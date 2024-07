Sáng 15-7, tại TP Huế (Thừa Thiên Thiên- Huế), Bộ Công an tổ chức hội thảo Hoàn thiện pháp luật trong công tác thi hành tạm giữ, tạm giam (TGTG). Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan quản lý TGTG Bộ Công an, chủ trì hội thảo.



Thứ trưởng Nguyễn Văn Long phát biểu chỉ đạo tại hội thảo

Báo cáo tóm tắt tổng kết 6 năm thực hiện Luật Thi hành TGTG (2018-2023), Thiếu tướng Hoàng Ngọc Bích, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý TGTG và Thi hành án hình sự tại cộng đồng, cho biết ngay sau khi Luật Thi hành TGTG được thông qua, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định ngày 9/3/2016 ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành TGTG.

Trên cơ sở đó, các cơ quan đơn vị liên quan đã chủ động ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật và tiến hành rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác tạm giữ, tạm giam để đề xuất bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới cho phù hợp với quy định của Luật.

Đến nay, các Bộ, ngành có liên quan phối hợp xây dựng và trình Chính phủ ban hành 3 Nghị định và ban hành 2 Thông tư liên tịch, 17 Thông tư của Bộ trưởng. Đồng thời trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Luật, các bộ, ngành có liên quan cũng đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ về công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam cho các đơn vị, địa phương.

Qua hơn 6 năm triển khai thực hiện Luật Thi hành TGTG, công tác quản lý, thi hành TGTG có nhiều chuyển biến. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn hạn chế, vướng mắc như: công tác tiếp nhận, phân loại, quản lý người bị tạm giữ, người bị tạm giam còn gặp khó khăn do quy mô giam giữ ở một số cơ sở giam giữ, đặc biệt là các nhà tạm giữ được xây dựng từ lâu, các hạng mục công trình giam giữ không phù hợp với thực tế, thường xuyên xảy ra tình trạng quá tải.

Quanh cảnh hội thảo

Nhiều cơ sở giam giữ có hạng mục công trình xuống cấp, thiếu buồng kỷ luật, buồng giam người đang chờ chấp hành án phạt tù, không đáp ứng được yêu cầu công tác quản lý, giam giữ. Trong công tác phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng với cơ sở giam giữ đôi lúc còn chưa kịp thời về các thông tin liên quan đến người bị TGTG dẫn đến khó khăn trong công tác phân loại, quản lý, thi hành TGTG cũng như thực hiện các chế độ đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam.

Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh công tác TGTG có ý nghĩa, vai trò rất quan trọng, là bộ phấn cấu thành, không thể tách rời của công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, phục vụ điều tra, truy tố, xét xử, giáo dục, cải tạo người phạm tội, góp phần mang lại bình yên cho người dân.

Do đó, việc nghiên cứu, đề xuất các quy định để sửa Luật Thi hành TGTG phải đảm bảo chặt chẽ, đảm bảo tính nhân văn, nhân đạo, phục vụ tốt cho hoạt động nghiệp vụ công an; đảm bảo quyền lợi, chế độ, chính sách đối với các đối tượng TGTG và cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long yêu cầu Cục Cảnh sát Quản lý TGTG và Thi hành án hình sự tại cộng đồng và các đơn vị liên quan tập hợp, tiếp thu các ý kiến tại hội thảo để báo cáo lãnh đạo Bộ chỉ đạo công tác và phục vụ nghiên cứu, lập hồ sơ đề nghị xây dựng luật để sửa đổi, bổ sung Luật Thi hành TGTG.