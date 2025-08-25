HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Các tiệm vàng nhỏ âm thầm mua bán vàng miếng SJC, đẩy giá lên cao kỷ lục

Thái Phương

(NLĐO) – Theo quy định, các doanh nghiệp kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ không được cấp phép mua bán vàng miếng SJC

Trưa 25-8, giá vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp lớn như PNJ, SJC, DOJI được niêm yết 125,9 triệu đồng một lượng mua vào và 126,9 triệu đồng bán ra.

Giá vàng miếng SJC tự do lên cao kỷ lục

Trong khi đó, tại một số cửa hàng nhỏ ở TP HCM và các tỉnh, giá vàng miếng SJC được đẩy lên cao nhất là 127,4 triệu đồng mua vào và 128,2 triệu đồng bán ra, cao hơn các công ty vàng lớn tới 1,3 triệu đồng mỗi lượng. Đây là mức cao kỷ lục của vàng miếng SJC. Tuy vậy, việc mua bán vàng miếng SJC ở các tiệm này không hề dễ.

Một nhân viên tiệm vàng ở TP HCM cho biết: “Giá bán sáng nay là 128,4 triệu đồng một lượng, mua vào 126,9 triệu đồng. Khách muốn mua phải đặt cọc 10% và chờ khoảng 2 ngày mới có vàng”.

Một số nơi khác chỉ giao dịch vàng nhẫn 99,99%, niêm yết quanh 106,9 triệu đồng mua vào và 112 triệu đồng bán ra.

Các tiệm vàng nhỏ mua bán vàng miếng SJC đẩy giá kỷ lục cao ngất ngưởng - Ảnh 1.

Giá vàng miếng SJC đang ở mức đỉnh lịch sử

Chênh lệch mua - bán thấp, rủi ro cao

Theo Nghị định 24/2012 của Ngân hàng Nhà nước, chỉ các ngân hàng và doanh nghiệp được cấp phép mới được mua bán vàng miếng SJC. Việc các tiệm vàng nhỏ giao dịch vàng miếng khi chưa được cấp phép bị xem là trái quy định.

Tuy nhiên, những ngày gần đây, do giá vàng miếng SJC liên tục tăng mạnh, đưa thị trường vào giai đoạn sôi động. Nhu cầu trao đổi trên các hội nhóm, mạng xã hội cũng gia tăng, bất chấp mức giá đã ở đỉnh lịch sử.

Chuyên gia vàng Trần Duy Phương cho rằng việc một số tiệm vàng có mua bán vàng miếng SJC trong khi chưa được cấp phép có thể xem là thị trường "chợ đen" nên lượng giao dịch không nhiều và thường chỉ mua bán với khách quen, thân thiết. Giá bán ra cao nhưng chiều mua vàng cũng cao khi chỉ chênh lệch giá mua - bán khoảng 800.000 đồng/lượng. Quan trọng là khách có chấp nhận mua giá cao tại các tiệm vàng không?

"Khách muốn mua số lượng nhiều chục lượng vàng miếng SJC cũng có nhưng phải là khách quen, sẽ bớt rủi ro cho cả người mua lẫn tiệm vàng. Còn nếu người dân mua vàng miếng SJC ở trên các hội, nhóm hoặc mua trên mạng, sẽ gặp rủi ro pháp lý lớn hơn và cả nguy cơ mua vàng miếng SJC kém chất lượng, vàng giả hoặc lừa đảo..." – chuyên gia vàng Trần Duy Phương cảnh báo.

Các tiệm vàng nhỏ mua bán vàng miếng SJC đẩy giá kỷ lục cao ngất ngưởng - Ảnh 2.

Các tiệm vàng nhỏ mua bán vàng miếng SJC đẩy giá kỷ lục cao ngất ngưởng - Ảnh 3.

Nhu cầu mua bán vàng trên các hội, nhóm vẫn sôi động

Các tiệm vàng nhỏ mua bán vàng miếng SJC đẩy giá kỷ lục cao ngất ngưởng - Ảnh 4.

Giá vàng miếng SJC liên tục tăng trong những ngày qua


