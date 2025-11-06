HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
AI 365

Cách đơn giản theo dõi bão số 13 Kalmaegi trực tiếp trên điện thoại

Lê Tỉnh

(NLĐO) - Ứng dụng Windy cung cấp hơn 50 bản đồ và công cụ thời tiết như gió, nhiệt độ, độ ẩm, mưa, sấm sét, bão, lượng mưa, sóng...

Hiện có nhiều ứng dụng, website giúp người dùng theo dõi đường đi của bão số 13 Kalmaegi. Trong đó, Windy là một trong những ứng dụng thời tiết được ưa chuộng, đang đứng đầu bảng xếp hạng ứng dụng miễn phí trên App Store.

Theo thông tin từ nhà phát triển, Windy cung cấp hơn 50 bản đồ và công cụ thời tiết như gió, nhiệt độ, độ ẩm, mưa, sấm sét, bão, lượng mưa, sóng... Ngoài ra, ứng dụng còn hỗ trợ dự báo thời tiết chi tiết và cảnh báo thời tiết cực đoan cho người dùng.

Windy có mặt trên hệ điều hành iOS và Android. Để theo dõi đường đi của bão trên thiết bị di động, người dùng có thể làm theo các bước dưới đây.

Bước 1: Mở App Store (iOS) hoặc Google Play (Android), tìm kiếm ứng dụng Windy và tải ứng dụng về máy.

Bước 2: Mở ứng dụng trên điện thoại, thiết lập các đơn vị gió, nhiệt độ theo yêu cầu và nhấn chọn "đặt đơn vị".

Bước 3: Nhấn chọn "cho phép" dịch vụ định vị để ứng dụng hiển thị vị trí của người dùng chính xác hơn.

Cách đơn giản theo dõi bão số 13 Kalmaegi trực tiếp trên điện thoại - Ảnh 1.

Theo dõi đường đi của bão số 13 Kalmaegi trên ứng dụng Windy

Bước 4: Ngay tại màn hình chính, người dùng có thể theo dõi hướng đi của bão số 13 Kalmaegi.

Bước 5: Để xem chi tiết đường đi của bão, chọn phần menu có biểu tượng 3 dấu gạch ngang ở phía dưới màn hình điện thoại.

Tại đây, người dùng có thể xem chi tiết hơn về tình hình gió, nhiệt độ, mưa, sét... cũng như theo dõi hướng đi của bão.

Sau khi nhấn chọn tính năng "trình theo dõi bão", người dùng chọn lựa bão Kalmaegi và có thể xem dự báo hướng đi của bão tại thanh thời gian bên dưới màn hình điện thoại, từ đó chủ động phòng tránh kịp thời.

Theo dõi bão số 13 Kalmaegi trên trình duyệt web

Bên cạnh sử dụng ứng dụng trên điện thoại, người dùng cũng có thể theo dõi hướng đi của bão trên máy tính thông qua website Windy.com.

Bước 1: Mở trình duyệt và truy cập Windy.com

Bước 2: Nhấp vào biểu tượng Trình đơn (Menu) => chọn "Trình theo dõi bão"

Cách đơn giản theo dõi bão số 13 Kalmaegi trực tiếp trên điện thoại - Ảnh 2.

Theo dõi bão trên trình duyệt web

Bước 3: Trong danh sách bão, chọn "bão số 13 Kalmaegi" để xem thông tin

Bước 4: Sử dụng thanh trượt thời gian phía dưới để theo dõi di chuyển của bão theo từng giờ

Bước 5: Tùy chỉnh hiển thị qua menu bên phải (Gió, Mưa sét, Nhiệt độ, Sóng) để xem các chế độ khác nhau.

