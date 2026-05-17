Công ty quản lý lên tiếng khi Miu Lê bị khởi tố, bắt tạm giam

Miu Lê bị khởi tố

Các đối tượng trong vụ Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại khu vực bãi tắm Tùng Thu (Đặc khu Cát Hải)

Tối 16-5, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Phòng đã ra Quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn Tạm giam đối với Lê Ánh Nhật (ca sĩ Miu Lê) và Vũ Khương An về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào ngày 14-5, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã khởi tố vụ án hình sự "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy"; khởi tố bị can đối với: Trần Đức Phong và Vũ Thái Nam về hành vi: "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy"; khởi tố Đoàn Thị Thúy An về hành vi: "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn Tạm giam các đối tượng. Mở rộng điều tra đã làm rõ và tạm giữ hình sự đối với Đặng Huy Việt, sinh năm 1984 về hành vi: "Mua bán trái phép chất ma túy".

Đáng chú ý, tại thời điểm khám xét khẩn cấp Cơ sở lưu trú Titibeach thuộc khu vực bãi tắm Tùng Thu, lực lượng Công an thu giữ 5,35 gram Ketamine; 0,40 gram Ketamine và Cocaine; cùng một số dụng cụ, đồ vật liên quan đến hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Phòng tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Phía công ty của Miu Lê đã có phản hồi nóng liên quan đến sự việc của Miu Lê

Tối 16-5, KIM Entertainment - công ty quản lý của ca sĩ Miu Lê đã đăng tải văn bản dài, cập nhật tình hình mới nhất từ cơ quan chức năng. KIM Entertainment nhấn mạnh: "Việc cơ quan chức năng thay đổi quyết định từ không khởi tố sang khởi tố và bắt tạm giam cho thấy tính chất phức tạp của vụ việc".

Trước diễn biến nghiêm trọng hiện tại, công ty quản lý cho biết giữ quan điểm thượng tôn pháp luật, khẳng định không bao che cho bất kỳ hành vi vi phạm nào và hoàn toàn tôn trọng quá trình điều tra từ cơ quan chức năng.

Đồng thời, KIM Entertainment cũng gửi lời xin lỗi đến khán giả vì những ảnh hưởng tiêu cực mà vụ việc gây ra. Đáng chú ý, công ty quản lý cho biết vẫn sẽ trực tiếp đại diện Miu Lê đứng ra xử lý các vấn đề liên quan đến công việc với đối tác, nhãn hàng và nhà sản xuất bị ảnh hưởng bởi vụ việc lần này.

"Trong giai đoạn này, KIM Entertainment sẽ tiếp tục: Hợp tác chặt chẽ với cơ quan chức năng để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo đúng quy định. Công ty vẫn giữ nguyên cam kết trực tiếp đại diện Miu Lê đứng ra giải quyết mọi vấn đề về công việc cho các Quý Đối tác, Nhãn hàng và Nhà sản xuất bị ảnh hưởng.

Chúng tôi hiểu rằng, những thông tin liên tiếp trong những ngày qua đã gây ra sự hoang mang và thất vọng tột cùng cho quý khán giả, cũng như ảnh hưởng nghiêm trọng đến cộng đồng. KIM Entertainment xin một lần nữa nhận trách nhiệm sâu sắc trong công tác quản lý nghệ sĩ và gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến toàn thể quý vị vì sự việc đáng tiếc này", trích thông báo.

Miu Lê bị khởi tố vì tội gì?

Trước đó, căn cứ theo tài liệu điều tra và các quyết định tố tụng ngày 14-5 của Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng (đã được VKSND khu vực 4, TP Hải Phòng phê chuẩn), đối với trường hợp của công dân Lê Ánh Nhật (nghệ sĩ Miu Lê), cơ quan chức năng xác định cô là đối tượng thụ hưởng. Do đó, hiện chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự và Miu Lê không bị khởi tố.

Cho đến tối 16-5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng vừa ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam ca sĩ Miu Lê (tên thật Lê Ánh Nhật) liên quan vụ án tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, đặc khu Cát Hải.

