiếc quốc gia Liên bang Nga tổ chức, quy tụ nhiều nghệ sĩ, đạo diễn, chuyên gia xiếc hàng đầu từ nhiều quốc gia. Tôi rất vinh dự và vui mừng khi lần thứ 5 được mời tham gia" – NSND Tống Toàn Thắng chia sẻ.

Việc một nghệ sĩ Việt Nam liên tục được tín nhiệm mời tham gia hội đồng chuyên môn suốt 5 năm liên tiếp cho thấy sự ghi nhận đối với uy tín nghề nghiệp và đóng góp của ông với nghệ thuật xiếc thế giới.

Ảnh NSND Tống Toàn Thắng (người thứ ba từ trái sang hàng đầu) trong danh sách Hội đồng giám khảo

Từ "Hoàng tử trăn" đến người giữ trọng trách của xiếc Việt

Sinh năm 1967, NSND Tống Toàn Thắng là một trong những nghệ sĩ có hành trình nghề nghiệp đặc biệt của nghệ thuật xiếc Việt Nam.

Ông từng nổi danh với tiết mục xiếc trăn "Thạch Sanh đánh chằn tinh cứu công chúa", từ đó được công chúng gọi bằng biệt danh "Hoàng tử trăn".

Hiện ông giữ cương vị Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam từ năm 2023, đồng thời là gương mặt nổi bật trong hoạt động đạo diễn, đào tạo và quản lý nghệ thuật xiếc.

Không chỉ biểu diễn, NSND Tống Toàn Thắng còn là đạo diễn đứng sau nhiều tiết mục đoạt giải quốc tế, góp phần đưa hình ảnh xiếc Việt Nam hiện diện ngày càng rõ nét trên bản đồ xiếc thế giới.

Nhiều tiết mục do ông dàn dựng đã giành giải cao tại các liên hoan lớn ở Nga, Kazakhstan và nhiều quốc gia khác.

NSND Tống Toàn Thắng

Niềm tự hào khi được mời lần thứ 5

Chia sẻ về lần thứ 5 được mời tham gia Ban giám khảo tại Saratov, NSND Tống Toàn Thắng xúc động cho biết: "Đây không chỉ là niềm vinh dự cá nhân mà còn là niềm tự hào của nghệ thuật xiếc Việt Nam. Việc được mời liên tiếp 5 năm khiến tôi càng thấy trách nhiệm lớn hơn trong việc học hỏi, kết nối và mang những kinh nghiệm quốc tế trở về phục vụ cho sự phát triển của xiếc nước nhà".

Ông cũng cho rằng môi trường liên hoan quốc tế không chỉ là nơi đánh giá chuyên môn mà còn là cơ hội quan trọng để các nền xiếc gặp gỡ, trao đổi xu hướng sáng tạo mới, từ đó mở rộng cơ hội hợp tác cho nghệ sĩ trẻ Việt Nam.

Xiếc Việt tham gia định hình chuẩn mực nghề nghiệp

Việc một nghệ sĩ Việt Nam nhiều năm liên tục được mời vào hội đồng giám khảo quốc tế mang ý nghĩa vượt ra ngoài câu chuyện thành tích cá nhân.

NSND Tống Toàn Thắng (giữa) và các diễn viên nữ của Liên đoàn Xiếc VN chiến thắng nhiều giải thưởng quốc tế

Đó còn là tín hiệu cho thấy xiếc Việt đang dần chuyển từ vị thế tham dự sang tham gia vào quá trình đánh giá, định hình tiêu chí nghề nghiệp ở sân chơi quốc tế.

Dưới vai trò Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, NSND Tống Toàn Thắng những năm gần đây liên tục thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ vào biểu diễn, tăng cường hợp tác quốc tế và xây dựng các tác phẩm mang đậm bản sắc Việt.

Hành trình của NSND Tống Toàn Thắng cho thấy nghệ thuật xiếc Việt có những người biểu diễn giỏi và đang từng bước khẳng định tiếng nói chuyên môn trong đời sống xiếc thế giới.