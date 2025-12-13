HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Dàn nghệ sĩ hội tụ tại giải pickleball Báo Người Lao Động

Kim Ngân. Ảnh: Hoàng Triều, Quốc An

(NLĐO) - Các nghệ sĩ đã sẵn sàng thi đấu bảng nghệ sĩ - người nổi tiếng tại Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương" Báo Người Lao Động.

Xuất hiện sớm tại sân, diễn viên Lợi Trần cho biết anh không chuẩn bị quá đặc biệt. Nam nghệ sĩ đã gắn bó với bộ môn này gần một năm rồi, duy trì lịch chơi từ 3 đến 5 buổi mỗi tuần nên chủ yếu giữ nhịp sinh hoạt quen thuộc.

"Điều quan trọng nhất với tôi là luôn giữ lượng tích cực và tinh thần thi đấu tốt để cùng Minh Hằng phân phối, cố gắng đi sâu nhất có thể ở giải năm nay" - Lợi Trần chia sẻ.

Minh Hằng, Lợi Trần, Đồng Ánh Quỳnh... hội tụ tại giải pickleball - Ảnh 1.

Diễn viên Lợi Trần

Cùng tinh thần ấy, ca sĩ Huỳnh Tú tiết lộ cô tập trung nhiều hơn vào yếu tố tinh thần. Theo nữ nghệ sĩ, khi tập luyện có thể đạt được hiệu quả cao nhưng bước vào thi đấu thực tế, tâm lý mới là yếu tố quyết định phong độ. Vì vậy, việc giữ tâm trí thoải mái thoải mái, ổn định là điều quan trọng nhất.

Nói về ý nghĩa của chương trình, nữ ca sĩ bày tỏ niềm vui và sự vinh dự khi nhận được lời mời từ Báo Người Lao Động. "Chương trình không chỉ là một chương trình thể thao đơn giản mà còn là dịp để các nghệ sĩ gặp gỡ, giao lưu và cùng nhau lan tỏa tinh thần thể thao, tinh thần cộng đồng thông qua những hoạt động mang ý nghĩa xã hội" - ca sĩ Huỳnh Tú bày tỏ.

Minh Hằng, Lợi Trần, Đồng Ánh Quỳnh... hội tụ tại giải pickleball - Ảnh 2.
Minh Hằng, Lợi Trần, Đồng Ánh Quỳnh... hội tụ tại giải pickleball - Ảnh 3.
Minh Hằng, Lợi Trần, Đồng Ánh Quỳnh... hội tụ tại giải pickleball - Ảnh 4.

Các nghệ sĩ tại giải đấu

Các nghệ sĩ Minh Hằng, Tuimi, Trần Nghĩa, Akira Phan, Lê Thuý, Hải Băng, Thành Đạt, Đồng Ánh Quỳnh... cũng đã có mặt tại tại giải đấu.

Với mục đích tạo thêm sân chơi dành cho cộng đồng người tập luyện pickleball, đồng thời khuyến khích việc rèn luyện sức khỏe trong mọi tầng lớp nhân dân, Báo Người Lao Động tổ chức Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương" năm 2025.

Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương" Báo Người Lao Động năm 2025 có sự góp mặt của đông đảo các tay vợt không chuyên trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận. Cùng tham gia tranh tài tại giải còn có nhiều tay vợt là nghệ sĩ, diễn viên, ca sĩ, nhạc sĩ hoạt động trên lĩnh vực nghệ thuật.


Tin liên quan

Khai mạc Giải Pickleball “Vòng tay yêu thương” Báo Người Lao Động 2025

Sáng 13-12, tại Cung Văn hóa Lao động TP HCM, Báo Người Lao Động đã tổ chức lễ khai mạc Giải Pickleball “Vòng tay yêu thương” năm 2025

Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương" Báo Người Lao Động 2025: Tưng bừng khai mạc

(NLĐO) - Giải đấu chính thức khai diễn sáng 13-12 tại Câu lạc bộ Pickleball Cung Văn hóa Lao Động TP HCM với sự tham dự của 86 đôi VĐV tranh tài ở 7 nội dung.

Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương": Sẵn sàng xung trận

Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương" Báo Người Lao Động 2025 đã hoàn tất công tác chuẩn bị, chào đón các tay vợt đến tranh tài

Báo Người Lao Động nghệ sĩ Vòng tay Yêu thương pickleball
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo