Các hãng bảo hiểm chi hàng trăm tỉ đồng khắc phục hậu quả bão lũ

Ông Nguyễn Hồng Phong, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm VietinBank (VBI), cho biết tính đến cuối ngày 10-10, tổng số vụ tổn thất do bão số 11 mà công ty xử lý cho khách hàng là gần 150 vụ, tổng số tiền bồi thường ước tính gần 20 tỉ. Các nghiệp vụ chính là xe cơ giới và tài sản.

Tính cả 3 cơn bão số 9, 10, 11, đến nay, VBI đã xử lý tổng cộng gần 500 vụ tổn thất, ước tính bồi thường thiệt hại khoảng 120 tỉ đồng.

Các khu vực ghi nhận số lượng tổn thất lớn bao gồm Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa bị thiệt hại do bão; Hà Nội, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn bị ảnh hưởng bởi ngập sau bão.

Bảo hiểm tài sản, công trình xây dựng và bảo hiểm xe cơ giới là loại hình chịu tác động nặng nề nhất, các loại hình khác có mức độ ảnh hưởng thấp hơn.

Với số lượng xe cơ giới lớn bị tổn thất do ngập lụt, VBI đã phối hợp cùng hệ thống gara đối tác tại địa bàn, mở rộng các tỉnh lân cận, đầu tư phương tiện cẩu kéo, vận chuyển để di chuyển, khắc phục tổn thất.

Hàng ngàn nhà xưởng, xe đã được xử lý bồi thường thiệt hại do bão lũ



Nhân viên công ty bảo hiểm đi kiểm tra xử lý, chi trả quyền lợi cho khách hàng

Trong khi đó, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) cho biết đến ngày 9-10, BIC đã ghi nhận tổng cộng 225 vụ tổn thất do bão số 10, trong đó hơn 140 vụ thuộc bảo hiểm xe cơ giới và hơn 80 vụ thuộc bảo hiểm tài sản, kỹ thuật.

Riêng bão số 11 đã gây ra 151 vụ tổn thất, bao gồm 138 vụ thuộc bảo hiểm xe cơ giới và 13 vụ thuộc bảo hiểm tài sản, kỹ thuật. Các vụ tổn thất do bão số 11 vẫn đang tiếp tục được ghi nhận và xử lý.

Các vụ tổn thất do bão số 10 và 11 ghi nhận tại BIC đến nay đã vượt hơn 100 tỉ đồng.

Trước đó, 1 ngày, Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt, cũng đã cập nhật tình hình chi trả quyền lợi cho khách hàng các cơn bão 9, 10, 11 với con số đã gần 400 vụ, chi trả số tiền trên 120 tỉ đồng.



Còn Tập đoàn Bảo hiểm DBV cũng đã chi trả đến trên 300 vụ thiệt hại cho khách trên tỉ đồng. Công ty Bảo hiểm PTI xác nhận có hơn 100 tổn thất về xe cơ giới, ước thiệt hại gần 8 tỉ đồng, chủ yếu ở tỉnh Thái Nguyên. Công ty Bảo hiểm PVI cũng có khoảng 130 vụ tổn thất với số tiền ước bồi thường lên đến hàng chục tỉ đồng.