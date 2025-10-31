Ngày 31-10, phiên tòa xét xử vụ đánh bạc hơn 106 triệu USD tại khách sạn Pullman (Hà Nội) tiếp tục với phần thẩm vấn các bị cáo phạm tội Đánh bạc.



Ca sĩ Vũ Hà tại phiên toà trong phần làm thủ tục trước phiên toà

Trong số 136 người bị đưa ra xét xử về tội Đánh bạc, có bị cáo Vũ Ngọc Hà (tức ca sĩ Vũ Hà, SN 1971, trú tại đường Hoàng Hoa Thám, phường 7 cũ (nay là phường Gia Định), TP HCM).

Theo cáo buộc, Vũ Ngọc Hà vào ngày 15-4-2022 mở thẻ với tên "MR BARET", ID 101464. Ngày 18-5-2024, đã đánh bạc 1 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette với số tiền đánh bạc là 2.618,16 USD (tương đương hơn 63 triệu đồng), thua 199,34 USD.

Trả lời thẩm vấn tại tòa ngày 31-10, Vũ Ngọc Hà thừa nhận hành vi đánh bạc, trình bày rằng không nhớ mở thẻ chơi từ khi nào.

Theo lời ca sĩ, bị cáo chơi "kéo xèng" ở khách sạn Pullman một lần, khi đó trong túi có khoảng 5-10 triệu đồng. Bị cáo đã vào King Club để chơi trong khoảng 2-3 giờ nên bị cộng dồn thành số tiền như cáo buộc, đồng thời bị thua hơn 199 USD.

Tại bục khai báo, bị cáo Vũ Ngọc Hà cho biết nguồn tiền dùng để đánh bạc là từ khoản thu nhập của bản thân. Bị cáo thường để trong túi khoảng 5-10 triệu và đã dùng tiền đó để đánh bạc vào hôm 18-5-2024.

"Cáo trạng truy tố bị cáo tội Đánh bạc là đúng, bị cáo không oan, đã khắc phục hậu quả 10 triệu đồng"- ca sĩ Vũ Hà khai.