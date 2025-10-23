Sáng 23-10, UBND phường Hà Lầm (tỉnh Quảng Ninh) cho biết liên quan vụ việc sửa điểm cho con cán bộ phường, cơ quan chức năng đã xác định có sai phạm nghiêm trọng trong việc làm thay đổi xếp loại học lực từ yếu lên giỏi trong năm học 2024 -2025.

Trường THCS Nguyễn Văn Thuộc

Hiện, cơ quan chức năng đã thi hành kỷ luật 9 cán bộ, viên chức, trong đó cách chức Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Thuộc.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, đầu tháng 10-2025, UBND phường Hà Lầm nhận được đơn phản ánh của phụ huynh và giáo viên về vi phạm tại Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Thuộc, đặc biệt là nội dung sửa điểm cho một nữ sinh là con của cán bộ phường trên phần mềm học bạ điện tử trong năm học 2024 -2025. Hành vi "hô biến" điểm từ yếu thành giỏi đã gây bức xúc trong dư luận, phụ huynh và học sinh.

Theo các tài liệu và phản ánh của nhân dân, nữ sinh này được sửa điểm thi học kỳ ở nhiều môn học, khiến kết quả học tập cuối năm học 2024-2025 "nhảy vọt" từ loại yếu lên loại giỏi. Cụ thể, điểm gốc ở các bài thi học kỳ môn Tin học và Tiếng Anh là 4, nhưng được sửa thành 8 trên hệ thống. Phụ huynh cũng cung cấp hình ảnh tin nhắn thể hiện có sự chỉ đạo từ lãnh đạo nhà trường, yêu cầu giáo viên chỉnh sửa điểm ở các môn Toán, Khoa học tự nhiên, Tin học và Tiếng Anh của học sinh này.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, UBND phường Hà Lầm đã thành lập tổ kiểm tra, xác minh.

Kết quả ban đầu cho thấy có khuyết điểm và vi phạm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên nhà trường. Trên cơ sở kết quả xác minh, UBND phường Hà Lầm đã tiến hành các bước xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức theo đúng quy định, bảo đảm tính nghiêm minh, khách quan và công khai.

Kết quả, 9 cán bộ, công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật, trong đó, 1 trường hợp bị cách chức là bà Đ.T.N.L., Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Thuộc; 5 trường hợp bị cảnh cáo; 3 trường hợp bị khiển trách.