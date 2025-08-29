HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Cách thức rửa tiền của các trùm cờ bạc bị Công an TP HCM triệt phá

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Đường dây đánh bạc 88.000 tỉ đồng có chiêu trò dụ con bạc và rửa tiền rất tinh vi

Ngày 29-8, VKSND TP HCM cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố Huỳnh Long Nhu (SN 1993), Huỳnh Long Bạch (SN 1991, anh trai Nhu), Huỳnh Long Tứ (SN 1998, em trai Nhu), Huỳnh Thị Hạ Tây (em gái Nhu) cùng 3 39 người khác về các tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.

Cách thức rửa tiền của các trùm cờ bạc bị Công an TP HCM triệt phá- Ảnh 1.

Huỳnh Long Bạch tại Công an TP HCM

Trong vụ án này, chủ mưu và cầm đầu đường dây là một người đàn ông Ấn Độ. Người này cùng một số đồng phạm đã trốn, công an đang tiếp tục truy tìm, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Đường dây đánh bạc này do Công an TP HCM triệt phá vào năm 2021 và 4 anh em Huỳnh Long Nhu được xác định có vai trò mắt xích quan trọng. 

Đây là vụ án được dư luận đặc biệt quan tâm với số tiền lên đến 88.000 tỉ đồng và điều tra gần 4 năm với 15 lần trả hồ sơ điều tra bổ sung các tình tiết quan trọng.

Cách thức rửa tiền của các trùm cờ bạc bị Công an TP HCM triệt phá- Ảnh 2.

Cách thức rửa tiền của các trùm cờ bạc bị Công an TP HCM triệt phá- Ảnh 3.

Các đối tượng trong đường dây cờ bạc khủng bị Công an TP HCM triệt phá

Anh em Nhu tuyển những người làm kỹ thuật trình độ cao lập trang web, thuê cổng game đánh bài trực tuyến có trụ sở đặt tại nước ngoài để tổ chức đánh bạc và giao dịch bằng tiền kỹ thuật số.

Từ đầu năm 2020, các trang web do anh em Nhu điều hành đã có 25 triệu tài khoản và kêu gọi đầu tư với lợi nhuận cao. Với những người đánh bạc có mua bảo hiểm thì khi thua sẽ được hoàn tiền, nếu giới thiệu người khác chơi sẽ được hoa hồng.

Cáo trạng xác định Huỳnh Long Nhu thu lợi 53 tỉ đồng, Huỳnh Long Bạch thu lợi 44 tỉ đồng và anh em Nhu rửa tiền bằng việc chuyển ra nước ngoài, mua xe, mua nhà, đất đai.

