Các chủ shop online đu trend bán đồng phục của "tổng tài"

Những ngày qua, thông tin con trai chủ quán cà phê ở Hà Nội bị người đi cùng "tổng tài" đánh gây xôn xao dư luận. Trên mạng xã hội, các clip đóng tình huống "tổng tài" phẩy tay ra hiệu trở thành "hot trend" được nhiều người quan tâm.

Ăn theo sự kiện này, nhiều người bán hàng online đã tranh thủ tung khuyến mãi out fit của "tổng tài". Cụ thể, những người bán hàng online liên tục livestream mở khuyến mãi bán áo, quần, thắt lưng, bóp cầm tay, giày giống hệt như quần áo của "tổng tài".

Ly cà phê cũng theo trend "tổng tài"

Một số shop online còn mở khuyến mãi trọn bộ trang phục giống "tổng tài" chỉ gần 600.000 đồng.

Trang phục của mẹ nạn nhân cũng xuất hiện trong các phiên livetream

Bên cạnh việc soi áo quần, trang phục của "tổng tài" thì cư dân mạng cũng soi luôn quần áo, trang sức của bà chủ quán cà phê - nơi xảy ra sự việc.

Cụ thể, cư dân mạng cho rằng đồng hồ bà chủ đeo có giá gần 3,6 tỉ đồng; túi xách hàng hiệu gần 90.000 USD cùng dàn xe có giá khủng.

Tài khoản Mai Nguyễn bình luận: "Sao nhiều shop bán trang phục của tổng tài nhưng chưa thấy shop nào bán trang phục của phú bà chủ quán cà phê?".

Thời gian qua, những người bán hàng online liên tục bắt trend để bán những mặc hàng liên quan đến các sự kiện đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Những phụ kiện mà nhân vật đang gây chú ý sẽ được các chủ shop tận dụng triệt để, việc nhanh nhạy trong kinh doanh giúp người bán hàng trên mạng hốt bạc theo thời vụ.