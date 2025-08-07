HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Các mốc thời gian quan trọng của diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2-9

Minh Chiến

(NLĐO)- Thiếu tướng Tống Văn Thanh, đã thông tin về chương trình diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2-9.

Chiều 7-8, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, Thiếu tướng Tống Văn Thanh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng Cục chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, đã thông tin về công tác chuẩn bị cho diễu binh, diễu hành nhân Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9.

Các mốc thời gian quan trọng của lễ diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2-9 - Ảnh 1.

Thiếu tướng Tống Văn Thanh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, thông tin về chương trình diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2-9. Ảnh: Nhật Bắc

Theo đó, việc tổ chức diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm được Trung ương giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, TP Hà Nội và các đơn vị liên quan tổ chức vào sáng 2-9-2025.

Từ quý II/2024 Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Bộ Tổng Tham mưu chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND TP Hà Nội khảo sát thực tế tại Quảng trường Ba Đình, các khu vực tập kết, tuyến đường diễu binh, diễu hành và dự thảo Đề án. Tiếp đó, đơn vị tổ chức các cuộc hội thảo và hoàn chỉnh Đề án.

Về tổ chức lực lượng, Thiếu tướng Tống Văn Thanh cho biết có 6 lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành, cụ thể gồm: Lực lượng rước đuốc truyền thống và tiêu binh đài lửa; Lực lượng pháo lễ; Lực lượng không quân bay chào mừng; Lực lượng diễu binh, diễu hành (gồm 4 khối nghi trượng; 43 khối đại diện lực lượng vũ trang nhân dân là 26 khối Quân đội, 17 khối Công an; các khối quân đội nước ngoài, dự kiến 4 khối gồm Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia…); Lực lượng đứng làm nền gồm tiêu binh lễ đài, 11 khối quân đội, 7 khối công an; Lực lượng xếp hình, xếp chữ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì.

Đối với việc diễu binh, diễu hành các khối, theo Thiếu tướng Tống Văn Thanh, diễu hành của khối nghi trượng; diễu binh các khối đi bộ; diễu binh của khối xe, pháo quân sự; xe đặc chủng công an; diễu binh lực lượng vũ trang trên biển; diễu hành các khối quần chúng.

Sau khi diễu hành qua Quảng trường Ba Đình, các khối sẽ diễu binh, diễu hành trên các quyến phố và giao lưu với nhân dân tại 2 điểm là Cung thể thao Quần Ngựa và Quảng trường Cách mạng tháng Tám.

Thông tin về tình hình, kết quả tổ chức luyện tập, Thiếu tướng Tống Văn Thanh cho biết Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đã chỉ đạo tổ chức huấn luyện các lực lượng tham gia A80 từ đầu tháng 5-2025, tổ chức hợp luyện 4 buổi, tổng hợp luyện 2 buổi. Đến nay các khối, các lực lượng đều hoàn thành tốt chương trình huấn luyện, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Về một số mốc thời gian chính, theo ông Thanh, sơ duyệt cấp Nhà nước diễn ra vào 20 giờ ngày 27-8-2025; tổng duyệt cấp Nhà nước vào 6 giờ 30 phút ngày 30-8-2025; lễ chính thức vào 6 giờ 30 phút ngày 2-9-2025 tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội.

Theo Thiếu tướng Tống Văn Thanh, diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm nhằm khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc; sự phát triển lớn mạnh không ngừng của Quân đội nhân dân Việt Nam, Dân quân tự vệ và Công an nhân dân trong 80 năm qua dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cùng với đó, giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước; lòng tự hào, tự tôn, tinh thần đại đoàn kết dân tộc; khắc sâu đạo lý "Uống nước các thế hệ đã hy sinh xương nhớ nguồn"; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do, thống nhất của Tổ quốc; khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng; ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Diễu binh, diễu hành cũng là biểu dương sức mạnh của lực lượng vũ trang nhân dân; khẳng định ý chí quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng, lãnh đạo,và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong mọi tình huống.

Chương trình diễu binh, diễu hành được tổ chức trọng thể, trang nghiêm, chính quy, an ninh, an toàn và tiết kiệm; lực lượng tham gia, tinh gọn, hiện đại thể hiện tính thống nhất, chính quy, của lực lượng vũ trang nhân dân; bản sắc văn hóa và khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam.

họp báo Chính phủ thường kỳ Quân đội nhân dân Việt Nam quốc khánh 2/9 diễu binh diễu hành
