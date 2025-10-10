HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Xe bị ngập nước, hư hỏng do bão lụt có được bảo hiểm đổi xe mới không?

Nguyễn Hải

(NLĐO) - Khi mua bảo hiểm xe cơ giới, chủ xe nên đọc kỹ các điều khoản trong hợp đồng để tránh bị thiệt hại khi xảy ra sự cố.

Đợt mưa lớn kéo dài gây lũ lụt tại Thái Nguyên để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng, trong đó có hàng loạt ô tô bị ngập sâu trong bùn nước suốt nhiều ngày. Nhiều chủ xe rơi vào cảnh khốn đốn khi phương tiện hư hỏng nặng, phải chờ cứu hộ và sửa chữa tốn kém.

Trong bối cảnh đó, một câu hỏi được nhiều người quan tâm: Xe bị ngập nước sẽ được bảo hiểm bồi thường như thế nào? Có đổi xe mới khi xe hư hỏng quá nặng không?

Về vấn đề này, các doanh nghiệp bảo hiểm cho biết mức bồi thường phụ thuộc vào loại hình bảo hiểm mà chủ xe đã mua, mức độ thiệt hại của phương tiện và nguyên nhân dẫn đến ngập. Cụ thể, chỉ khi chủ xe có gói bảo hiểm vật chất kèm điều khoản mở rộng "thủy kích – ngập nước", công ty bảo hiểm mới chi trả thiệt hại.

Bảo hiểm xe bị ngập nước: Có được bồi thường xe mới không? - Ảnh 1.

Xe bị thủy kích

Ông Trần Thanh Long, giám định viên của một hãng bảo hiểm xe cơ giới, cho biết với trường hợp ngập nhẹ – khi xe chỉ bị ảnh hưởng phần gầm, hệ thống điện và động cơ chưa hư hại – bảo hiểm sẽ chi trả các chi phí như vệ sinh, sấy khô, thay dầu mỡ, kiểm tra hệ thống điện, thường dao động từ vài triệu đến hơn chục triệu đồng tùy dòng xe.

Ngược lại, với trường hợp ngập nặng gây thủy kích động cơ, nếu xe chết máy do chủ xe cố khởi động trong vùng ngập, dẫn đến cong tay biên, vỡ lốc máy, mức bồi thường chỉ còn 30% – 50% chi phí sửa chữa, tùy điều khoản hợp đồng. Một số công ty bảo hiểm thậm chí có thể từ chối bồi thường nếu xác định người lái cố tình khởi động xe khi đang ngập.

Giám đốc một đại lý ô tô tại TP HCM cho biết thêm, không phải mọi bộ phận hư hại đều được thay mới. "Bộ phận nào khắc phục được thì sửa, không thay thế hoàn toàn. Vì vậy, khi mua bảo hiểm, chủ xe cần đọc kỹ điều khoản để tránh tranh chấp sau này, bởi thiệt hại cuối cùng thường thuộc về người mua" - vị này nói.

Trong trường hợp hư hỏng toàn bộ, nếu chi phí sửa chữa vượt quá 75% giá trị xe tại thời điểm xảy ra tổn thất, công ty bảo hiểm sẽ xem là tổn thất toàn bộ. Khi đó, chủ xe được bồi thường theo giá trị thị trường của xe, chứ không được đổi xe mới.

Ông Đoàn Minh Thịnh, chủ gara ô tô tại phường Bình Trưng, TP HCM, cho biết: "Nhiều khách hàng hiểu lầm rằng xe ngập nặng sẽ được đổi xe mới, nhưng thực tế chỉ được bồi thường theo giá trị còn lại của xe, trừ khấu hao và dựa trên giá thị trường. Xe chỉ được bồi thường 100% khi xác định là mất toàn bộ và chủ xe bàn giao xe cũ lại cho công ty bảo hiểm."

Theo các chuyên gia, để được bảo hiểm chi trả đầy đủ, khi mua bảo hiểm, chủ xe cần kiểm tra kỹ hợp đồng – đặc biệt là điều khoản "thủy kích – ngập nước". Trong mùa mưa, tuyệt đối không cố khởi động xe đang ngập, nên chụp ảnh hiện trường, gọi cứu hộ và thông báo cho công ty bảo hiểm trong vòng 24 giờ để được hướng dẫn kịp thời.

Tin liên quan

TƯ VẤN: Hạn chế xe bị thủy kích mùa mưa bão

TƯ VẤN: Hạn chế xe bị thủy kích mùa mưa bão

Mưa bão thời gian gần đây kéo dài khiến đường phố nhiều địa phương ở phía Bắc ngập lụt, nguy cơ xe bị thủy kích gia tăng.

Mùa mưa, tốn tiền sửa xe bị thủy kích

TP HCM đang trong mùa mưa và nhiều thời điểm có triều cường nên tình trạng phương tiện giao thông bị nước xâm nhập dẫn đến thủy kích diễn ra khá phổ biến.

Ham rẻ, cả tin, mất 300 triệu mua phải xe bị thủy kích

Mua chiếc Ford Focus 2010 giá 300 triệu được nửa năm, một vị khách tại Nam Định gần đây mới đưa xe đi “khám” vì xe chạy quá yếu. Anh ngã ngửa được thông báo, xe từng bị thủy kích, máy móc rất “nát”.

xe cơ giới bồi thường xe chết máy mua bảo hiểm thủy kích
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo