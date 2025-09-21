Các chủ shop online đu trend bán đồng phục của "tổng tài"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Các chủ shop online đu trend bán đồng phục của "tổng tài"

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - "Tổng tài" phẩy tay ở quán cà phê thu hút sự quan tâm của cư dân mạng, các chủ shop online cũng tranh thủ tung khuyến mãi đồng phục giống "tổng tài"

Những ngày qua, thông tin con trai chủ quán cà phê ở Hà Nội bị người đi cùng "tổng tài" đánh gây xôn xao dư luận. Trên mạng xã hội, các clip đóng tình huống "tổng tài" phẩy tay ra hiệu trở thành "hot trend" được nhiều người quan tâm.

Các chủ shop online đu trend bán đồng phục của "tổng tài" - Ảnh 4.

Ăn theo sự kiện này, nhiều người bán hàng online đã tranh thủ tung khuyến mãi out fit của "tổng tài". Cụ thể, những người bán hàng online liên tục livestream mở khuyến mãi bán áo, quần, thắt lưng, bóp cầm tay, giày giống hệt như quần áo của "tổng tài".

Các chủ shop online đu trend bán đồng phục của "tổng tài" - Ảnh 6.

Ly cà phê cũng theo trend "tổng tài"

Một số shop online còn mở khuyến mãi trọn bộ trang phục giống "tổng tài" chỉ gần 600.000 đồng.

Các chủ shop online đu trend bán đồng phục của "tổng tài" - Ảnh 7.

Trang phục của mẹ nạn nhân cũng xuất hiện trong các phiên livetream

Bên cạnh việc soi áo quần, trang phục của "tổng tài" thì cư dân mạng cũng soi luôn quần áo, trang sức của bà chủ quán cà phê - nơi xảy ra sự việc. 

Cụ thể, cư dân mạng cho rằng đồng hồ bà chủ đeo có giá gần 3,6 tỉ đồng; túi xách hàng hiệu gần 90.000 USD cùng dàn xe có giá khủng.

Các chủ shop online đu trend bán đồng phục của "tổng tài" - Ảnh 8.

Các chủ shop online đu trend bán đồng phục của "tổng tài" - Ảnh 10.

Tài khoản Mai Nguyễn bình luận: "Sao nhiều shop bán trang phục của tổng tài nhưng chưa thấy shop nào bán trang phục của phú bà chủ quán cà phê?".

Thời gian qua, những người bán hàng online liên tục bắt trend để bán những mặc hàng liên quan đến các sự kiện đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Những phụ kiện mà nhân vật đang gây chú ý sẽ được các chủ shop tận dụng triệt để, việc nhanh nhạy trong kinh doanh giúp người bán hàng trên mạng hốt bạc theo thời vụ.

Liên quan đến vụ việc đánh người ở quán cà phê, Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự Nguyễn Long Vũ (SN 2002, quê Bắc Ninh) do có hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Trước đó, ngày 17-9, mạng xã hội xôn xao vụ việc con trai chủ quán bị đánh ở quán cà phê trong khu đô thị Times City. Vào cuộc điều tra, công an đã tạm giữ Nguyễn Long Vũ và đang mở rộng điều tra với hành vi của những người liên quan.

Tin liên quan

Lời khai của “tổng tài” vụ nhân viên quán cà phê bị hành hung

Lời khai của “tổng tài” vụ nhân viên quán cà phê bị hành hung

Sản phụ cùng thai nhi tử vong tại Bệnh viện vùng Tây Nguyên chưa rõ nguyên nhân; Bão Ragasa khả năng mạnh lên thành siêu bão khi vào Biển Đông…

"Tổng tài" trong vụ hành hung nhân viên quán cà phê khai gì khi làm việc với công an?

(NLĐO)- Làm việc với Cơ quan điều tra, "tổng tài" trong vụ hành hung nam nhân viên phục vụ quán cà phê khai không chỉ đạo "đàn em" đánh người.

Cái kết khó ngờ của “tổng tài” khi xin lỗi gia đình người bị hại

(NLĐO) - Bão Ragasa có thể giật trên cấp 17, áp sát Biển Đông; Lời xin lỗi muộn màng của “tổng tài” đến gia đình người bị hại...

tổng tài tổng tài Hà Nội đánh người ở quán cà phê
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo