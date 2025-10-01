HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Các CLB golf hàng đầu Việt Nam tranh tài "HTV SWING Cup 2025"

Đông Linh

(NLĐO) - Giải Golf "HTV SWING Cup 2025" dự kiến thu hút sự tham dự của hàng trăm golfer khắp cả nước với tổng giá trị giải thưởng lên đến 5 tỉ đồng.

Tiếp nối thành công từ mùa giải HTV SWING Cup 2024, Đài Phát thanh và Truyền hình TP HCM (HTV) tiếp tục phối hợp với Công ty CP Golf Pro và Công ty CP Đầu tư Long Biên tổ chức Giải Golf "HTV SWING Cup lần II" - 2025.

Các CLB golf hàng đầu Việt Nam tranh tài HTV SWING Cup 2025 - Ảnh 1.

HTV SWING Cup 2025 được tổ chức tại sân golf Tận Sơn Nhất

Giải dự kiến diễn ra trong hai ngày 26 và 27-12 tại sân golf Tân Sơn Nhất, quy tụ hàng trăm golfer là các single handicap, doanh nhân và cộng đồng đam mê golf đến từ các CLB khắp cả nước tham gia.

Các golfer sẽ thi đấu theo thể thức đồng đội đối kháng, thể hiện nét đẹp của chiến thuật và tinh thần đồng đội - hứa hẹn tiếp tục mang đến những màn tranh tài kịch tính, cùng những trải nghiệm ấn tượng cho người chơi và khán giả.

Các CLB golf hàng đầu Việt Nam tranh tài HTV SWING Cup 2025 - Ảnh 2.

Lễ công bố HTV SWING Cup 2025

Nét mới đáng chú ý ở mùa giải thứ 2 này là sự thay đổi về điều lệ để nâng chất lượng chuyên môn: Tăng số đội tham dự so với giải lần đầu tiên (18 đội), sau vòng đấu loại ngày thứ nhất sẽ chọn ra 18 đội có kết quả tốt nhất vào vòng chung kết ngày hôm sau. Tổng giá trị giải thưởng là 5 tỉ đồng, trong đó có các giải cho CLB nhất, nhì, ba và giải Hole-in-One…

TIN LIÊN QUAN

Ông Nguyễn Hải Triều, Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ kỹ thuật truyền thông (HTV-TMS, đơn vị thành viên của Đài Phát thanh và Truyền hình TP HCM), Trưởng Ban Tổ chức cho biết, đây là giải golf đầu tiên tại Việt Nam được truyền hình trực tiếp trọn vẹn 18 hố trên HTV Thể thao và các nền tảng số của HTV, nhằm mang đến khán giả yêu golf những trải nghiệm trọn vẹn nhất về vẻ đẹp và tinh thần golf.

Các CLB golf hàng đầu Việt Nam tranh tài HTV SWING Cup 2025 - Ảnh 3.

CLB Golf Quảng Nam phía Nam vô địch HTV SWING CUP mùa đầu tiên

Giải cũng nhằm lan tỏa giá trị cộng đồng với các hoạt động từ thiện, các golfer và đối tác đồng hành nhằm giúp đỡ, hỗ trợ các gia đình khó khăn, trẻ em nghèo có khuyết tật sứt môi, hở hàm ếch được phẫu thuật miễn phí.

Tin liên quan

6 tỉ đồng tiền thưởng giải GolfViet Swing Cup 2022

6 tỉ đồng tiền thưởng giải GolfViet Swing Cup 2022

(NLĐO) – Sự kiện tranh tài thường niên do Cổng thông tin điện tử GolfViet tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 28-3 tại sân golf Tân Sơn Nhất, TP HCM.

Khai mạc Giải golf HTV Swing Cup 2024

(NLĐO) - Diễn ra nhân dịp Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10), giải golf HTV Swing Cup nhằm vinh danh đóng góp của doanh nhân cho sự phát triển kinh tế - xã hội.

CLB Golf Quảng Nam phía Nam vô địch HTV SWING CUP 2024

(NLĐO) - Sau 2 ngày tranh tài đầy kịch tính, Giải golf HTV SWING CUP 2024 đã khép lại với nhà vô địch mùa đầu tiên là CLB Golf Quảng Nam phía Nam.

