Các giải pháp phát triển đô thị TOD ở TP HCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Các giải pháp phát triển đô thị TOD ở TP HCM

Tin, ảnh: Sơn Nhung

(NLĐO) - Đô thị TOD đầy đủ tiện ích sống, đáng sống là lời giải tối ưu nhất cho bài toán quy hoạch phát triển "đa cực - đa trung tâm"

Ngày 3-12, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VREA), Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam (Reatimes) và Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam (VIRES) đã phối hợp tổ chức sự kiện thường niên: Diễn đàn Bất động sản Vùng Động lực phía Nam lần thứ I và Lễ Vinh danh Thương hiệu, Sản phẩm, Dịch vụ Bất động sản tiêu biểu Vùng động lực phía Nam năm 2025.

Tại phiên tọa đàm "Xu hướng và cơ hội đầu tư bất động sản tại các khu đô thị Vùng động lực phía Nam", các chuyên gia, doanh nghiệp đặt ra tầm nhìn quy hoạch mới của Vùng động lực phía Nam và bước chuyển từ tư duy "phát triển cục bộ" sang "đa cực - đa trung tâm", hướng đến xây dựng chuỗi liên kết kinh tế - đô thị - hạ tầng xuyên suốt.

Trong đó, đô thị TOD (mô hình phát triển đô thị theo định hướng phát triển giao thông công cộng) là lời giải tối ưu nhất cho bài toán quy hoạch phát triển "đa cực - đa trung tâm", đồng thời giúp giải quyết bài toán áp lực giao thông, ô nhiễm môi trường.

- Ảnh 1.

Diễn giả tại tọa đàm "Xu hướng và cơ hội đầu tư bất động sản tại các khu đô thị Vùng động lực phía Nam"

TS. Nguyễn Văn Khôi, Chủ tịchVREA, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, cho biết Quốc hội đang sửa đổi Luật Quy hoạch theo hướng phân cấp, phân quyền cho các địa phương. Trong đó, TPHCM được xác định là hạt nhân phát triển quan trọng của cả nước. Vì vậy, các doanh nghiệp bất động sản cần nhanh chóng cụ thể hóa thành chiến lược cho doanh nghiệp mình.

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân, Thành viên Tổ Tham mưu Thành lập Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TPHCM, cho rằng TPHCM hiện đã được gọi là "Mega city- siêu đô thị" do sở hữu diện tích và dân số đang tương đương với Tokyo và chỉ thua Thượng Hải. TP HCM đặt mục tiêu trở thành siêu đô thị trong khu vực. Đây là cơ hội nhưng cũng vừa là thách thức lớn.

Nói về mô hình TOD, ông Huân cho biết Singapore có chính sách hạn chế tối đa phương tiện cá nhân, buộc dân phải đi phương tiện công cộng là metro. Giá bất động sản gần ga metro sẽ cao hơn nơi khác 30%. Đặc biệt, ở Singapore chi phí trang bị cũng như mua sắm cho các phương tiện xe cá nhân cực kỳ cao nên không phải ai cũng mua được ô tô.

Do đó, theo ông Huân, để TOD thành công, bên cạnh phát triển các tuyến metro phải có các chính sách cụ thể để hạn chế phương tiện cá nhân.

TS. Huỳnh Thanh Điền, Giảng viên ĐH Nguyễn Tất Thành, cho rằng trong lĩnh vực quy hoạch đô thị, cần phát huy tinh thần "Nhà nước kiến tạo"; quy hoạch phải đi trước, sau đó mới nghĩ đến các tuyến đường đi theo. Có như vậy thì mới tạo lập được không gian sống hài hoà, phù hợp, chẳng hạn những khu đô thị phát triển xung quanh các tuyến nhà ga. Theo ông Điền, doanh nghiệp bất động sản nên tư duy theo hướng "kiến tạo" lối sống, kiến tạo hệ sinh thái, bám vào tuyến đường để làm dự án, chứ không chạy theo "sóng". Việc kiến tạo không gian sống trước rồi mới phát triển đô thị sẽ tránh được lãng phí nguồn lực xã hội.


Tin liên quan

Đề nghị phát triển đô thị theo định hướng giao thông TOD với đường sắt tốc độ cao TP HCM- Cần Giờ

Đề nghị phát triển đô thị theo định hướng giao thông TOD với đường sắt tốc độ cao TP HCM- Cần Giờ

(NLĐO) - TP HCM xem xét tác động môi trường, pháp lý và kinh phí bồi thường hơn 7.462 tỉ đồng cho dự án đường sắt đô thị nối trung tâm - Cần Giờ

TP HCM lên kế hoạch phát triển TOD theo trục đường sắt tốc độ cao

(NLĐO) - TP HCM phấn đấu hoàn thành công tác tái định cư, bàn giao mặt bằng để triển khai dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam trong tháng 12-2026.

Vinhomes Grand Park - Đại đô thị TOD kiểu mẫu đón đầu chu kỳ tăng giá mới

Trong bất động sản, có một quy luật luôn đúng: vị trí kết nối và hạ tầng đồng bộ là bệ phóng tạo nên sức bật giá trị.

bất động sản khu đô thị TOD Hiệp hội bất động sản megacity
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo