Các hãng bảo hiểm chi hàng trăm tỉ đồng khắc phục hậu quả bão lũ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Các hãng bảo hiểm chi hàng trăm tỉ đồng khắc phục hậu quả bão lũ

Sơn Nhung

(NLĐO) - Các công ty bảo hiểm đã bồi thường thiệt hại hàng ngàn nhà xưởng, xe cho khách hàng bị thiệt hại do bão, lũ.

Ông Nguyễn Hồng Phong, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm VietinBank (VBI), cho biết tính đến cuối ngày 10-10, tổng số vụ tổn thất do bão số 11 mà công ty xử lý cho khách hàng là gần 150 vụ, tổng số tiền bồi thường ước tính gần 20 tỉ. Các nghiệp vụ chính là xe cơ giới và tài sản. 

Tính cả 3 cơn bão số 9, 10, 11, đến nay, VBI đã xử lý tổng cộng gần 500 vụ tổn thất, ước tính bồi thường thiệt hại khoảng 120 tỉ đồng. 

Các khu vực ghi nhận số lượng tổn thất lớn bao gồm Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa bị thiệt hại do bão; Hà Nội, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn bị ảnh hưởng bởi ngập sau bão.

Bảo hiểm tài sản, công trình xây dựng và bảo hiểm xe cơ giới là loại hình chịu tác động nặng nề nhất, các loại hình khác có mức độ ảnh hưởng thấp hơn.

Với số lượng xe cơ giới lớn bị tổn thất do ngập lụt, VBI đã phối hợp cùng hệ thống gara đối tác tại địa bàn, mở rộng các tỉnh lân cận, đầu tư phương tiện cẩu kéo, vận chuyển để di chuyển, khắc phục tổn thất.

- Ảnh 1.

Hàng ngàn nhà xưởng, xe đã được xử lý bồi thường thiệt hại do bão lũ

- Ảnh 2.

Nhân viên công ty bảo hiểm đi kiểm tra xử lý, chi trả quyền lợi cho khách hàng

Trong khi đó, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) cho biết đến ngày 9-10, BIC đã ghi nhận tổng cộng 225 vụ tổn thất do bão số 10, trong đó hơn 140 vụ thuộc bảo hiểm xe cơ giới và hơn 80 vụ thuộc bảo hiểm tài sản, kỹ thuật. 

Riêng bão số 11 đã gây ra 151 vụ tổn thất, bao gồm 138 vụ thuộc bảo hiểm xe cơ giới và 13 vụ thuộc bảo hiểm tài sản, kỹ thuật. Các vụ tổn thất do bão số 11 vẫn đang tiếp tục được ghi nhận và xử lý. 

Các vụ tổn thất do bão số 10 và 11 ghi nhận tại BIC đến nay đã vượt hơn 100 tỉ đồng.

Trước đó, 1 ngày, Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt, cũng đã cập nhật tình hình chi trả quyền lợi cho khách hàng các cơn bão 9, 10, 11 với con số đã gần 400 vụ, chi trả số tiền trên 120 tỉ đồng.

Còn Tập đoàn Bảo hiểm DBV cũng đã chi trả đến trên 300 vụ thiệt hại cho khách trên tỉ đồng. Công ty Bảo hiểm PTI xác nhận có hơn 100 tổn thất về xe cơ giới, ước thiệt hại gần 8 tỉ đồng, chủ yếu ở tỉnh Thái Nguyên. Công ty Bảo hiểm PVI cũng có khoảng 130 vụ tổn thất với số tiền ước bồi thường lên đến hàng chục tỉ đồng.

Tin liên quan

Ô tô ngập nước la liệt ở vùng bão lũ, các hãng bảo hiểm chi trả ra sao?

Ô tô ngập nước la liệt ở vùng bão lũ, các hãng bảo hiểm chi trả ra sao?

(NLĐO)- Các công ty bảo hiểm đã chi trả hàng trăm tỉ đồng quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng bị thiệt hại ở các vùng bão, lũ miền Bắc.

Xe bị ngập nước, hư hỏng do bão lụt có được bảo hiểm đổi xe mới không?

(NLĐO) - Khi mua bảo hiểm xe cơ giới, chủ xe nên đọc kỹ các điều khoản trong hợp đồng để tránh bị thiệt hại khi xảy ra sự cố.

Quảng Ninh đề nghị ngân hàng hỗ trợ khách hàng bị thiệt hại do bão số 3

(NLĐO) - Nhằm kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khắc phục thiệt hại sau bão, ngày 18-9, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh có văn bản gửi Chủ tịch các ngân hàng, đề nghị tháo gỡ khó khăn cho các khách hàng đang vay vốn chịu ảnh hưởng do cơn bão số 3

chi trả quyền lợi bảo hiểm tổng giám đốc xe cơ giới thiệt hại bão lũ hàng nghìn nhà xưởng, xe cộ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo