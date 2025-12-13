Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương" năm 2025 của Báo Người Lao Động diễn ra từ sáng 13-12 tại Câu lạc bộ Pickleball Cung Văn hóa Lao Động TP HCM.

Trong bảng nghệ sĩ, những cặp đấu giành chiến thắng đồng hạng 3 có: Thảo Nhi - Duy Linh, Lê Thúy - Huy Anh. Cặp đấu Tronie - Huỳnh Tú thắng hạng 2 và hạng nhất thuộc về cặp đấu Đồng Ánh Quỳnh - Hữu Long.

Nhà báo Tô Đình Tuân - Tổng biên tập Báo Người Lao Động, trao giải cho bảng nghệ sĩ

MC Thảo Nhi thay mặt các nghệ sĩ tuyên bố quyên toàn bộ tiền thưởng cho hoạt động thiện nguyện

Đồng Ánh Quỳnh và bạn đấu cặp là Hữu Long

Lần lượt quyên tiền vào chương trình "Vòng tay yêu thương"

Khi lên nhận giải, MC Thảo Nhi thay mặt các nghệ sĩ, chia sẻ: "Chúng tôi đồng lòng quyên toàn bộ số tiền thắng giải vào chương trình "Vòng tay yêu thương" của Báo Người Lao Động. Chúng tôi hy vọng số tiền đóng góp này sẽ giúp bà con vùng sâu, vùng xa, vùng bão lũ có được sự hỗ trợ tốt hơn. Chúng tôi mong mọi người chung tay đóng góp".



