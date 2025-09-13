HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Các hệ thống bán lẻ đồng loạt nhận đặt cọc iPhone 17 series

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) - Nguồn cung iPhone 17 series cho thị trường Việt Nam có thể chỉ bằng 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đêm 12-9, các hệ thống bán lẻ đồng loạt mở bán cho khách đặt mua iPhone 17 series đến hết ngày 18-9.

Theo đó FPT Shop và F.Studio by FPT chính thức nhận đặt cọc iPhone 17 và iPhone Air, với trợ giá đến 4,5 triệu đồng, trả góp 0% cùng gói bảo hành trọn đời, đồng thời được đảm bảo quyền lợi với chính sách "giao trễ đền gấp đôi gói cước" từ mạng di động FPT. Cụ thể, khi khách hàng đặt cọc iPhone 17 và iPhone Air và đăng ký SIM FPT kèm các gói cước FVIP150, F299 hoặc F399 sẽ nhận ngay voucher mua phụ kiện trị giá đến 2.500.000 đồng.

Các hệ thống bán lẻ nhận đặt cọc iPhone 17 series với ưu đãi hấp dẫn - Ảnh 1.

Sức hút từ iPhone mới

Thiết thực hơn, FPT Shop và F.Studio by FPT còn phối hợp cùng nhiều ngân hàng và đối tác tài chính triển khai ưu đãi trả góp 0% lãi suất; tung hàng chục nghìn suất trợ giá trực tiếp lên đến 2.000.000 đồng cho khách hàng mua iPhone 17 và iPhone Air từ ngày 12/9 đến hết 31/12. 

Song song đó, hệ thống cũng áp dụng chương trình thu cũ đổi mới với mức trợ giá tối đa 2.500.000 đồng. Theo đó khách hàng có thể đặt cọc 1 triệu đồng để có thể sở hữu sớm dòng iPhone mới.

Tương tự, từ 19h ngày 12/9, khách hàng đã có thể đặt cọc sớm tại hệ thống Di Động Việt cũng triển khai cho khách đặt cọc mua iPhone 17 series và iPhone Air với nhiều ưu đãi, trợ giá thêm đến 5 triệu đồng khi tham gia trade-in, lên đời các phiên bản iPhone 17, iPhone Air dung lượng từ 1TB trở lên, và đến 4 triệu đồng cho các phiên bản dung lượng dưới 1TB. Máy cũ được định giá chỉ dựa trên ngoại quan, không bung máy, cam kết mức giá thu tốt so với thị trường. 

Đồng thời, Di Động Việt sẽ giảm thêm đến 2,5 triệu đồng khi khách hàng chọn thanh toán qua một số ngân hàng hoặc hình thức trả góp. Mức trợ giá thu cũ - đổi mới sẽ được cộng dồn với ưu đãi thanh toán, nâng tổng ưu đãi lên đến 7,5 triệu đồng.

Chỉ trong 3 ngày mở đăng ký nhận thông tin, Di Động Việt đã ghi nhận hơn 21.000 lượt quan tâm. Trong đó, không chỉ có khách hàng đăng kí trực tiếp qua website mà còn có khách hàng tìm hiểu thông tin qua hệ thống cửa hàng, qua kênh tư vấn online.

Khách đặt cọc mua iPhone 17 series tại hệ thống CellphoneS sẽ được trợ giá lên đến 5 triệu khi bán máy cũ lên đời; giảm thêm lên đến 2 triệu khi thanh toán qua thẻ tín dụng ngân hàng hoặc ví điện tử liên kết.

Còn Thế Giới Di Động cũng có ưu đãi tương tự cho khách đặt mua iPhone mới như thu cũ trợ giá 3 triệu đồng, ưu đãi tín tín dụng 2,5 triệu đồng.

Thông tin từ kinh doanh công nghệ cho biết nhà táo khuyết cung cấp iPhone 17 mới này cho thị trường Việt Nam trong đợt đầu với số lượng rất khiêm tốn chỉ khoảng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên do là thị trường Việt Nam được Apple "đôn" lên là thị trường ưu tiên 1 mở bán sớm nên nguồn cung trong đợt đầu sẽ không được dồi dào.

Dây đeo chéo iPhone 17 giá gần 1,7 triệu đồng gây tranh cãi dữ dội

Dây đeo chéo iPhone 17 giá gần 1,7 triệu đồng gây tranh cãi dữ dội

(NLĐO) - Dây đeo chéo iPhone 17 có 10 màu sắc, từ rực rỡ như vàng dạ quang, xanh dương nhạt, tím... đến tông trầm như nâu, xám, đen...

iPhone 17 và iPhone Air: Hiệu năng đột phá, tương lai của công nghệ cá nhân

Apple đã ra mắt thế hệ iPhone hoàn toàn mới với iPhone 17, iPhone Air siêu mỏng và bộ đôi iPhone 17 Pro, được đánh giá là "cú nhảy vọt lớn” của dòng iPhone.

iPhone 17 Pro và camera bar ngang: Apple đang học hỏi Google Pixel?

Khi iPhone 17 Pro rò rỉ những hình ảnh đầu tiên, cộng đồng công nghệ bất ngờ khi xuất hiện cụm camera bar ngang – một thiết kế của dòng Google Pixel.

