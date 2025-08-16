Sáng 16-8, Trung tâm Hỗ trợ Kiều bào TP HCM (Hội Liên lạc với Người Việt Nam ở Nước ngoài TP HCM) phối hợp Học viện Hanbridge Singapore tổ chức tọa đàm "Hành trang cho ước mơ du học Singapore - Góc nhìn từ người thật, việc thật.

Hai lộ trình du học phổ biến tại Singapore, đó là lộ trình du học công lập (dành cho học sinh đang học cấp 1 và cấp 2) và lộ trình Cử nhân Anh quốc (học tại Singapore, nhận bằng Anh quốc - lộ trình này dành cho học sinh đã tốt nghiệp cấp 2),

Em Nguyễn Song Thảo Hương chia sẻ hành trình du học và tốt nghiệp đại học Anh quốc (học tại Singapore) ở tuổi 18

Tại chương trình, em Nguyễn Song Thảo Hương (SN 2006), tốt nghiệp đại học Anh quốc (học tại Singapore) ở tuổi 18 và hiện là kế toán toàn cầu tại Pizza 4P’s Việt Nam, chia sẻ về cách phân bổ lịch học trên trường với thời gian nghỉ ngơi và giải trí, cũng như độ khó của chương trình, quá trình xin việc và những bài học về sự tự lập từ sớm.

"Tự lập từ sớm giúp em trưởng thành nhanh hơn, nhưng cũng đòi hỏi khả năng quản lý thời gian, tài chính và sức khỏe. Cuộc sống du học không phải lúc nào cũng hào nhoáng nhưng rất đáng để trải nghiệm"-Hương chia sẻ.

Có 2 con học tại Singapore, bà Nguyễn Ngọc Minh, cựu cán bộ Vietcombank TP HCM, khiến nhiều người xúc động khi chia sẻ quyết định nghỉ việc để sang nước ngoài chăm sóc hai con. Bà kể về những ngày đầu bỡ ngỡ, cách quản lý chi phí sinh hoạt hợp lý, việc đi chợ, nấu ăn và cả những hoạt động giải trí đơn giản giúp gia đình giữ tinh thần thoải mái.

Bà Minh cũng chia sẻ về cách giúp phụ huynh và các du học sinh Việt Nam tìm nơi ở phù hợp. "Tôi hiểu rõ nỗi lo của phụ huynh khi con ở xa. Chính vì vậy, tôi sẵn sàng hỗ trợ các gia đình tìm chỗ ở phù hợp, gần trường đi lại thuận tiện và an toàn cho các cháu"- bà Minh nói.