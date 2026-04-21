Thời sự

Cách chức một nữ hiệu trưởng do hàng loạt sai phạm

Cao Nguyên

(NLĐO) - Do nhiều sai phạm nghiêm trọng, trong đó có hành vi chỉ đạo giả mạo chữ ký, hợp thức hóa hồ sơ để trục lợi, một nữ hiệu trưởng ở Đắk Lắk bị cách chức

Sáng 21-4, nguồn tin cho biết Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng, tỉnh Đắk Lắk đã ban hành quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với bà Võ Thị Hường, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Châu.

Cách chức hiệu trưởng Võ Thị Hường vì sai phạm nghiêm trọng tại Đắk Lắk - Ảnh 1.

Bà Võ Thị Hường, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Châu, bị cách chức do có nhiều sai phạm.

Theo quyết định kỷ luật, trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ, bà Võ Thị Hường đã để xảy ra nhiều sai phạm nghiêm trọng. Cụ thể, bà bị xác định lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tác động, chi phối việc chi trả, phân bổ các chế độ khen thưởng.

Ngoài ra, bà Hường còn bố trí, thanh toán chế độ giảng dạy sai quy định; hợp thức hóa hồ sơ, chứng từ nhằm trục lợi cá nhân trong việc thanh toán chế độ giảng dạy của chính mình. 

Đáng chú ý, cơ quan chức năng xác định bà Hường đã chỉ đạo chỉnh sửa, giả mạo chữ viết, chữ ký trong biên bản họp cha mẹ học sinh để hợp thức hóa hồ sơ, chứng từ; đồng thời quản lý, sử dụng quỹ hội cha mẹ học sinh không đúng quy định.

Bên cạnh đó, bà Hường còn thiếu công khai, minh bạch trong việc vận động, tiếp nhận và sử dụng kinh phí tài trợ, đóng góp của phụ huynh để mua sắm trang thiết bị cho nhà trường.

Không chỉ vậy, bà Hường còn vi phạm quy định về sử dụng con dấu; lập và quản lý hồ sơ, chứng từ kế toán; có hành vi gian dối, gây khó khăn cho công tác kiểm tra, giám sát, làm mất đoàn kết nội bộ nghiêm trọng.

Theo cơ quan chức năng, bà Hường cũng không nghiêm túc khắc phục các tồn tại, hạn chế theo kết luận của các đoàn kiểm tra trước đó.

(NLĐO) - Nữ hiệu trưởng một trường THPT ở Đắk Lắk đã bị kỷ luật cảnh cáo do có nhiều khuyết điểm, vi phạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ.

UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo xử lý vụ việc nữ hiệu trưởng liên tiếp mắc sai phạm

(NLĐO) - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các sở, ngành xử lý các thông tin báo chí phản ánh, trong đó có vụ việc nữ hiệu trưởng liên tiếp sai phạm.

