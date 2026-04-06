Cách giáo dục học sinh chưa ngoan đầy ý nghĩa của Công an Đặc khu Côn Đảo

Nhằm tăng cường giáo dục ý thức và định hướng hành vi cho thanh thiếu niên, mới đây Công an Đặc khu Côn Đảo (TPHCM) đã tổ chức cho một số học sinh chưa ngoan trên địa bàn tham gia dọn vệ sinh tại Nghĩa trang Hàng Dương.

Trong không gian trang nghiêm, nơi yên nghỉ của hàng ngàn anh hùng liệt sĩ, hoạt động lao động nhẹ nhàng như quét lá, nhặt rác, lau dọn phần mộ… đã trở thành những bài học sống động và sâu sắc.

Các em được hướng dẫn thắp hương tri ân các anh hùng, liệt sĩ trước khi thực hiện việc dọn vệ sinh trong khuôn viên nghĩa trang.

Mỗi hành động nhỏ không chỉ thể hiện sự tôn kính với người đã khuất mà còn góp phần nuôi dưỡng trong các em lòng biết ơn, ý thức trách nhiệm và sự trân trọng giá trị của hòa bình hôm nay.

Theo đại diện lực lượng công an, đây không đơn thuần là biện pháp nhắc nhở hay răn đe, mà là hình thức giáo dục trực quan, từ đó tự nhìn lại bản thân và điều chỉnh hành vi.

Hoạt động này cũng nhận được sự đồng tình từ gia đình và cộng đồng, bởi cách tiếp cận mềm mỏng nhưng hiệu quả, lấy trải nghiệm thực tế làm nền tảng giáo dục.

Sau đó thực hiện việc quét dọn dưới sự theo dõi, hướng dẫn của lực lượng công an

Từ những việc làm ý nghĩa ấy, hi vọng các em sẽ dần hình thành lối sống tích cực hơn, biết trân trọng hiện tại, nỗ lực học tập, rèn luyện để trở thành những công dân có ích, góp phần xây dựng quê hương ngày càng tốt đẹp.