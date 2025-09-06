HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Các trường hợp lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động mới nhất

HƯƠNG HUYỀN

(NLĐO)- Tính đến cuối năm 2024 có khoảng 161.992 lao động nước ngoài đến từ 110 quốc gia đang làm việc tại Việt Nam

Theo Nghị định 219/2025/NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Chính phủ vừa ban hành, từ ngày 7-8, các trường hợp người lao động nước ngoài dưới đây sẽ không thuộc diện cấp giấy phép lao động:

- Người lao động thuộc một trong các trường hợp quy định tại các khoản 3, 4, 5, 6, 7, 8 Điều 154 Bộ Luật Lao động.

- Là chủ sở hữu hoặc thành viên góp vốn có giá trị góp vốn từ 3 tỉ đồng trở lên của công ty TNHH.

Các trường hợp lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động mới nhất - Ảnh 1.

Tính đến cuối năm 2024, cả nước có khoảng 161.992 lao động nước ngoài đang làm việc

- Là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị có giá trị góp vốn từ 3 tỉ đồng trở lên của công ty cổ phần.

- Người nước ngoài vào Việt Nam để cung cấp dịch vụ tư vấn về chuyên môn và kỹ thuật hoặc thực hiện các nhiệm vụ khác phục vụ cho công tác nghiên cứu, xây dựng, thẩm định, theo dõi đánh giá, quản lý và thực hiện chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức theo quy định hay thỏa thuận trong các điều ước quốc tế về nguồn hỗ trợ phát triển chính thức đã ký kết giữa cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và nước ngoài.

- Phóng viên nước ngoài hoạt động thông tin báo chí được Bộ Ngoại giao xác nhận.

- Người được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cử sang Việt Nam giảng dạy, làm nhà quản lý, giám đốc điều hành tại cơ sở giáo dục do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức liên chính phủ đề nghị thành lập tại Việt Nam hoặc các cơ sở, tổ chức được thành lập theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết, tham gia.

- Học sinh, sinh viên, học viên nước ngoài đang học tập tại các trường, cơ sở đào tạo ở Việt Nam hoặc nước ngoài có thỏa thuận thực tập hoặc thư mời làm việc cho người sử dụng lao động tại Việt Nam; Học viên thực tập, tập sự trên tàu biển Việt Nam.

- Thân nhân thành viên cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam được phép làm việc tại Việt Nam theo quy định tại điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

- Người có hộ chiếu công vụ vào làm việc cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

- Người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại.

- Tình nguyện viên làm việc tại Việt Nam theo hình thức tự nguyện và không hưởng lương để thực hiện điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và có xác nhận của cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

- Vào Việt Nam thực hiện thỏa thuận quốc tế mà cơ quan, tổ chức ở Trung ương, cấp tỉnh ký kết theo quy định của pháp luật.

- Người lao động nước ngoài là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật vào Việt Nam làm việc có tổng thời gian dưới 90 ngày trong 1 năm, tính từ ngày 1-1 đến ngày cuối cùng của năm; Di chuyển có thời hạn trong nội bộ doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ theo biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với tổ chức thương mại thế giới và đã được doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng trước đó ít nhất 12 tháng liên tục.

- Được Bộ Giáo dục và Đào tạo xác nhận vào Việt Nam để thực hiện các công việc: Giảng dạy, nghiên cứu, chuyển giao chương trình giáo dục quốc tế; Làm nhà quản lý, giám đốc điều hành, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng cơ sở giáo dục do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài hoặc tổ chức liên chính phủ đề nghị thành lập tại Việt Nam.

- Được các bộ, cơ quan ngang bộ hoặc UBND cấp tỉnh xác nhận vào Việt Nam làm việc trong các lĩnh vực: tài chính, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia, các lĩnh vực ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Bộ Nội vụ, tính đến cuối năm 2024 cả nước có khoảng 161.992 lao động nước ngoài đang làm việc, trong đó có 12.797 người không thuộc diện cấp giấy phép lao động và 149.195 người thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Lao động nước ngoài đến từ khoảng 110 quốc gia, trong đó quốc tịch Trung Quốc chiếm 30,9%, Hàn Quốc 18,3%, Đài Loan (Trung Quốc) 12,9%, Nhật Bản 9,5%; lao động từ các quốc gia khác chiếm 28,4%.


Trường hợp nào người lao động nước ngoài không phải tham gia BHXH bắt buộc?

Trường hợp nào người lao động nước ngoài không phải tham gia BHXH bắt buộc?

(NLĐO)- Một số trường hợp người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam nhưng không phải tham gia BHXH bắt buộc cần lưu ý

Giải quyết chế độ cho lao động nước ngoài

Hồ sơ hưởng chế độ tử tuất thực hiện theo quy định tại Điều 111 Luật BHXH năm 2014 và hướng dẫn của BHXH Việt Nam

Thủ tục xác nhận lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động mới nhất

(NLĐO) - Thủ tục miễn cấp giấy phép lao động được thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, trực tuyến hoặc trực tiếp tới Bộ Nội vụ

