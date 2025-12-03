Các giải pháp phát triển đô thị TOD ở TP HCM

Ngày 3-12, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VREA), Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam (Reatimes) và Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam (VIRES) đã phối hợp tổ chức sự kiện thường niên: Diễn đàn Bất động sản Vùng Động lực phía Nam lần thứ I và Lễ Vinh danh Thương hiệu, Sản phẩm, Dịch vụ Bất động sản tiêu biểu Vùng động lực phía Nam năm 2025.

Tại phiên tọa đàm "Xu hướng và cơ hội đầu tư bất động sản tại các khu đô thị Vùng động lực phía Nam", các chuyên gia, doanh nghiệp đặt ra tầm nhìn quy hoạch mới của Vùng động lực phía Nam và bước chuyển từ tư duy "phát triển cục bộ" sang "đa cực - đa trung tâm", hướng đến xây dựng chuỗi liên kết kinh tế - đô thị - hạ tầng xuyên suốt.

Trong đó, đô thị TOD (mô hình phát triển đô thị theo định hướng phát triển giao thông công cộng) là lời giải tối ưu nhất cho bài toán quy hoạch phát triển "đa cực - đa trung tâm", đồng thời giúp giải quyết bài toán áp lực giao thông, ô nhiễm môi trường.

Diễn giả tại tọa đàm "Xu hướng và cơ hội đầu tư bất động sản tại các khu đô thị Vùng động lực phía Nam"

TS. Nguyễn Văn Khôi, Chủ tịchVREA, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, cho biết Quốc hội đang sửa đổi Luật Quy hoạch theo hướng phân cấp, phân quyền cho các địa phương. Trong đó, TPHCM được xác định là hạt nhân phát triển quan trọng của cả nước. Vì vậy, các doanh nghiệp bất động sản cần nhanh chóng cụ thể hóa thành chiến lược cho doanh nghiệp mình.

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân, Thành viên Tổ Tham mưu Thành lập Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TPHCM, cho rằng TPHCM hiện đã được gọi là "Mega city- siêu đô thị" do sở hữu diện tích và dân số đang tương đương với Tokyo và chỉ thua Thượng Hải. TP HCM đặt mục tiêu trở thành siêu đô thị trong khu vực. Đây là cơ hội nhưng cũng vừa là thách thức lớn.

Nói về mô hình TOD, ông Huân cho biết Singapore có chính sách hạn chế tối đa phương tiện cá nhân, buộc dân phải đi phương tiện công cộng là metro. Giá bất động sản gần ga metro sẽ cao hơn nơi khác 30%. Đặc biệt, ở Singapore chi phí trang bị cũng như mua sắm cho các phương tiện xe cá nhân cực kỳ cao nên không phải ai cũng mua được ô tô.

Do đó, theo ông Huân, để TOD thành công, bên cạnh phát triển các tuyến metro phải có các chính sách cụ thể để hạn chế phương tiện cá nhân.

TS. Huỳnh Thanh Điền, Giảng viên ĐH Nguyễn Tất Thành, cho rằng trong lĩnh vực quy hoạch đô thị, cần phát huy tinh thần "Nhà nước kiến tạo"; quy hoạch phải đi trước, sau đó mới nghĩ đến các tuyến đường đi theo. Có như vậy thì mới tạo lập được không gian sống hài hoà, phù hợp, chẳng hạn những khu đô thị phát triển xung quanh các tuyến nhà ga. Theo ông Điền, doanh nghiệp bất động sản nên tư duy theo hướng "kiến tạo" lối sống, kiến tạo hệ sinh thái, bám vào tuyến đường để làm dự án, chứ không chạy theo "sóng". Việc kiến tạo không gian sống trước rồi mới phát triển đô thị sẽ tránh được lãng phí nguồn lực xã hội.



