Trưa 6-11, tại Sở Chỉ huy tiền phương đặt tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, chủ trì cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến triển khai khẩn cấp các biện pháp ứng phó cơn bão số 13 Kalmeagi.

Ngay sau khi xuống sân bay, Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã đến Cảng cá Quy Nhơn kiểm tra công tác ứng phó bão số 13 Kalmaegi.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra công tác ứng phó bão số 13 tại Cảng Quy Nhơn

Tại điểm cẩu tỉnh Gia Lai, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, đã báo cáo nhanh về công tác phòng chống bão số 13 (Kalmaegi). Trong đó, cụ thể công tác hỗ trợ người dân chống bão, di dời người dân khỏi ra khỏi vùng nguy hiểm và các phương án cụ thể khi bão Kalmaegi đổ bộ, đối phó sau khi bão đi qua.

Từ 15 giờ hôm nay, tỉnh Gia Lai kích hoạt kịch bản ứng phó với bão cấp độ 5 đối với 16 xã, phường xung yếu và kích hoạt kịch bản ứng phó với bão cấp độ 4 đối với 42 xã, phường còn lại của khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai.

Sáng cùng ngày, Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5, đã trực tiếp kiểm tra công tác phòng, chống bão tại cảng cá Quy Nhơn và Trường Mầm non Phong Lan.

Tại Cảng cá Quy Nhơn, Trung tướng Lê Ngọc Hải biểu dương tinh thần chủ động của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang trong triển khai các phương án ứng phó với bão, đồng thời yêu cầu các lực lượng tiếp tục thực hiện nghiêm phương châm "4 tại chỗ", nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ.

Tư lệnh Quân khu nhấn mạnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cần tăng cường kiểm tra, tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ ngư dân đưa tàu thuyền, phương tiện, lồng bè nuôi trồng thủy hải sản về nơi neo đậu an toàn; tuyệt đối không để người dân ở lại trên tàu hoặc quay trở lại khi đã được sơ tán.

Đến kiểm tra trường Mầm non Hoa Phong Lan khu vực tránh trú bão tập trung trên địa bàn phường Quy Nhơn. Tư lệnh Quân khu yêu cầu các đơn vị cần chuẩn bị chu đáo các vật dụng sinh hoạt, vệ sinh sạch sẽ, rộng rãi để bà con yên tâm. Đặc biệt, các suất ăn phù hợp, đầy đủ dinh dưỡng được bố trí chu đáo cho người dân trong suốt quá trình tránh trú.

Từ 3 giờ sáng 6-11, đã có 350 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 cùng phương tiện tiến về các xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai, tham gia phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai với tinh thần "Chủ động, khẩn trương, an toàn, hiệu quả". Đơn vị đã rà soát kỹ lực lượng, phương tiện, vật chất, bảo đảm tốt nhất cho công tác cứu hộ, cứu nạn.

Lực lượng bộ đội Quân khu 5 tiến về các xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai hỗ trợ người dân đối phó bão số 13

Tại xã đảo Nhơn Châu, từ chiều hôm qua đã tổ chức cuộc họp khẩn Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng lực lượng. Toàn xã đã kích hoạt phương án "bốn tại chỗ" gồm: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ.

Tại bến cảng xã đảo, không khí làm việc khẩn trương, gấp rút. Ngư dân tranh thủ chằng buộc tàu thuyền, tháo dỡ ngư cụ và chuyển vật dụng quan trọng lên bờ. Cùng thời điểm, các lực lượng dân quân, đoàn thanh niên phối hợp giúp người dân di dời tài sản, che chắn nhà cửa, vận chuyển nhu yếu phẩm đến nơi tránh trú tập trung.

Lực lượng chức năng giúp người dân gia cố nhà chống bão số 13

Người dân dồn bao cát để đè lên mái nhà ngăn ngừa tài sản bị hư hỏng

Còn tại Trạm Y tế xã Nhơn Châu, cán bộ y tế chuẩn bị đầy đủ thuốc men, dụng cụ sơ cứu, bố trí nhân lực trực 24/24. Lực lượng dân quân và bộ đội biên phòng kiểm tra, bổ sung các phương tiện cứu hộ như cano, xuồng máy, áo phao, đèn pin, bộ đàm.

Hệ thống loa truyền thanh và các nhóm Zalo cộng đồng trên đảo liên tục phát thông tin về vị trí, cường độ, hướng đi của bão; hướng dẫn người dân các biện pháp phòng tránh, không ra khơi trong mọi tình huống. Các cơ sở du lịch được yêu cầu tạm dừng đón khách ra đảo cho đến khi thời tiết ổn định.

Lực lượng chức năng giúp đưa tài sản của người dân đến nơi an toàn

Trong khi chính quyền và lực lượng chức năng khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống bão, người dân Nhơn Châu cũng thể hiện tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau. Gia đình có tàu lớn giúp gia đình tàu nhỏ neo đậu; hộ kiên cố giúp vượt qua khó khăn.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Bí thư Đảng uỷ xã Nhơn Châu, cho biết: "Chúng tôi xác định đây là cơn bão mạnh, diễn biến nhanh, nên toàn xã không được chủ quan. Đến sáng 6-11, toàn bộ tàu cá của ngư dân đã vào bờ neo đậu an toàn, lực lượng dân quân và công an xã được huy động kiểm tra, gia cố các công trình công cộng, nhà ở dân cư; đồng thời đã tiến hành di dời các hộ dân ở khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu đến các điểm an toàn".