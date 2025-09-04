Cách đi khác biệt của Hà Anh Tuấn: mang nụ cười, lấy nước mắt

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Cách đi khác biệt của Hà Anh Tuấn: mang nụ cười, lấy nước mắt

Thùy Trang

(NLĐO)- Hà Anh Tuấn dành thời gian thăm những người mong muốn nhưng có hoàn cảnh "đặc biệt không thể đi xem diễu binh".

Hà Anh Tuấn: 3 câu chuyện xúc động về tình người, gắn kết cùng bệnh nhân ung thư!

Động thái của Hà Anh Tuấn gây bão - Ảnh 1.

Ca sĩ Hà Anh Tuấn thăm bệnh nhân ở bệnh viện Ung bướu

Những câu chuyện xúc động của ca sĩ Hà Anh Tuấn trong chuyến thăm, tặng quà và Quốc kỳ Việt Nam các bệnh nhân ung thư tại Bệnh viện Ung Bướu TP HCM, thu hút cư dân mạng. Sau chuyến thăm các bệnh nhân trước dịp Tết Nguyên Đán vừa qua, đây là lần thứ 2 Hà Anh Tuấn quay trở lại đây để thăm các bệnh nhân tại bệnh viện Ung bướu TP HCM. 

Ca sĩ Hà Anh Tuấn chia sẻ 3 cuộc hội thoại gây xúc động mạnh khi gặp các bệnh nhân:

"- Cô ơi, cô tên gì vậy ạ? - Cô tên Hồng, con. - Năm nay cô được bao nhiêu tuổi rồi cô? - Cô 73 con à. - Nay là ngày Quốc Khánh cô ạ. Con vào mang cờ nước và quà thăm cô và mọi người. Sáng nay, Ba Đình Hà Nội diễu hành rực rỡ và hạnh phúc lắm. Cô phải vui và cố gắng khoẻ nhé. - (Tay mân mê lá cờ) Nước mình 80 năm rồi, cô thì 73. Vậy là trẻ hơn 07 năm. Xin "vía" đất nước mình để khoẻ và mạnh mẽ con ha".

"- Con trai mấy tuổi rồi? - Dạ con 12 rồi chú. - Thế hôm nay có biết là ngày gì không? - Dạ biết, hôm nay là Quốc Khánh. - Ừ, nên cầm lá cờ Việt Nam để học theo, phải cố gắng chữa bệnh nhanh khoẻ, về với trường lớp nhớ chưa? Ngoắc tay cái. - (Nhoẻn cười mệt, tay ngoắc và ngấn nước mắt)

"- Chị vào đây lâu chưa? - Chị vào 2 tuần rồi em, mà mấy nay vô thuốc mệt quá nên không về được. - Hôm nay là sinh nhật nước mình đấy. - Ừ đúng rồi, nên mình cũng phải vui em ha. Chị thấy mọi người vô thăm, chị mừng lắm. - Tết độc lập mà, ai ở đâu cũng phải vui hết. Chị cố gắng mạnh mẽ kiên cường, ý chí mình sẽ thắng mọi thử thách khác nhé". - (Anh chồng đứng bên nắm tay vợ thật chặt, bình thản lạ kỳ).

Hà Anh Tuấn đón Tết độc lập: hành động gây sốt, lan tỏa yêu thương!

Động thái của Hà Anh Tuấn gây bão - Ảnh 2.

Những câu chuyện được Hà Anh Tuấn chia sẻ đầy xúc động

Hành động "yêu nước theo cách riêng" để đón Tết Độc lập của Hà Anh Tuấn nhận được nhiều lời khen từ cư dân mạng. "Cảm ơn Tuấn luôn lan tỏa điều yêu thương & tích cực. Chúc Tuấn ngày lễ nhân đôi và hạnh phúc", "Yêu anh không chỉ những lúc anh đứng trên sân khấu, mà còn bởi những khoảnh khắc như thế này", "Nghĩa cử cao đẹp của Hà Anh Tuấn rất đáng được trân trọng! Trong khi toàn dân nô nức đi xem lễ diễu binh thì ở BV Ung bướu ca sĩ đã làm ấm thêm những bệnh nhân còn chịu nhiều điều đau đớn, thiệt thòi. Cảm ơn ca sĩ nhiều lắm!", "Anh ấy không đi xem diễu binh, anh ấy đi thăm những người không thể đi xem diễu binh", "Đẹp lòng, đẹp người",... là những lời khen mọi người dành cho hành động đẹp, truyền lửa, truyền cảm hứng của Hà Anh Tuấn vào dịp cả nước đón Đại lễ mừng 80 năm kỷ niệm Quốc khánh 2-9.

Nhiều khán giả vẫn còn nhớ như in và nhắc lại cuộc gặp của Hà Anh Tuấn và người phụ nữ quét rác đêm Giao thừa vừa qua. Câu chuyện Hà Anh Tuấn lì xì và cảm ơn đôi vợ chồng quét đường nhận được 120.000 lượt tương tác, chia sẻ và bình luận. Câu chuyện của Hà Anh Tuấn gây xúc động. Hàng nghìn bình luận của khán giả để lại khen cách anh trò chuyện dễ thương, nhẹ nhàng nhưng khiến không ít người phải rơi nước mắt.

Động thái của Hà Anh Tuấn gây bão - Ảnh 3.

Hà Anh Tuấn luôn có những hành động gây bất ngờ

Song hành với việc hoạt động nghệ thuật, từ đầu năm 2025 đến nay, Hà Anh Tuấn vẫn tích cực đóng góp cho việc thiện nguyện. Sau 2 đêm diễn "Sketch A Rose" tại TP HCM cuối tháng 3-2025, nam ca sĩ quyết định trích 4 tỉ doanh thu bán vé để tiếp tục nuôi dưỡng 25 trẻ mồ côi vì dịch Covid-19 đến năm 2039. 

Trong đêm nhạc Forestival cuối tháng 5-2025 tại Ninh Bình, Hà Anh Tuấn đã tham gia trồng rừng, anh còn đại diện BTC và khán giả công bố đóng góp 500 triệu đồng để bảo tồn động vật quý hiếm. 

Gần nhất, sau phần trình diễn ấn tượng trên sân khấu V-Concert tại Thủ đô Hà Nội, cá nhân Hà Anh Tuấn đã tặng 500 triệu đồng để xây thư viện dành tặng các học sinh vùng cao và khó khăn.

Tin liên quan

Hà Anh Tuấn thường không xem lại những gì đã nói!

Hà Anh Tuấn thường không xem lại những gì đã nói!

(NLĐO) - Toàn bộ vé live concert của Hà Anh Tuấn ở nhà hát Dolby (Mỹ) đã bán hết dù 3 tháng nữa đêm diễn mới diễn ra.

Hà Anh Tuấn ca sĩ Hà Anh Tuấn cách đi của Hà Anh Tuấn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo