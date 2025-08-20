HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Độc quyền

UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo xử lý vụ việc nữ hiệu trưởng liên tiếp mắc sai phạm

Cao Nguyên

(NLĐO) - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các sở, ngành xử lý các thông tin báo chí phản ánh, trong đó có vụ việc nữ hiệu trưởng liên tiếp sai phạm.

Ngày 20-8, Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết đã có thông báo kết luận của ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, tại cuộc họp báo định kỳ vừa qua.

UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo xử lý vụ việc nữ hiệu trưởng liên tiếp mắc sai phạm- Ảnh 1.

Ông Trương Công Thái, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, phát biểu chỉ đạo tại buổi họp báo

UBND tỉnh ghi nhận những ý kiến, nội dung phản ánh của các cơ quan báo chí và cho rằng các nội dung phản ánh nêu trên đều là những ý kiến thẳng thắn, phản ánh thực tế các vấn đề kinh tế - xã hội đang diễn ra trên địa bàn. UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí. Tích cực, cầu thị, thiện chí trong phối hợp cung cấp thông tin và trả lời đối với các nội dung kiến nghị, phản ánh của các cơ quan báo chí thuộc thẩm quyền, trách nhiệm theo đúng quy định.

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị đôn đốc, có biện pháp khắc phục, đẩy nhanh tiến độ xử lý dứt điểm các vụ việc báo chí phản ánh. 

Cụ thể, yêu cầu Sở Y tế phản hồi kết quả xử lý vụ việc "chạy" chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh mà Báo Người Lao Động đã phản ánh.

Yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo phản hồi kết quả xử lý vụ việc "Hiệu trưởng nhiều lần sai phạm ở Đắk Lắk lại tiếp tục bị tố cáo sai phạm" liên quan đến bà Huỳnh Thị Kim Huệ, Hiệu trưởng Trường THPT Cao Bá Quát; vụ việc 6 giáo viên tại huyện Krông Pắk (cũ) thắng kiện UBND huyện và nhà trường hơn 2 tỉ đồng nhưng sau nhiều năm vẫn chưa được giải quyết.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, trong thời gian làm Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An và THPT Cao Bá Quát, bà Huỳnh Thị Kim Huệ liên tiếp mắc sai phạm, bị giáo viên tố cáo.

cung cấp thông tin báo chí nữ hiệu trưởng chứng chỉ hành nghề
