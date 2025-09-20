Ngày 20-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Long Vũ (SN 2002). Vũ là nghi phạm hành hung nhân viên quán cà phê.



Nguyễn Long Vũ tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, ngày 17-9, Công an phường Vĩnh Tuy nhận được trình báo về vụ xô xát xảy ra hồi 14 giờ 32 phút cùng ngày, tại quán cà phê tại địa chỉ T6 khu đô thị TimesCity, số 458 Minh Khai. Vụ việc sau đó lan truyền trên mạng xã hội, khiến dư luận hết sức bất bình vì thói hành xử côn đồ, cũng như thái độ ứng xử của một số cá nhân liên quan đến sự việc.

Vào cuộc điều tra, lực lượng công an xác định đối tượng Nguyễn Long Vũ có hành vi đánh gây thương tích cho anh N.M.Đ. (nhân viên của quán cà phê). Hậu quả, anh Đ. bị sưng nề vùng má bên trái. Anh Đ. đã đề nghị được giám định thương tích và xử lý nghiêm hành vi của Vũ trước pháp luật.

Đối với hành vi của N.V.T. (SN 1998; trú ở xã Ô Diên, Hà Nội; người được cộng đồng mạng gọi là "tổng tài"), Cơ quan điều tra xác định khi T. giơ tay phải lên thì Vũ đi vào quầy thu ngân đánh anh Đ.. Sau đó, khi T. giơ tay phải lên nói "thôi, thôi" thì Vũ dừng lại đi về ghế ngồi.

Nam "tổng tài" (đeo khẩu trang) đến quán cà phê xin lỗi song không được người nhà nạn nhân chấp nhận. Ảnh cắt từ clip

Làm việc với Cơ quan điều tra, T. và Vũ cùng khai T. không chỉ đạo gì về việc Vũ đánh gây thương tích cho anh Đ.. Qua đó, T. chỉ nói Vũ vào xem ai có lời nói xúc phạm (do anh Đ. đề nghị khách không hút thuốc lá trong quán); và khi thấy có tiếng đánh nhau phía sau, T. đã giơ tay lên để can ngăn hai bên.