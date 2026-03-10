Các trường đại học mở loạt ngành học mới, tăng lựa chọn cho thí sinh

Năm 2026, Đại học Kinh tế quốc dân tăng 15 mã tuyển sinh so với năm ngoái. Trong số này, có 3 ngành đào tạo mới dự kiến được mở nhằm đón đầu xu thế và tập trung vào các lĩnh vực mũi nhọn của nền kinh tế, 12 chương trình đào tạo bằng tiếng Anh.

TS Vũ Văn Ngọc tư vấn cho thí sinh trước mùa tuyển sinh 2026

TS Vũ Văn Ngọc, Viện trưởng Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE, ĐH Kinh tế Quốc dân, cho biết các chương trình đào tạo tiên tiến, chất lượng cao sẽ được ĐH Kinh tế Quốc dân phân bổ chỉ tiêu cụ thể cho từng chương trình đào tạo. Về điểm mới trong công tác tuyển sinh, TS Vũ Văn Ngọc cho biết liên quan đến mã tuyển sinh, khi thí sinh trúng tuyển với các mã tuyển sinh của chương trình tiên tiến và 3 mã xét tuyển chất lượng cao, các em tiếp tục đăng ký chương trình đào tạo thuộc mã xét tuyển đó.

Khác với mọi năm, năm nay, thí sinh phải xét tuyển dựa trên điểm. Mỗi chương trình đào tạo trong mỗi mã xét tuyển sẽ có chỉ tiêu riêng, trường lấy từ trên xuống dưới cho đến hết chỉ tiêu thay vì các em đăng ký số nguyện vọng tự do theo đúng mong muốn của mình mà không bị giới hạn chỉ tiêu như năm ngoái.

Bên cạnh đó, trường tăng khoảng 200 chỉ tiêu cho mã tuyển sinh chất lượng cao 2. Đây cũng là hai điểm khác nhau căn bản trong công tác tuyển sinh năm nay của nhà trường.

TS Vũ Văn Ngọc cho biết Đại học Kinh tế Quốc dân và Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE đã rà soát, cập nhật, cải tiến chất lượng đào tạo, trong đó đưa các học phần có sử dụng phân tích dữ liệu, trí tuệ nhân tạo để các em tiếp cận.

Lưu ý thí sinh trước những thay đổi trong mùa tuyển sinh năm nay, TS Vũ Văn Ngọc nhấn mạnh các em nên lựa chọn, cân nhắc kỹ khi lựa chọn nguyện vọng. Nếu lựa chọn không chính xác, thí sinh rất có thể rơi vào trường hợp với mức điểm của mình thì có thể đỗ ngành mình mong muốn nhưng cuối cùng lại không đỗ bất kỳ nguyện vọng nào.

"Phụ huynh, thí sinh cần nghiên cứu kỹ lưỡng các chương trình đào tạo, mức điểm chuẩn hằng năm để đưa ra những lựa chọn phù hợp nhất"- TS Vũ Văn Ngọc lưu ý.

TS Hà Thúc Viên, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Việt Đức, cho biết năm nay trường mở thêm hai ngành mới là Kỹ thuật Y Sinh và Quản trị Kinh doanh số và Quốc tế.

Sinh viên ngành Kỹ thuật Y Sinh được trang bị nền tảng vững chắc về kỹ thuật, khoa học tự nhiên và y học hiện đại..., có thể ứng dụng công nghệ giải quyết thách thức chăm sóc sức khỏe, làm việc liên ngành hiệu quả và thích ứng tốt với công nghiệp 4.0. Trong khi đó, ngành Quản trị Kinh doanh số và Quốc tế đào tạo sinh viên có năng lực quản trị và triển khai giải pháp số hóa trong môi trường kinh doanh toàn cầu. Chương trình tập trung vào quản trị kỹ thuật số, kinh doanh quốc tế và các phương pháp định lượng trong quản trị, nhằm phát triển tư duy phân tích, năng lực ra quyết định dựa trên dữ liệu và giải quyết các vấn đề kinh doanh thực tiễn. Chương trình tập trung vào ba nền tảng: Quản trị số; Kinh doanh quốc tế; Phương pháp định lượng trong quản trị.

Trường ĐH CMC mở thêm 2 chương trình đào tạo mới thuộc lĩnh vực báo chí - truyền thông

PGS-TS Nguyễn Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường Đại học CMC, cho hay năm nay chỉ tiêu tuyển sinh của trường tăng nhẹ so với năm trước, trong đó, cơ sở Hà Nội tuyển khoảng 1.800 sinh viên, còn TPHCM tuyển khoảng 500 sinh viên.

Điểm mới lớn nhất trong tuyển sinh năm nay là nhà trường tiếp tục cải tiến chương trình đào tạo, đặc biệt tăng cường hàm lượng kỹ năng số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong tất cả các ngành học. Ngoài kiến thức nền tảng về AI, sinh viên còn được học AI ứng dụng trong các lĩnh vực cụ thể như ngân hàng, nông nghiệp, truyền thông… Điều này giúp sinh viên không chỉ học lý thuyết mà còn tham gia các dự án thực tế với doanh nghiệp ngay trong quá trình học. Khi ra trường, các em có thể tham gia giải quyết ngay các bài toán thực tế của doanh nghiệp.

Năm nay trường cũng mở thêm 2 chương trình đào tạo mới thuộc ngành báo chí - truyền thông, gồm Truyền thông đa phương tiện và Quan hệ công chúng

Với ngành Báo chí - Truyền thông, theo PGS-TS Nguyễn Thanh Tùng, tổ hợp xét tuyển sẽ gồm Toán, Ngữ văn và hai môn tự chọn. Nhà trường mong muốn tuyển được những thí sinh có nền tảng tốt cả về tư duy logic và khả năng ngôn ngữ.

Chia sẻ về việc năm nay thí sinh chỉ được đăng ký 15 nguyện vọng thay vì không giới hạn như những năm trước, PGS Tùng đánh giá những thay đổi trong quy chế tuyển sinh năm nay là tích cực, đặc biệt là việc quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều chỉnh số lượng nguyện vọng.