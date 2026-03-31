Thời sự Chính trị

Ông Lê Hoàng Hải làm Chủ tịch HĐND Đặc khu Côn Đảo

Lý Huyền - Ngọc Giang

(NLĐO)- Kỳ họp thứ nhất HĐND Đặc khu Côn Đảo nhiệm kỳ 2026-2031 đã kiện toàn bộ máy lãnh đạo, ông Lê Hoàng Hải được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND.

Ngày 31-3, HĐND Đặc khu Côn Đảo (TPHCM) khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức kỳ họp thứ nhất nhằm kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thông qua báo cáo kết quả bầu cử; xác nhận tư cách và trao giấy chứng nhận cho 21 đại biểu HĐND đặc khu khóa II. Với tinh thần dân chủ, công khai, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu bầu các chức danh lãnh đạo theo đúng quy định.

Ông Lê Hoàng Hải làm Chủ tịch HĐND đặc khu Côn Đảo - Ảnh 1.

Đặc khu Côn Đảo kiện toàn các chức danh tại kỳ họp HĐND

Kết quả, ông Lê Hoàng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Bí thư Đảng ủy đặc khu, được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch HĐND Đặc khu Côn Đảo nhiệm kỳ 2026 - 2031. Bà Nguyễn Thị Thu Thảo tái đắc cử Phó Chủ tịch HĐND đặc khu.

Đối với UBND đặc khu, ông Phan Trọng Hiền tái đắc cử Chủ tịch UBND; hai Phó Chủ tịch UBND là ông Lê Đình Sơn và ông Nguyễn Văn Mạnh tiếp tục được tín nhiệm giữ chức vụ.

Kỳ họp cũng tiến hành bầu lãnh đạo các Ban của HĐND, 5 ủy viên UBND đặc khu; đồng thời nghe báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đặc khu trình bày và thông qua nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2026.

Ông Lê Hoàng Hải làm Chủ tịch HĐND đặc khu Côn Đảo - Ảnh 2.

Ông Lê Hoàng Hải được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND Đặc khu Côn Đảo

Phát biểu bế mạc, ông Lê Hoàng Hải nhấn mạnh kỳ họp thứ nhất có ý nghĩa mở đầu cho nhiệm kỳ mới, tạo nền tảng quan trọng để HĐND đặc khu nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Ông yêu cầu HĐND bám sát chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và định hướng phát triển của TPHCM; phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Đặc biệt, Đặc khu Côn Đảo được định hướng phát triển theo ba trụ cột "xanh, thông minh, bảo tồn", gắn với giá trị nổi bật về lịch sử, sinh thái và du lịch chất lượng cao. Người đứng đầu HĐND đặc khu cũng kêu gọi cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và người dân tiếp tục đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Cùng ngày, xã Long Sơn tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND nhiệm kỳ 2026–2031 nhằm kiện toàn bộ máy, bầu các chức danh chủ chốt, tạo nền tảng triển khai nhiệm vụ phát triển trong giai đoạn mới. Kỳ họp có ý nghĩa quan trọng, mở đầu cho nhiệm kỳ hoạt động của chính quyền địa phương. Tham dự và chỉ đạo kỳ họp có ông Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TP HCM.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, các đại biểu đã tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo HĐND và UBND xã theo đúng quy định pháp luật, đạt tỉ lệ tín nhiệm cao. Kết quả, ông Nguyễn Tấn Cường, Bí thư Đảng ủy xã, được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND xã Long Sơn khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031; ông Nguyễn Trọng Thuỵ được bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã.


Tin liên quan

Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh thăm, tặng quà Đồn Biên phòng Côn Đảo

Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh thăm, tặng quà Đồn Biên phòng Côn Đảo

(NLĐO) - Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh cùng đoàn công tác thăm, tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Côn Đảo và tham quan bảo tàng Côn Đảo.

Cử tri Đặc khu Côn Đảo nô nức trong ngày hội bầu cử

(NLĐO)- Hòa chung không khí cả nước, cử tri Côn Đảo (TPHCM) nô nức đến các điểm bỏ phiếu, tham gia Ngày bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031

Lãnh đạo HĐND TPHCM kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại đặc khu Côn Đảo

(NLĐO) - Lãnh đạo HĐND TP HCM ghi nhận đặc khu Côn Đảo chuẩn bị cơ bản đầy đủ các điều kiện cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Côn Đảo Phó Chủ tịch UBND giấy chứng nhận chủ tịch HĐND đại biểu quốc hội Ủy ban Mặt trận tổ quốc đặc khu Côn Đảo
