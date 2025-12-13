Dàn nghệ sĩ hội tụ tại giải pickleball Báo Người Lao Động

Xuất hiện sớm tại sân, diễn viên Lợi Trần cho biết anh không chuẩn bị quá đặc biệt. Nam nghệ sĩ đã gắn bó với bộ môn này gần một năm rồi, duy trì lịch chơi từ 3 đến 5 buổi mỗi tuần nên chủ yếu giữ nhịp sinh hoạt quen thuộc.

"Điều quan trọng nhất với tôi là luôn giữ lượng tích cực và tinh thần thi đấu tốt để cùng Minh Hằng phân phối, cố gắng đi sâu nhất có thể ở giải năm nay" - Lợi Trần chia sẻ.

Diễn viên Lợi Trần

Cùng tinh thần ấy, ca sĩ Huỳnh Tú tiết lộ cô tập trung nhiều hơn vào yếu tố tinh thần. Theo nữ nghệ sĩ, khi tập luyện có thể đạt được hiệu quả cao nhưng bước vào thi đấu thực tế, tâm lý mới là yếu tố quyết định phong độ. Vì vậy, việc giữ tâm trí thoải mái thoải mái, ổn định là điều quan trọng nhất.

Nói về ý nghĩa của chương trình, nữ ca sĩ bày tỏ niềm vui và sự vinh dự khi nhận được lời mời từ Báo Người Lao Động. "Chương trình không chỉ là một chương trình thể thao đơn giản mà còn là dịp để các nghệ sĩ gặp gỡ, giao lưu và cùng nhau lan tỏa tinh thần thể thao, tinh thần cộng đồng thông qua những hoạt động mang ý nghĩa xã hội" - ca sĩ Huỳnh Tú bày tỏ.

Các nghệ sĩ tại giải đấu

Các nghệ sĩ Minh Hằng, Tuimi, Trần Nghĩa, Akira Phan, Lê Thuý, Hải Băng, Thành Đạt, Đồng Ánh Quỳnh... cũng đã có mặt tại tại giải đấu.

Với mục đích tạo thêm sân chơi dành cho cộng đồng người tập luyện pickleball, đồng thời khuyến khích việc rèn luyện sức khỏe trong mọi tầng lớp nhân dân, Báo Người Lao Động tổ chức Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương" năm 2025.

Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương" Báo Người Lao Động năm 2025 có sự góp mặt của đông đảo các tay vợt không chuyên trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận. Cùng tham gia tranh tài tại giải còn có nhiều tay vợt là nghệ sĩ, diễn viên, ca sĩ, nhạc sĩ hoạt động trên lĩnh vực nghệ thuật.



