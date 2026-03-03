HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Trường ĐH Ngân hàng TPHCM công bố thông tin tuyển sinh ĐH 2026

Tin-ảnh: Huy Lân

(NLĐO)- Năm 2026, Trường ĐH Ngân hàng TPHCM sử dụng 5 phương thức xét tuyển vào các ngành, chương trình đào tạo.

Các phương thức xét tuyển của Trường ĐH Ngân hàng TPHCM, gồm:

Phương thức 1: Phương thức xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng chính sách ưu tiên xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh của Trường.

Trường ĐH Ngân hàng TPHCM công bố thông tin tuyển sinh ĐH 2026 - Ảnh 1.

PGS-TS Nguyễn Văn Thuỵ, Trưởng phòng Tuyển sinh và truyền thông - Trường ĐH Ngân hàng TPHCM tư vấn cho thí sịnh

Phương thức 2: Phương thức xét tuyển tổng hợp của Trường Đại học Ngân hàng TPHCM là phương thức xét tuyển kết quả học tập, thành tích, năng khiếu đặc biệt bậc trung học phổ thông và chứng chỉ tiếng Anh.

Điều kiện xét tuyển:

Thí sinh tốt nghiệp THPT vào các năm 2026 và năm 2025,

Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2025: có kết quả học tập cả năm lớp 10, 11 và lớp 12 đạt từ loại khá trở lên. Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2026: xem chi tiết ở mục Lưu ý chung

Cách thức tính điểm xét tuyển:

Điểm xét tuyển là điểm quy đổi theo tổ hợp môn của 3 năm học lớp 10, 11, 12 cộng với Điểm quy đổi theo tiêu chí khác (nếu có) tại Bảng 1 và tổng điểm ưu tiên quy đổi (nếu có). Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực được quy đổi theo thang điểm 150.

Điểm quy đổi theo tổ hợp môn của 3 năm học = Điểm quy đổi (điểm TB theo tổ hợp lớp 10) + Điểm quy đổi (điểm TB theo tổ hợp lớp 11) + Điểm quy đổi (điểm TB theo tổ hợp lớp 12).

Điểm quy đổi theo tiêu chí khác (nếu có) = Điểm quy đổi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế + Điểm quy đổi kỳ thi chọn học sinh giỏi (HSG) + Điểm quy đổi Trường chuyên/Năng khiếu + Điểm quy đổi (Mức đánh giá kết quả học tập cả năm đạt loại Tốt của lớp 10, lớp 11, lớp 12).

Trường ĐH Ngân hàng TPHCM công bố thông tin tuyển sinh ĐH 2026 - Ảnh 2.

Bảng 1. Bảng điểm quy đổi và cộng điểm của phương thức xét tuyển tổng hợp.

Trường ĐH Ngân hàng TPHCM công bố thông tin tuyển sinh ĐH 2026 - Ảnh 3.

Bảng 2. Bảng quy đổi chứng chỉ tiếng anh quốc tế theo IELTS được chấp nhận

Phương thức 3: xét tuyển dựa vào kết quả điểm thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính V-SAT năm 2026

Điều kiện xét tuyển:

Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2024 trở về trước: Thí sinh có kết quả học tập cả năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12 đạt từ 6.5 trở lên; Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2025: kết quả học tập cả năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12 đạt từ loại khá trở lên. Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2026: xem chi tiết ở mục Lưu ý chung.

- Thí sinh được tham gia nhiều đợt thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính V-SAT do Trường ĐH Ngân hàng TPHCM tổ chức.

- Trường ĐH Ngân hàng TPHCM chấp nhận kết quả thi V-SAT của các đơn vị ký kết tổ chức thi, công nhận và sử dụng chung kết quả kỳ thi đánh giá đầu vào ĐH trên máy tính V-SAT với Trường ĐH Ngân hàng TPHCM.

- Điểm xét tuyển là điểm cao nhất theo môn của các đợt thi trong tất cả các đơn vị tổ chức thi V-SAT.

- Kết quả thi của các đợt thi trong năm chỉ được xét tuyển vào đúng năm tuyển sinh và đúng thời gian quy định nhận hồ sơ xét tuyển đại học theo phương thức này.

Phương thức 4: Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Điều kiện xét tuyển: Trường sẽ thông báo ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào đối với từng ngành xét tuyển sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Phương thức 5: Phương thức xét tuyển học bạ THPT và phỏng vấn

(Áp dụng cho chương trình đại học chính quy quốc tế do đối tác cấp bằng)

+ Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2024 trở về trước: Thí sinh có kết quả học tập cả năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12 đạt từ 6.5 trở lên;

+ Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2025: kết quả học tập cả năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12 đạt từ loại khá trở lên.

Tham khảo thông tin chi tiết tại website https://saigonisb.hub.edu.vn/cunhan/cu-nhan-quoc-te/

+ Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2026: xem chi tiết ở mục Lưu ý chung.

Lưu ý chung:

Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2026 đăng ký xét tuyển ở các phương thức (phương thức 2,3,4,5) có tổng điểm 03 môn thi kỳ thi tốt nghiệp THPT (kỳ thi trung học nghề đối với đối tượng trung học nghề) các năm theo tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu 15,00 điểm theo thang điểm 30. Đối với ngành luật, luật kinh tế, luật kinh tế (tiếng Anh bán phần):

+ Thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2025 trở về trước đối với phương thức 2 và phương thức 3: tổng điểm xét tuyển tối thiểu là 18 điểm (tính theo thang điểm 30). Các tổ hợp xét tuyển có môn Toán và Ngữ văn, hoặc Toán, hoặc ngữ văn phải đạt tối thiểu 6 điểm trở lên (theo thang điểm 10, đối với các phương thức khác, điểm môn toán và văn được quy đổi về thang điểm 10 tương ứng).

Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2026: Ngưỡng đầu vào đối với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT (phương thức 4) sẽ được trường công bố theo kế hoạch của Bộ GD-ĐT.

Ngưỡng đầu vào đối với phương thức không phải xét điểm thi tốt nghiệp THPT (phương thức 2,3) : kết quả trung bình chung học tập được đánh giá mức tốt (học lực xếp loại từ giỏi trở lên) cả năm lớp 12 (kết quả học tập 2 học kỳ năm cuối cấp đối với đối tượng trung học nghề và tương đương) và tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển đạt 18 điểm trở lên (các tổ hợp xét tuyển có môn Toán và Ngữ văn, hoặc Toán, hoặc Ngữ văn phải đạt tối thiểu 6 điểm trở lên (theo thang điểm 10, điểm môn toán và văn được quy đổi về thang điểm 10 tương ứng) hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT (điểm thi tốt nghiệp trung học nghề) từ 8,50 trở lên.

Ngành, chương trình tuyển sinh xem

Văn hoá chất lượng tại Trường ĐH Ngân hàng TP HCM: Từ cam kết đến hành động

Văn hoá chất lượng tại Trường ĐH Ngân hàng TP HCM: Từ cam kết đến hành động

(NLĐO)- Trường ĐH Ngân hàng TP HCM tiên phong xây dựng văn hoá chất lượng trong đào tạo, nghiên cứu và quản trị, hướng tới môi trường học tập chuẩn quốc tế.

Trường ĐH Ngân hàng TP HCM mở 4 ngành mới

(NLĐO)- Năm 2025, Trường ĐH Ngân hàng TP HCM sử dụng 4 phương thức xét tuyển vào các chương trình đào tạo trong nước

Trường ĐH Ngân hàng TP HCM vinh danh 12 tân giáo sư, phó giáo sư

(NLĐO)- Năm nay, Trường ĐH Ngân hàng TP HCM là trường có đông nhất giảng viên ngành kinh tế được công nhận học hàm giáo sư, phó giáo sư

