HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Ca sĩ Vũ Hà khai gì tại toà xử vụ đánh bạc ở khách sạn Pullman?

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Tại toà, ca sĩ Vũ Hà khai cáo trạng truy tố bị cáo tội Đánh bạc là đúng, bị cáo không oan, đã khắc phục hậu quả 10 triệu đồng.

Ngày 31-10, phiên tòa xét xử vụ đánh bạc hơn 106 triệu USD tại khách sạn Pullman (Hà Nội) tiếp tục với phần thẩm vấn các bị cáo phạm tội Đánh bạc.

Vũ Hà đánh bạc tại tòa: Khai nhận đúng tội danh , khắc phục 10 triệu đồng - Ảnh 1.

Ca sĩ Vũ Hà tại phiên toà trong phần làm thủ tục trước phiên toà

Trong số 136 người bị đưa ra xét xử về tội Đánh bạc, có bị cáo Vũ Ngọc Hà (tức ca sĩ Vũ Hà, SN 1971, trú tại đường Hoàng Hoa Thám, phường 7 cũ (nay là phường Gia Định), TP HCM).

Theo cáo buộc, Vũ Ngọc Hà vào ngày 15-4-2022 mở thẻ với tên "MR BARET", ID 101464. Ngày 18-5-2024, đã đánh bạc 1 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette với số tiền đánh bạc là 2.618,16 USD (tương đương hơn 63 triệu đồng), thua 199,34 USD.

Trả lời thẩm vấn tại tòa ngày 31-10, Vũ Ngọc Hà thừa nhận hành vi đánh bạc, trình bày rằng không nhớ mở thẻ chơi từ khi nào.

Theo lời ca sĩ, bị cáo chơi "kéo xèng" ở khách sạn Pullman một lần, khi đó trong túi có khoảng 5-10 triệu đồng. Bị cáo đã vào King Club để chơi trong khoảng 2-3 giờ nên bị cộng dồn thành số tiền như cáo buộc, đồng thời bị thua hơn 199 USD.

Tại bục khai báo, bị cáo Vũ Ngọc Hà cho biết nguồn tiền dùng để đánh bạc là từ khoản thu nhập của bản thân. Bị cáo thường để trong túi khoảng 5-10 triệu và đã dùng tiền đó để đánh bạc vào hôm 18-5-2024.

"Cáo trạng truy tố bị cáo tội Đánh bạc là đúng, bị cáo không oan, đã khắc phục hậu quả 10 triệu đồng"- ca sĩ Vũ Hà khai.

Tin liên quan

Vụ đánh bạc 106 triệu USD ở khách sạn Pullman: 3 người Hàn Quốc khai gì?

Vụ đánh bạc 106 triệu USD ở khách sạn Pullman: 3 người Hàn Quốc khai gì?

(NLĐO)- Tại phiên toà đánh bạc 106 triệu USD ở khách sạn Pullman, 3 người Hàn Quốc thừa nhận cáo trạng truy tố và thực hiện theo chủ mưu Kim In Sung.

Vụ đánh bạc ở khách sạn Pullman: Ca sĩ Vũ Ngọc Hà xuất hiện tại tòa với tư cách bị cáo

(NLĐO)- Theo cáo buộc, ca sĩ Vũ Ngọc Hà đã tới khách sạn Pullman đánh bạc một lần với số tiền đánh bạc hơn 2.618 USD, tương đương hơn 63 triệu đồng.

Cựu Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ hầu toà trong vụ đánh bạc hàng trăm triệu USD ở khách sạn Pullman

(NLĐO)- Chi hàng chục triệu USD để đánh bạc, cựu Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng và cựu Bí thư Thành ủy TP Hòa Bình (cũ) Ngô Ngọc Đức hầu toà.

đánh bạc ca sĩ vũ hà đánh bạc ở khách sạn Pullman ca sĩ Vũ Hà đánh bạc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo