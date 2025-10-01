Các CLB golf hàng đầu Việt Nam tranh tài "HTV SWING Cup 2025"

Tiếp nối thành công từ mùa giải HTV SWING Cup 2024, Đài Phát thanh và Truyền hình TP HCM (HTV) tiếp tục phối hợp với Công ty CP Golf Pro và Công ty CP Đầu tư Long Biên tổ chức Giải Golf "HTV SWING Cup lần II" - 2025.



HTV SWING Cup 2025 được tổ chức tại sân golf Tận Sơn Nhất

Giải dự kiến diễn ra trong hai ngày 26 và 27-12 tại sân golf Tân Sơn Nhất, quy tụ hàng trăm golfer là các single handicap, doanh nhân và cộng đồng đam mê golf đến từ các CLB khắp cả nước tham gia.

Các golfer sẽ thi đấu theo thể thức đồng đội đối kháng, thể hiện nét đẹp của chiến thuật và tinh thần đồng đội - hứa hẹn tiếp tục mang đến những màn tranh tài kịch tính, cùng những trải nghiệm ấn tượng cho người chơi và khán giả.

Lễ công bố HTV SWING Cup 2025

Nét mới đáng chú ý ở mùa giải thứ 2 này là sự thay đổi về điều lệ để nâng chất lượng chuyên môn: Tăng số đội tham dự so với giải lần đầu tiên (18 đội), sau vòng đấu loại ngày thứ nhất sẽ chọn ra 18 đội có kết quả tốt nhất vào vòng chung kết ngày hôm sau. Tổng giá trị giải thưởng là 5 tỉ đồng, trong đó có các giải cho CLB nhất, nhì, ba và giải Hole-in-One…

Ông Nguyễn Hải Triều, Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ kỹ thuật truyền thông (HTV-TMS, đơn vị thành viên của Đài Phát thanh và Truyền hình TP HCM), Trưởng Ban Tổ chức cho biết, đây là giải golf đầu tiên tại Việt Nam được truyền hình trực tiếp trọn vẹn 18 hố trên HTV Thể thao và các nền tảng số của HTV, nhằm mang đến khán giả yêu golf những trải nghiệm trọn vẹn nhất về vẻ đẹp và tinh thần golf.

CLB Golf Quảng Nam phía Nam vô địch HTV SWING CUP mùa đầu tiên

Giải cũng nhằm lan tỏa giá trị cộng đồng với các hoạt động từ thiện, các golfer và đối tác đồng hành nhằm giúp đỡ, hỗ trợ các gia đình khó khăn, trẻ em nghèo có khuyết tật sứt môi, hở hàm ếch được phẫu thuật miễn phí.