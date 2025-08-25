HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá vàng hôm nay 25-8: Vàng miếng SJC xuất hiện mốc đỉnh mới 128,3 triệu đồng/lượng

Thái Phương, Đồ họa: Chi Phan

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC hôm nay xuất hiện mức đỉnh mới đối với vàng miếng SJC bất chấp giá thế giới giảm nhanh khi vừa mở cửa.

Giá vàng miếng SJC lập đỉnh mới, chênh lệch với vàng nhẫn nới rộng

Sáng 25-8, giá vàng miếng SJC tiếp tục leo dốc, chưa có dấu hiệu dừng lại. Các doanh nghiệp lớn như PNJ, SJC, DOJI đồng loạt niêm yết ở mức 125,9 triệu đồng/lượng mua vào và 126,9 triệu đồng/lượng bán ra, tăng thêm 300.000 đồng/lượng so với cuối tuần trước. Đây là mức giá cao nhất từng được niêm yết chính thức với vàng miếng SJC.

ĐỌC THÊM

Tuy nhiên, trên thị trường, một số cửa hàng nhỏ tại TP HCM còn đẩy giá vàng miếng SJC lên 127,5 triệu đồng/lượng mua vào và 128,3 triệu đồng/lượng bán ra, cũng tăng 300.000 đồng/lượng so với hôm qua. Đáng chú ý, chênh lệch giá mua – bán tại các cửa hàng này chỉ còn khoảng 800.000 đồng/lượng.

Cùng thời điểm, vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng tăng thêm 300.000 đồng/lượng, được giao dịch quanh 118,8 triệu đồng/lượng mua vào và 121,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Khoảng cách giá giữa vàng miếng SJC và vàng nhẫn hiện đã nới rộng lên đến 5,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 25 - 8: Vàng miếng SJC đạt mốc đỉnh mới 128 , 3 triệu đồng / lượng - Ảnh 2.

Giá vàng miếng SJC xuất hiện mốc 128,3 triệu đồng/lượng

Trên thị trường quốc tế, giá vàng sáng nay được giao dịch ở mức 3.362 USD/ounce, giảm khoảng 10 USD/ounce so với phiên cuối tuần. Giá vàng thế giới sáng giảm khi vừa mở cửa, ngược dòng dự báo của giới phân tích và nhà đầu tư.

Giá vàng hôm nay 25-8: Vàng miếng SJC xuất hiện mốc đỉnh mới 128,3 triệu đồng/lượng - Ảnh 1.

Hiện quy đổi theo tỉ giá tại Vietcombank, vàng thế giới tương đương khoảng 107,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng nhẫn gần 14 triệu và vàng miếng SJC gần 19,6 triệu đồng/lượng. Đây là mức chênh lệch tiến sát mốc kỷ lục khoảng 20 triệu đồng/lượng giai đoạn trước đó.

Giá vàng hôm nay 25 - 8: Vàng miếng SJC đạt mốc đỉnh mới 128 , 3 triệu đồng / lượng - Ảnh 3.

Giá vàng miếng SJC liên tục lập những mốc đỉnh mới


giá vàng giá vàng hôm nay giá vàng miếng SJC giá vàng nhẫn giá vàng sjc giá vàng pnj
