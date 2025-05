Cách tính chế độ đối với người nghỉ hưu trước tuổi và nghỉ thôi việc khi sắp xếp bộ máy

Theo công văn 1814 của Bộ Nội vụ, phạm vi điều chỉnh là các cơ quan, tổ chức, đơn vị không trực tiếp sắp xếp tổ chức bộ máy nhưng tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở trung ương, ở cấp tỉnh, ở cấp huyện thực hiện sắp xếp, hợp nhất, sáp nhập tổ chức bộ máy.

Bộ Nội vụ hướng dẫn cách tính chế độ, chính sách với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi sắp xếp, tinh gọn bộ máy (Ảnh minh hoạ)

Bộ Nội vụ đã hướng dẫn cụ thể việc xác định cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy; thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; đối tượng áp dụng.

Cơ quan này cũng hướng dẫn thời điểm quyết định sắp xếp tổ chức bộ máy; về tiền lương tháng hiện hưởng để tính hưởng trợ cấp; thời điểm tính trợ cấp theo số năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội; về tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; về giải quyết chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện phương án giải thể, kết thúc hoạt động; về nâng lương trước khi nghỉ hưu trước tuổi.

Bộ Nội vụ đã nêu các ví dụ về cách tính chính sách, chế độ đối với người nghỉ hưu trước tuổi và người nghỉ thôi việc.

Ví dụ 1: Ông Nguyễn Văn C, công chức ở Sở A, sinh ngày 15-1-1966, có 22 năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, đã xếp bậc 8 hệ số lương 4,65 ngạch chuyên viên kể từ ngày 1-5-2024 và hưởng các chế độ phụ cấp sau: phụ cấp chức vụ hệ số 0,6; phụ cấp công vụ 25% (tiền lương tháng hiện hưởng là 15.356.250 đồng/tháng).

Do cơ quan trực tiếp sắp xếp tổ chức bộ máy (từ ngày 1-3-2025) nên ông C tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi từ ngày 1-5-2025 và được cấp có thẩm quyền đồng ý.

Theo Phụ lục I Nghị định số 135/2020/NĐ-CP thì thời điểm nghỉ hưu của ông C là tháng 11-2027 nên tại thời điểm nghỉ hưu trước tuổi (ngày 1-5-2025), ông C nghỉ hưu trước 2 năm 6 tháng so với quy định.

Ngoài được hưởng ngay lương hưu theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội mà không bị trừ tỉ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi, ông C còn được tổng 3 khoản trợ cấp là: 744.788.125 đồng, gồm: Trợ cấp hưu trí một lần cho số tháng nghỉ sớm: 30 x 15.356.250 = 460.687.500 đồng; Trợ cấp cho số năm nghỉ sớm: 2,5 x 5 x 15.356.250 = 191.953.125 đồng; Trợ cấp theo thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội: 6 x 15.356.250 = 92.137.500 đồng.

Ví dụ 2: Bà Nguyễn Thị D, công chức ở Ban Tổ chức huyện ủy (có 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn), sinh ngày 2-9-1975, có 19 năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, đã xếp bậc 7 hệ số lương 4,32 ngạch chuyên viên kể từ ngày 1-5-2024 và hưởng các chế độ phụ cấp sau: phụ cấp công tác đảng - đoàn thể 30%, phụ cấp công vụ 25% (tiền lương tháng hiện hưởng là 15.668.640 đồng/tháng).

Do kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện nên bà D tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi và được cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết nghỉ hưu trước tuổi kể từ ngày 1-7-2025 (ngày kết thúc hoạt động của đơn vị hành chính cấp huyện).

Theo Phụ lục II Nghị định số 135/2020/NĐ-CP thì thời điểm nghỉ hưu của bà D là 6-2028 nên tại thời điểm nghỉ hưu trước tuổi (ngày 1-7-2025), bà D nghỉ hưu trước 2 năm 11 tháng so với quy định.

Ngoài được hưởng ngay lương hưu theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội mà không bị trừ tỉ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi, bà D còn được tổng 3 khoản trợ cấp là 877.443.840 đồng, gồm: Trợ cấp hưu trí một lần cho số tháng nghỉ sớm: 35 x 15.668.640 = 548.402.400 đồng; Trợ cấp cho số năm nghỉ sớm: 3 x 5 x 15.668.640 = 235.029.600 đồng; Trợ cấp theo thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội: 6 x 15.668.640 = 94.011.840 đồng.

Ví dụ 3: Ông Nguyễn Văn M, công chức của Vụ thuộc Bộ, có tổng thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội là 15 năm, đã xếp bậc 5 hệ số lương 3,66 ngạch chuyên viên và hưởng phụ cấp công vụ 25% (tiền lương tháng hiện hưởng: 10.705.500 đồng/tháng).

Do cơ quan sắp xếp tổ chức bộ máy, ông M thuộc đối tượng phải nghỉ việc từ ngày 1-6-2025 và bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội hoặc hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, ngoài ra còn được tổng số tiền trợ cấp là 786.854.250 đồng, gồm: Trợ cấp thôi việc: 60 x 0,8 x 10.705.500 = 513.864.000 đồng; Trợ cấp theo thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội: 15 x 1,5 x 10.705.500 = 240.873.750 đồng; Trợ cấp tìm việc làm: 3 x 10.705.500 = 32.116.500 đồng.

Về thời điểm tính trợ cấp theo số năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội, căn cứ quy định tại Điều 7 Nghị định số 178/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2025/NĐ-CP) và Điều 4 Thông tư số 01/2025/TT-BNV ngày 17-1-2025 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Thông tư số 02/2025/TT-BNV ngày 4-4-2025) thì đối với những người nghỉ hưu trước tuổi kể từ ngày 1-7-2025 (ngày có hiệu lực của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024) thì hưởng trợ cấp theo số năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội như sau: Trường hợp đủ 15 năm công tác trở lên có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì được trợ cấp 4 tháng tiền lương hiện hưởng đối với 15 năm đầu công tác; từ năm thứ 16 trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được trợ cấp 0,5 tháng tiền lương hiện hưởng.