Cách đi khác biệt của Hà Anh Tuấn: mang nụ cười, lấy nước mắt

Hà Anh Tuấn: 3 câu chuyện xúc động về tình người, gắn kết cùng bệnh nhân ung thư!

Những câu chuyện xúc động của ca sĩ Hà Anh Tuấn trong chuyến thăm, tặng quà và Quốc kỳ Việt Nam các bệnh nhân ung thư tại Bệnh viện Ung Bướu TP HCM, thu hút cư dân mạng. Sau chuyến thăm các bệnh nhân trước dịp Tết Nguyên Đán vừa qua, đây là lần thứ 2 Hà Anh Tuấn quay trở lại đây để thăm các bệnh nhân tại bệnh viện Ung bướu TP HCM.

Ca sĩ Hà Anh Tuấn chia sẻ 3 cuộc hội thoại gây xúc động mạnh khi gặp các bệnh nhân:

"- Cô ơi, cô tên gì vậy ạ? - Cô tên Hồng, con. - Năm nay cô được bao nhiêu tuổi rồi cô? - Cô 73 con à. - Nay là ngày Quốc Khánh cô ạ. Con vào mang cờ nước và quà thăm cô và mọi người. Sáng nay, Ba Đình Hà Nội diễu hành rực rỡ và hạnh phúc lắm. Cô phải vui và cố gắng khoẻ nhé. - (Tay mân mê lá cờ) Nước mình 80 năm rồi, cô thì 73. Vậy là trẻ hơn 07 năm. Xin "vía" đất nước mình để khoẻ và mạnh mẽ con ha".

"- Con trai mấy tuổi rồi? - Dạ con 12 rồi chú. - Thế hôm nay có biết là ngày gì không? - Dạ biết, hôm nay là Quốc Khánh. - Ừ, nên cầm lá cờ Việt Nam để học theo, phải cố gắng chữa bệnh nhanh khoẻ, về với trường lớp nhớ chưa? Ngoắc tay cái. - (Nhoẻn cười mệt, tay ngoắc và ngấn nước mắt)

"- Chị vào đây lâu chưa? - Chị vào 2 tuần rồi em, mà mấy nay vô thuốc mệt quá nên không về được. - Hôm nay là sinh nhật nước mình đấy. - Ừ đúng rồi, nên mình cũng phải vui em ha. Chị thấy mọi người vô thăm, chị mừng lắm. - Tết độc lập mà, ai ở đâu cũng phải vui hết. Chị cố gắng mạnh mẽ kiên cường, ý chí mình sẽ thắng mọi thử thách khác nhé". - (Anh chồng đứng bên nắm tay vợ thật chặt, bình thản lạ kỳ).

Hành động "yêu nước theo cách riêng" để đón Tết Độc lập của Hà Anh Tuấn nhận được nhiều lời khen từ cư dân mạng. "Cảm ơn Tuấn luôn lan tỏa điều yêu thương & tích cực. Chúc Tuấn ngày lễ nhân đôi và hạnh phúc", "Yêu anh không chỉ những lúc anh đứng trên sân khấu, mà còn bởi những khoảnh khắc như thế này", "Nghĩa cử cao đẹp của Hà Anh Tuấn rất đáng được trân trọng! Trong khi toàn dân nô nức đi xem lễ diễu binh thì ở BV Ung bướu ca sĩ đã làm ấm thêm những bệnh nhân còn chịu nhiều điều đau đớn, thiệt thòi. Cảm ơn ca sĩ nhiều lắm!", "Anh ấy không đi xem diễu binh, anh ấy đi thăm những người không thể đi xem diễu binh", "Đẹp lòng, đẹp người",... là những lời khen mọi người dành cho hành động đẹp, truyền lửa, truyền cảm hứng của Hà Anh Tuấn vào dịp cả nước đón Đại lễ mừng 80 năm kỷ niệm Quốc khánh 2-9.

Nhiều khán giả vẫn còn nhớ như in và nhắc lại cuộc gặp của Hà Anh Tuấn và người phụ nữ quét rác đêm Giao thừa vừa qua. Câu chuyện Hà Anh Tuấn lì xì và cảm ơn đôi vợ chồng quét đường nhận được 120.000 lượt tương tác, chia sẻ và bình luận. Câu chuyện của Hà Anh Tuấn gây xúc động. Hàng nghìn bình luận của khán giả để lại khen cách anh trò chuyện dễ thương, nhẹ nhàng nhưng khiến không ít người phải rơi nước mắt.

Hà Anh Tuấn luôn có những hành động gây bất ngờ

Song hành với việc hoạt động nghệ thuật, từ đầu năm 2025 đến nay, Hà Anh Tuấn vẫn tích cực đóng góp cho việc thiện nguyện. Sau 2 đêm diễn "Sketch A Rose" tại TP HCM cuối tháng 3-2025, nam ca sĩ quyết định trích 4 tỉ doanh thu bán vé để tiếp tục nuôi dưỡng 25 trẻ mồ côi vì dịch Covid-19 đến năm 2039.

Trong đêm nhạc Forestival cuối tháng 5-2025 tại Ninh Bình, Hà Anh Tuấn đã tham gia trồng rừng, anh còn đại diện BTC và khán giả công bố đóng góp 500 triệu đồng để bảo tồn động vật quý hiếm.

Gần nhất, sau phần trình diễn ấn tượng trên sân khấu V-Concert tại Thủ đô Hà Nội, cá nhân Hà Anh Tuấn đã tặng 500 triệu đồng để xây thư viện dành tặng các học sinh vùng cao và khó khăn.