HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Công ty quản lý lên tiếng khi Miu Lê bị khởi tố, bắt tạm giam

Thùy Trang

(NLĐO) - Công bố chứng cứ quan trọng tại hiện trường làm căn cứ khởi tố ca sĩ Miu Lê.

Miu Lê bị khởi tố

Công ty quản lý lên tiếng khi Miu Lê bị khởi tố, bắt tạm giam - Ảnh 1.

Các đối tượng trong vụ Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại khu vực bãi tắm Tùng Thu (Đặc khu Cát Hải)

Tối 16-5, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Phòng đã ra Quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn Tạm giam đối với Lê Ánh Nhật (ca sĩ Miu Lê) và Vũ Khương An về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào ngày 14-5, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã khởi tố vụ án hình sự "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy"; khởi tố bị can đối với: Trần Đức Phong và Vũ Thái Nam về hành vi: "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy"; khởi tố Đoàn Thị Thúy An về hành vi: "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn Tạm giam các đối tượng. Mở rộng điều tra đã làm rõ và tạm giữ hình sự đối với Đặng Huy Việt, sinh năm 1984 về hành vi: "Mua bán trái phép chất ma túy".

Đáng chú ý, tại thời điểm khám xét khẩn cấp Cơ sở lưu trú Titibeach thuộc khu vực bãi tắm Tùng Thu, lực lượng Công an thu giữ 5,35 gram Ketamine; 0,40 gram Ketamine và Cocaine; cùng một số dụng cụ, đồ vật liên quan đến hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Phòng tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Phía công ty của Miu Lê đã có phản hồi nóng liên quan đến sự việc của Miu Lê

Tối 16-5, KIM Entertainment - công ty quản lý của ca sĩ Miu Lê đã đăng tải văn bản dài, cập nhật tình hình mới nhất từ cơ quan chức năng. KIM Entertainment nhấn mạnh: "Việc cơ quan chức năng thay đổi quyết định từ không khởi tố sang khởi tố và bắt tạm giam cho thấy tính chất phức tạp của vụ việc". 

Trước diễn biến nghiêm trọng hiện tại, công ty quản lý cho biết giữ quan điểm thượng tôn pháp luật, khẳng định không bao che cho bất kỳ hành vi vi phạm nào và hoàn toàn tôn trọng quá trình điều tra từ cơ quan chức năng.

TIN LIÊN QUAN

Đồng thời, KIM Entertainment cũng gửi lời xin lỗi đến khán giả vì những ảnh hưởng tiêu cực mà vụ việc gây ra. Đáng chú ý, công ty quản lý cho biết vẫn sẽ trực tiếp đại diện Miu Lê đứng ra xử lý các vấn đề liên quan đến công việc với đối tác, nhãn hàng và nhà sản xuất bị ảnh hưởng bởi vụ việc lần này.

"Trong giai đoạn này, KIM Entertainment sẽ tiếp tục: Hợp tác chặt chẽ với cơ quan chức năng để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo đúng quy định. Công ty vẫn giữ nguyên cam kết trực tiếp đại diện Miu Lê đứng ra giải quyết mọi vấn đề về công việc cho các Quý Đối tác, Nhãn hàng và Nhà sản xuất bị ảnh hưởng.

Chúng tôi hiểu rằng, những thông tin liên tiếp trong những ngày qua đã gây ra sự hoang mang và thất vọng tột cùng cho quý khán giả, cũng như ảnh hưởng nghiêm trọng đến cộng đồng. KIM Entertainment xin một lần nữa nhận trách nhiệm sâu sắc trong công tác quản lý nghệ sĩ và gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến toàn thể quý vị vì sự việc đáng tiếc này", trích thông báo.

Miu Lê bị khởi tố vì tội gì?

Trước đó, căn cứ theo tài liệu điều tra và các quyết định tố tụng ngày 14-5 của Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng (đã được VKSND khu vực 4, TP Hải Phòng phê chuẩn), đối với trường hợp của công dân Lê Ánh Nhật (nghệ sĩ Miu Lê), cơ quan chức năng xác định cô là đối tượng thụ hưởng. Do đó, hiện chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự và Miu Lê không bị khởi tố.

Cho đến tối 16-5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng vừa ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam ca sĩ Miu Lê (tên thật Lê Ánh Nhật) liên quan vụ án tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, đặc khu Cát Hải.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Phòng tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Miu Lê xin lỗi, bày tỏ sự xấu hổ và ân hận

Miu Lê xin lỗi, bày tỏ sự xấu hổ và ân hận

(NLĐO) - Miu Lê và công ty quản lý cô là KIM Entertainment đã gửi lời xin lỗi đến khán giả, đối tác… vì bê bối sử dụng chất cấm.

Lý do Miu Lê chưa bị khởi tố trong vụ việc liên quan ma túy tại Cát Bà

(NLĐO) - Ba người bạn trong nhóm 6 thành viên của Miu Lê đã bị khởi tố bị can trong vụ án tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy ở đảo Cát Bà

"Dính đạn cư dân mạng" vì là bạn thân Miu Lê, Only C tặng 10 tỉ đồng cho ai dám "chơi" ...

(NLĐO) - Từ chuyện của ca sĩ - diễn viên Miu Lê, mạng xã hội dậy sóng với chia sẻ của nhạc sĩ Only C.

Miu Lê Miu Lê ma túy Miu Lê bị khởi tố
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo