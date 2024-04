Theo đó, Rohto-Mentholatum (Việt Nam) là tập đoàn dược phẩm hàng đầu của Nhật Bản chuyên về các phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp sẽ trở thành nhà tài trợ đồng hành của các đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam, bao gồm đội tuyển bóng đá quốc gia nam, đội tuyển bóng đá quốc gia nữ và đội tuyển quốc gia U22/23 Việt Nam, trong giai đoạn từ 2024 đến 2027.

Lễ ký kết hợp tác giữa nhà tài trợ và VFF

Tại buổi lễ, ông Dương Nghiệp Khôi, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam, cho biết việc Rohto quyết định trở thành nhà tài trợ đồng hành của các đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam trong giai đoạn từ 2024 đến 2027 là nguồn khích lệ, động viên rất lớn đôi với bóng đã Việt Nam nói chung, các đội tuyển quốc gia Việt Nam nói riêng.

"Chúng ta biết rằng, bóng đá là môn thể thao tập thể, nên để duy trì thành công và đạt được những bước phát triển mới, luôn cần sự chung tay hỗ trợ của tất cả mọi người, từ đó có thể giúp đội tuyển có những điều kiện tốt nhất, thuận lợi nhất cho quá trình chuẩn bị và thi đấu tại đấu trường quốc tế.

Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam Dương Nghiệp Khôi phát biểu

Cùng với tinh thần "Never Say Never - Không bao giờ nói không bao giờ" của Công ty Rohto-Mentholatum (Việt Nam), các đội tuyền bóng đá quốc gia Việt Nam cũng sẽ tiếp tục phát huy ý chí, khát vọng trên tinh thần "không bao giờ từ bỏ", nỗ lực thi đấu, cống hiến hết mình để đạt được những thành công mới, đáp ứng sự kỳ vọng và mang đến niềm vui cho đông đảo người hâm mộ nước nhà"- Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam nói.

Đáng chú ý, đây là nguồn động viên rất lớn với U23 Việt Nam khi thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ hội quân vào ngày 5-4 chuẩn bị cho Vòng chung kết U23 châu Á diễn ra ở Qatar.