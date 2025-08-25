Hơn 7.462 tỉ đồng giải phóng mặt bằng cho đường sắt đô thị nối Cần Giờ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Hơn 7.462 tỉ đồng giải phóng mặt bằng cho đường sắt đô thị nối Cần Giờ

QUỐC ANH - NGỌC QUÝ

(NLĐO) - TP HCM xem xét tác động môi trường, pháp lý và kinh phí bồi thường hơn 7.462 tỉ đồng cho dự án đường sắt đô thị nối trung tâm - Cần Giờ

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM vừa có văn bản gửi Sở Tài chính góp ý hồ sơ đề nghị thực hiện dự án tuyến đường sắt đô thị nối trung tâm TP HCM - Cần Giờ của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed.

Hơn 7.462 tỉ đồng giải phóng mặt bằng cho đường sắt đô thị nối Cần Giờ- Ảnh 1.

Kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng cho dự án đường sắt đô thị TP HCM – Cần Giờ dự kiến hơn 7.462 tỉ đồng, đặt ra thách thức lớn cho ngân sách thành phố - Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Trước đó, Sở Tài chính có công văn đề nghị đánh giá nhiều nội dung liên quan dự án, trong đó tập trung vào tác động môi trường, cơ sở pháp lý việc sử dụng khoảng 85,78 ha đất rừng phòng hộ, ảnh hưởng đến khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ, phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, năng lực tài chính của nhà đầu tư và hiệu quả kinh tế - xã hội.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ phải được HĐND TP thông qua hoặc thuộc thẩm quyền Quốc hội, Thủ tướng chấp thuận theo Luật Đất đai và Luật Đầu tư. Người sử dụng đất để làm dự án phải chứng minh năng lực tài chính, không vi phạm pháp luật đất đai và đáp ứng các điều kiện bảo đảm theo quy định.

Dự án đường sắt đô thị TP HCM – Cần Giờ đã nằm trong đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060, với diện tích 325,19 ha, đi qua 6 phường, xã thuộc quận 7, Nhà Bè và Cần Giờ. Riêng tại Cần Giờ, tuyến đường sắt sẽ chạy giữa tim tuyến đường giao thông 40 m dẫn vào Khu đô thị lấn biển Cần Giờ.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất cần triển khai đồng thời công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho cả tuyến đường sắt đô thị và tuyến đường giao thông lộ giới 40 m nhằm tránh tình trạng ùn tắc khi khu đô thị lấn biển đi vào hoạt động.

Về trách nhiệm đầu tư, Sở kiến nghị UBND TP giao các Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 7, huyện Nhà Bè và Cần Giờ làm chủ đầu tư công tác bồi thường, tái định cư tại từng địa bàn. Trường hợp có Ban quản lý dự án cấp xã thì đơn vị này sẽ đảm nhận vai trò chủ đầu tư các tiểu dự án.

Đối với kinh phí, Sở dẫn quy định pháp luật hiện hành cho biết Nhà nước có trách nhiệm đảm bảo toàn bộ chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với đất dành cho đường sắt. Riêng dự án đường sắt đô thị nối Cần Giờ, kinh phí giải phóng mặt bằng dự kiến lên đến hơn 7.462 tỉ đồng, có thể gây khó khăn do ngân sách thành phố còn phải bố trí cho nhiều dự án cấp bách khác.

Do đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Sở Tài chính cùng Sở Xây dựng trao đổi với chủ đầu tư phương án tạm ứng kinh phí để thành phố hoàn trả trong giai đoạn 2026-2030. Trường hợp ngân sách không thể bố trí, chủ đầu tư có thể được cấn trừ chi phí bồi thường bằng phương thức khai thác đất đai (TOD) tại các khu Depot dự kiến ở Tân Thuận và Cần Giờ. Đối với tuyến đường giao thông lộ giới 40 m, kinh phí bồi thường, tái định cư sẽ do ngân sách TP chi trả, còn kinh phí xây dựng sẽ do Tập đoàn Vingroup tài trợ.

Ngoài ra, Sở cũng nhấn mạnh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải tuân thủ đầy đủ Luật Đất đai 2024 cùng các nghị định, quyết định hướng dẫn liên quan đến giá đất, bồi thường cây trồng, hỗ trợ việc làm và tái định cư. Đồng thời, phương án trồng rừng thay thế phải thực hiện đúng Luật Lâm nghiệp và Thông tư 16/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Liên quan đánh giá tác động môi trường, Chi cục Bảo vệ môi trường TP HCM đã có văn bản gửi Sở Tài chính để tổng hợp ý kiến.

Tin liên quan

TP HCM trình dự án 2.900 tỉ nối Cần Giờ với cao tốc Bến Lức - Long Thành

TP HCM trình dự án 2.900 tỉ nối Cần Giờ với cao tốc Bến Lức - Long Thành

(NLĐO) - TP HCM trình chủ trương đầu tư nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác, kỳ vọng gỡ ùn tắc và thúc đẩy phát triển.

Quốc lộ - cao tốc ùn ứ, tài xế, du khách chuyển hướng đi phà Vũng Tàu - Cần Giờ

(NLĐO)- Trước tình trạng ùn ứ kéo dài trên đường bộ, người dân, du khách chuyển hướng đi phà Vũng Tàu - Cần Giờ sau đó qua phà Bình Khánh về trung tâm TP HCM.

Động thái mới hé lộ tương lai "siêu cảng" Cần Giờ

(NLĐO)- Dự án "siêu cảng" Cần Giờ đang có bước tiến mới khi UBND TP HCM vừa có tờ trình gửi Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP HCM về việc triển khai dự án này

Metro đường sắt đô thị nối Cần Giờ TP HCM vinspeed metro cần giờ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo