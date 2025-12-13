HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Các nghệ sĩ gửi thiện nguyện toàn bộ số tiền thắng giải Pickleball "Vòng tay yêu thương"

Minh Khuê. Ảnh: Hoàng Triều

(NLĐO) - Các nghệ sĩ chiến thắng bảng nghệ sĩ của Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương" năm 2025 của Báo Người Lao Động đồng lòng quyên góp thiện nguyện.

Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương" năm 2025 của Báo Người Lao Động diễn ra từ sáng 13-12 tại Câu lạc bộ Pickleball Cung Văn hóa Lao Động TP HCM.

Trong bảng nghệ sĩ, những cặp đấu giành chiến thắng đồng hạng 3 có: Thảo Nhi - Duy Linh, Lê Thúy - Huy Anh. Cặp đấu Tronie - Huỳnh Tú thắng hạng 2 và hạng nhất thuộc về cặp đấu Đồng Ánh Quỳnh - Hữu Long.

Các nghệ sĩ thiện nguyện toàn bộ số tiền thắng giải - Ảnh 1.

Nhà báo Tô Đình Tuân - Tổng biên tập Báo Người Lao Động, trao giải cho bảng nghệ sĩ

Các nghệ sĩ thiện nguyện toàn bộ số tiền thắng giải - Ảnh 2.

MC Thảo Nhi thay mặt các nghệ sĩ tuyên bố quyên toàn bộ tiền thưởng cho hoạt động thiện nguyện

Các nghệ sĩ thiện nguyện toàn bộ số tiền thắng giải - Ảnh 3.

Đồng Ánh Quỳnh và bạn đấu cặp là Hữu Long

Các nghệ sĩ thiện nguyện toàn bộ số tiền thắng giải - Ảnh 4.

Lần lượt quyên tiền vào chương trình "Vòng tay yêu thương"

Các nghệ sĩ thiện nguyện toàn bộ số tiền thắng giải - Ảnh 6.

Khi lên nhận giải, MC Thảo Nhi thay mặt các nghệ sĩ, chia sẻ: "Chúng tôi đồng lòng quyên toàn bộ số tiền thắng giải vào chương trình "Vòng tay yêu thương" của Báo Người Lao Động. Chúng tôi hy vọng số tiền đóng góp này sẽ giúp bà con vùng sâu, vùng xa, vùng bão lũ có được sự hỗ trợ tốt hơn. Chúng tôi mong mọi người chung tay đóng góp".


Tin liên quan

Giải Pickleball Báo Người Lao Động: Diễn viên Bình Minh đi tiếp, Minh Hằng dừng bước

Giải Pickleball Báo Người Lao Động: Diễn viên Bình Minh đi tiếp, Minh Hằng dừng bước

(NLĐO) - Diễn viên Bình Minh cùng đồng đội Thanh My đoạt tấm vé vào tứ kết Giải Pickleball Báo Người Lao Động lần 1-2025.

MC Thảo Nhi và Duy Linh mong được "giải cao nhất"

(NLĐO) - MC Thảo Nhi và người mẫu Duy Linh đến với Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương" năm 2025 của Báo Người Lao Động.

"Thầy giáo Ngạn" Trần Nghĩa đấu giải với tinh thần "vui là chính"

(NLĐO) - Nam diễn viên Trần Nghĩa, "thầy giáo Ngạn" của phim "Mắt biếc", đến với Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương" năm 2025 của Báo Người Lao Động.

    Thông báo