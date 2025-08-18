Hà Phương, Minh Tuyết chúc mừng Chung Thanh Phong

Sự kiện diễn ra tại Khách sạn Hilton ở TP HCM với sự góp mặt của: Hà Phương - Minh Tuyết, vợ chồng Anh Đức - Anh Phạm, Hoa hậu Kỳ Duyên, Hoa hậu Thanh Thuỷ, Miss Cosmo 2024 Tata…

Hà Phương và Minh Tuyết tại sự kiện thời trang

Hai chị em tỏa sáng

Hà Phương và Minh Tuyết trong thời gian diễn ra sự kiện

Hà Phương gác lại lịch trình cá nhân, ưu tiên tham dự sự kiện ngay khi đặt chân xuống sân bay cho thấy sự trân trọng đặc biệt của cô dành cho Chung Thanh Phong.

Cô diện đầm dạ hội xuyên thấu màu nude, đính kết tỉ mỉ hàng trăm cánh bướm 3D lấp lánh.

Thiết kế corset ôm trọn eo, kết hợp phần chân váy bồng bềnh, mang lại vẻ đẹp như công chúa trong chuyện cổ tích.

Trong khi đó, Minh Tuyết diện đầm màu đen, quyến rũ không kém. Cả hai khoe thần thái cuốn hút.

Hà Phương sẽ mặc lại đầm cưới để cùng chồng kỷ niệm ngày trọng đại

"Tôi thực sự xúc động khi thấy đàn em Chung Thanh Phong ngày càng trưởng thành, ghi dấu ấn mạnh mẽ trong làng thời trang Việt Nam. Tôi cũng mong Chung Thanh Phong sẽ cho ra mắt nhiều show thời trang đẳng cấp quy mô tại Mỹ để cho bạn bè quốc tế thấy được sự tài năng của em ấy" - Hà Phương thổ lộ.

Đầm của Hà Phương

Cô cho biết thêm dù bản thân đã lập gia đình nhưng khi nhìn những thiết kế này vẫn thấy nao nức, giống như sống lại cảm giác cô dâu năm nào. Trong tương lai, cô có thể cũng sẽ mặc lại đầm cưới để cùng chồng kỷ niệm ngày trọng đại của cả hai.

Trở về Việt Nam trong những dịp đặc biệt, Hà Phương luôn mang lại những chương trình mang đậm nét văn hóa phục vụ khán giả. Cô cũng tích cực các hoạt động thiện nguyện.

Lần gần nhất cô về Việt Nam là trong thời điểm sau tết để thực hiện dự án "Mẹ và quê hương" - một chương trình ca nhạc kịch đặc biệt tri ân thân phụ của cô là nhạc sĩ Trần Quang Hiển.