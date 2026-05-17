Giải trí

Ca sĩ Quang Lập và tháng 5 đầy biến động: Từ ồn ào nhà đất đến vụ án bản quyền gây chấn động

Thùy Trang

(NLĐO) - Giữa lúc dư luận còn chưa hết xôn xao về vụ cưỡng chế bàn giao nhà tại TPHCM, ca sĩ Quang Lập tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi bị khởi tố.

Ca sĩ Quang Lập là ai?

Giữa lúc dư luận còn chưa hết xôn xao về vụ cưỡng chế bàn giao nhà tại TPHCM, ca sĩ Quang Lập tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi bị khởi tố trong đại án xâm phạm bản quyền âm nhạc đang gây chấn động giới giải trí.

Thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết, đơn vị này đã khởi tố 5 vụ án hình sự liên quan hành vi "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan" theo Điều 225 Bộ luật Hình sự. Trong số những người bị khởi tố có ca sĩ Quang Lập, tên thật là Diệp Văn Lập – người sáng lập và điều hành Trung tâm Giọng ca để đời.

Sự xuất hiện của cái tên Quang Lập trong vụ án lập tức thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng, bởi nam ca sĩ vốn là gương mặt quen thuộc với khán giả yêu dòng nhạc bolero suốt nhiều năm qua.

Sinh năm 1978 tại An Giang, Quang Lập được biết đến rộng rãi từ khoảng năm 2015 nhờ chất giọng trầm ấm, giàu cảm xúc và phong cách hát thiên về tự sự. Anh ghi dấu ấn qua loạt ca khúc như "Về đâu mái tóc người thương", "Đêm buồn tỉnh lẻ", "Sầu tím thiệp hồng", "Thành phố buồn", "Nhật ký đời tôi"...

Không chạy theo hình ảnh hào nhoáng hay các sản phẩm dàn dựng cầu kỳ, Quang Lập chọn hướng đi tối giản, tập trung hoàn toàn vào giọng hát. Chính điều này giúp anh xây dựng được lượng khán giả trung thành đông đảo trên các nền tảng số. Hiện kênh YouTube của nam ca sĩ có hơn 1,3 triệu lượt đăng ký, trong khi fanpage sở hữu hơn 2,5 triệu người theo dõi.

Ngoài hoạt động biểu diễn, Quang Lập còn điều hành Trung tâm Giọng ca để đời - nơi thường xuyên tổ chức các chương trình biểu diễn và tìm kiếm những giọng ca mới theo đuổi dòng nhạc trữ tình, bolero.

Ca sĩ Quang Lập: 1 tháng 2 vụ ồn ào

Tuy nhiên, chỉ trong vòng một tháng, nam ca sĩ liên tiếp vướng vào hai vụ việc ồn ào gây chú ý dư luận.

Trước đó, ngày 1-5, cơ quan thi hành án dân sự TPHCM đã ban hành quyết định cưỡng chế buộc ông Diệp Văn Lập cùng những người liên quan phải bàn giao căn nhà đang tranh chấp cho bà Nguyễn Thị Nguyệt theo bản án phúc thẩm đã có hiệu lực từ tháng 9-2025.

Ca sĩ Quang Lập: 1 tháng 2 vụ ồn ào

Vụ việc bắt nguồn từ giấy mua bán nhà viết tay được lập từ năm 2014 giữa bà Nguyệt và một cá nhân tên Nguyễn Quang Trọng. Sau quá trình xét xử, tòa án xác định giao dịch này không hợp pháp do vi phạm các quy định về hình thức và nội dung. 

Theo nhận định của Hội đồng xét xử, căn nhà là tài sản chung của vợ chồng nhưng văn bản chuyển nhượng lại thiếu chữ ký của người chồng. Ngoài ra, giấy tờ mua bán cũng không được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của Luật Đất đai 2013.

Từ đó, tòa quyết định hủy giao dịch mua bán nhà, đồng thời buộc ông Diệp Văn Lập cùng những người liên quan phải bàn giao lại tài sản cho nguyên đơn. Đáng chú ý, HĐXX cũng không chấp nhận yêu cầu công nhận giao dịch mua bán là hợp pháp để thực hiện thủ tục sang tên. Tòa cho rằng giao dịch không đủ giá trị pháp lý để làm căn cứ phát sinh quyền sở hữu.

Trong quá trình giải quyết vụ án, ông Nguyễn Quang Trọng cho biết đã giao cho bà Nguyệt số tiền 1,3 tỉ đồng theo thỏa thuận mua bán. Tuy nhiên, phía này không cung cấp được chứng cứ chứng minh việc giao nhận tiền. 

Kết quả giám định cũng xác định phần nội dung bổ sung liên quan khoản nợ trong bản photo giấy mua bán do chính ông Trọng viết thêm, nên không đủ cơ sở xem xét.

Đáng nói, trong suốt quá trình xét xử, phía ca sĩ Quang Lập và ông Trọng đều không trực tiếp tham gia mà ủy quyền cho đại diện pháp lý làm việc với tòa. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực ngay sau khi tuyên, đồng nghĩa quyết định cưỡng chế bàn giao nhà phải được thi hành theo quy định pháp luật.

Từ một ca sĩ bolero sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo, Quang Lập hiện đối diện hàng loạt ồn ào pháp lý liên tiếp. Những diễn biến tiếp theo liên quan đến vụ án bản quyền đang tiếp tục được dư luận đặc biệt quan tâm.

Công ty quản lý lên tiếng khi Miu Lê bị khởi tố, bắt tạm giam

(NLĐO) - Công bố chứng cứ quan trọng tại hiện trường làm căn cứ khởi tố ca sĩ Miu Lê.

