HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Cách du học kiểu “con nhà nghèo”

Tin-ảnh: Hồng Đào

(NLĐO)- Cuộc sống du học không phải lúc nào cũng hào nhoáng nhưng giúp các em tự lập từ sớm, trưởng thành nhanh hơn, quản lý thời gian, tài chính và sức khỏe.

Sáng 16-8, Trung tâm Hỗ trợ Kiều bào TP HCM (Hội Liên lạc với Người Việt Nam ở Nước ngoài TP HCM) phối hợp Học viện Hanbridge Singapore tổ chức tọa đàm "Hành trang cho ước mơ du học Singapore - Góc nhìn từ người thật, việc thật. 

Hai lộ trình du học phổ biến tại Singapore, đó là lộ trình du học công lập (dành cho học sinh đang học cấp 1 và cấp 2) và lộ trình Cử nhân Anh quốc (học tại Singapore, nhận bằng Anh quốc - lộ trình này dành cho học sinh đã tốt nghiệp cấp 2),

Cách du học kiểu “con nhà nghèo”- Ảnh 1.

Em Nguyễn Song Thảo Hương chia sẻ hành trình du học và tốt nghiệp đại học Anh quốc (học tại Singapore) ở tuổi 18

Tại chương trình, em Nguyễn Song Thảo Hương (SN 2006), tốt nghiệp đại học Anh quốc (học tại Singapore) ở tuổi 18 và hiện là kế toán toàn cầu tại Pizza 4P’s Việt Nam, chia sẻ về cách phân bổ lịch học trên trường với thời gian nghỉ ngơi và giải trí, cũng như độ khó của chương trình, quá trình xin việc và những bài học về sự tự lập từ sớm. 

"Tự lập từ sớm giúp em trưởng thành nhanh hơn, nhưng cũng đòi hỏi khả năng quản lý thời gian, tài chính và sức khỏe. Cuộc sống du học không phải lúc nào cũng hào nhoáng nhưng rất đáng để trải nghiệm"-Hương chia sẻ.

Có 2 con học tại Singapore, bà Nguyễn Ngọc Minh, cựu cán bộ Vietcombank TP HCM, khiến nhiều người xúc động khi chia sẻ quyết định nghỉ việc để sang nước ngoài chăm sóc hai con. Bà kể về những ngày đầu bỡ ngỡ, cách quản lý chi phí sinh hoạt hợp lý, việc đi chợ, nấu ăn và cả những hoạt động giải trí đơn giản giúp gia đình giữ tinh thần thoải mái. 

Bà Minh cũng chia sẻ về cách giúp phụ huynh và các du học sinh Việt Nam tìm nơi ở phù hợp. "Tôi hiểu rõ nỗi lo của phụ huynh khi con ở xa. Chính vì vậy, tôi sẵn sàng hỗ trợ các gia đình tìm chỗ ở phù hợp, gần trường đi lại thuận tiện và an toàn cho các cháu"- bà Minh nói.

Singapore là trung tâm tài chính hàng đầu châu Á, đồng thời là điểm đến giáo dục mơ ước của hàng triệu sinh viên quốc tế. Singapore sở hữu nền giáo dục tiên tiến, nghiêm túc, kỷ luật, gắn liền với đổi mới sáng tạo, giúp mỗi du học sinh không chỉ trưởng thành về tri thức mà còn rèn luyện bản lĩnh và kỹ năng sống.

Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì thế cần nhiều nhân sự giỏi ngoại ngữ, thành thạo kỹ năng nghề nghiệp để đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển. Du học chính là một trong những con đường giúp các bạn trẻ trang bị hành trang toàn diện từ kiến thức, ngoại ngữ, kỹ năng sống cho đến tầm nhìn toàn cầu.

Tin liên quan

Du học Mỹ trong bối cảnh mới, làm sao để tránh gặp sự cố?

Du học Mỹ trong bối cảnh mới, làm sao để tránh gặp sự cố?

(NLĐO) - Mỹ đang có nhiều vấn đề "nóng", trong đó có vấn đề về du học. Du học sinh nhập học vào thời điểm này cần chuẩn bị tâm lý, hành trang cẩn thận.

Động thái mới của Úc và Canada, du học sinh cần lưu ý

(NLĐO) - Nhằm quản lý số lượng du học sinh, mới đây, Úc và Canada đã áp dụng các biện pháp thắt chặt hơn.

Gia hạn visa Mỹ: Thông báo quan trọng dành cho du học sinh từ ngày 2-9

(NLĐO) - Từ ngày 2-9, du học sinh xin gia hạn thị thực (visa) Mỹ đều phải phỏng vấn lại.

người việt nam du học Singapore tốt nghiệp đại học Đại học Anh chi phí sinh hoạt kỹ năng sống
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo