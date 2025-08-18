HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

"Ca sĩ tỉ phú" Hà Phương hóa công chúa sánh bước Minh Tuyết

Minh Khuê

(NLĐO) - Hà Phương và em gái Minh Tuyết khoe nhan sắc rạng ngời tại sự kiện thời trang của nhà thiết kế Chung Thanh Phong.

Hà Phương, Minh Tuyết chúc mừng Chung Thanh Phong

Sự kiện diễn ra tại Khách sạn Hilton ở TP HCM với sự góp mặt của: Hà Phương - Minh Tuyết, vợ chồng Anh Đức - Anh Phạm, Hoa hậu Kỳ Duyên, Hoa hậu Thanh Thuỷ, Miss Cosmo 2024 Tata…

"Ca sĩ tỉ phú" Hà Phương hóa công chúa sánh bước Minh Tuyết- Ảnh 1.

Hà Phương và Minh Tuyết tại sự kiện thời trang

"Ca sĩ tỉ phú" Hà Phương hóa công chúa sánh bước Minh Tuyết- Ảnh 2.

Hai chị em tỏa sáng

"Ca sĩ tỉ phú" Hà Phương hóa công chúa sánh bước Minh Tuyết- Ảnh 3.

Hà Phương và Minh Tuyết trong thời gian diễn ra sự kiện

"Ca sĩ tỉ phú" Hà Phương hóa công chúa sánh bước Minh Tuyết- Ảnh 4.

Hà Phương gác lại lịch trình cá nhân, ưu tiên tham dự sự kiện ngay khi đặt chân xuống sân bay cho thấy sự trân trọng đặc biệt của cô dành cho Chung Thanh Phong.

Cô diện đầm dạ hội xuyên thấu màu nude, đính kết tỉ mỉ hàng trăm cánh bướm 3D lấp lánh.

Thiết kế corset ôm trọn eo, kết hợp phần chân váy bồng bềnh, mang lại vẻ đẹp như công chúa trong chuyện cổ tích.

Trong khi đó, Minh Tuyết diện đầm màu đen, quyến rũ không kém. Cả hai khoe thần thái cuốn hút.

Hà Phương sẽ mặc lại đầm cưới để cùng chồng kỷ niệm ngày trọng đại

"Tôi thực sự xúc động khi thấy đàn em Chung Thanh Phong ngày càng trưởng thành, ghi dấu ấn mạnh mẽ trong làng thời trang Việt Nam. Tôi cũng mong Chung Thanh Phong sẽ cho ra mắt nhiều show thời trang đẳng cấp quy mô tại Mỹ để cho bạn bè quốc tế thấy được sự tài năng của em ấy" - Hà Phương thổ lộ.

Đầm của Hà Phương

Cô cho biết thêm dù bản thân đã lập gia đình nhưng khi nhìn những thiết kế này vẫn thấy nao nức, giống như sống lại cảm giác cô dâu năm nào. Trong tương lai, cô có thể cũng sẽ mặc lại đầm cưới để cùng chồng kỷ niệm ngày trọng đại của cả hai.

Trở về Việt Nam trong những dịp đặc biệt, Hà Phương luôn mang lại những chương trình mang đậm nét văn hóa phục vụ khán giả. Cô cũng tích cực các hoạt động thiện nguyện.

Lần gần nhất cô về Việt Nam là trong thời điểm sau tết để thực hiện dự án "Mẹ và quê hương" - một chương trình ca nhạc kịch đặc biệt tri ân thân phụ của cô là nhạc sĩ Trần Quang Hiển.

Tin liên quan

Hà Phương kể kỷ niệm về "cha Ralph" Richard Chamberlain

Hà Phương kể kỷ niệm về "cha Ralph" Richard Chamberlain

(NLĐO) - Ca sĩ Hà Phương xúc động chia sẻ kỷ niệm đáng nhớ của cô cùng cố tài tử "Tiếng chim hót trong bụi mận gai".

"Ca sĩ tỉ phú" Hà Phương hoài niệm đầu Xuân Ất Tỵ

(NLĐO) - "Ca sĩ tỉ phú" Hà Phương cùng Trần Sang, Thái San tung bộ ảnh thời trang mang hơi hướng thập niên 1990 sang trọng tại tuyến metro số 1.

Hà Phương - Minh Tuyết "đọ" nhan sắc

(NLĐO) - Hà Phương - Minh Tuyết hiếm hoi cùng nhau tham gia sự kiện. Lần này, hai chị em xuất hiện trên thảm đỏ ra mắt phim.

Minh Tuyết Hà Phương sự kiện thời trang Chung Thanh Phong khoe nhan sắc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo