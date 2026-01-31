HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Cách tính thuế với người cho thuê nhà

Bài và ảnh: THY THƠ

Nhiều người cho thuê phòng trọ, căn hộ đang lúng túng trong việc kê khai, tính thuế sau khi thuế khoán được bãi bỏ

Theo quy định, từ năm 2026, cá nhân kinh doanh là đối tượng kê khai, nộp thuế theo doanh thu. Tuy nhiên, hiện nhiều người cho thuê nhà trên địa bàn TP HCM vẫn chưa hiểu rõ các quy định về kê khai doanh thu, nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN), thuế giá trị gia tăng (GTGT).

Ai được khấu trừ mức doanh thu miễn thuế?

Ông Lê Quyết Thắng (phường Bến Thành) cho biết ông đang có một căn nhà cho thuê ở phường Bến Thành, thuộc phạm vi quản lý của Thuế cơ sở 1 và một căn cho thuê ở phường An Hội Tây, thuộc phạm vi của Thuế cơ sở 15. Ông Thắng băn khoăn khi xác định nghĩa vụ thuế, doanh thu 500 triệu đồng được miễn thuế sẽ được Thuế cơ sở 1 hay Thuế cơ sở 15 khấu trừ. Nếu ông nộp tờ khai thuế tại Thuế cơ sở 1 thì Thuế cơ sở 15 có đồng ý không và ngược lại.

Cách tính thuế với người cho thuê nhà - Ảnh 1.

Cá nhân kinh doanh giao dịch tại trụ sở Thuế TP HCM

Tương tự, ông Nguyễn Thanh Sang cho biết ông có 2 căn nhà cho thuê trên cùng một địa bàn quản lý thuế, trong đó đã đăng ký kê khai mã số thuế một địa điểm của căn thứ nhất. "Vậy tôi có được dùng mã số thuế đó để kê khai cho địa điểm của căn cho thuê còn lại được không?" - ông Sang thắc mắc.

Trong khi đó, bà Trần Bích Ngọc đặt giả thuyết: Doanh thu cho thuê nhà năm 2026 là 900 triệu đồng thì thu nhập chịu thuế được tính bằng 900 triệu đồng trừ cho 500 triệu đồng miễn thuế, còn 400 triệu đồng, sau đó nhân với thuế suất 5%. "Như vậy, số thuế TNCN tôi phải nộp là 20 triệu đồng, thuế GTGT phải nộp là 20 triệu đồng. Cách tính trên có chính xác không?" - bà Ngọc hỏi.

Mặt khác, bà Ngọc cũng nêu tình huống nếu doanh thu 900 triệu này thu từ 2 căn nhà cho thuê ở 2 phường khác nhau ở TP HCM, sẽ khai thuế ra sao?

Với thắc mắc của ông Thắng và ông Sang, Thuế cơ sở 1 trả lời: Sau khi đăng ký thuế lần đầu, hộ kinh doanh cho thuê tài sản có phát sinh địa điểm kinh doanh cho thuê tài sản khác thì phải thông báo cho cơ quan thuế nơi đặt địa điểm kinh doanh thông qua việc sử dụng số định danh cá nhân để kê khai đầy đủ thông tin về địa điểm kinh doanh.

Trên cơ sở thông tin kê khai ban đầu, Hệ thống quản lý thuế tập trung (TMS) sẽ là đầu mối chính khấu trừ doanh thu miễn thuế, cập nhật thông tin để quản lý địa điểm kinh doanh, hỗ trợ cá nhân khai thuế cho địa điểm kinh doanh.

Liên quan đến doanh thu cho thuê nhà 900 triệu đồng của bà Ngọc, Thuế cơ sở 11 phản hồi: Đây là doanh thu hơn 500 triệu đồng nên theo quy định của Luật thuế GTGT, cá nhân chịu thuế GTGT 5% trên toàn bộ doanh thu 900 triệu đồng. Riêng thuế TNCN được xác định bằng phần vượt trên 500 triệu đồng nhân với thuế suất 5%. Nghĩa là doanh thu 900 triệu đồng trừ cho 500 triệu đồng miễn thuế, còn 400 triệu đồng nhân với thuế suất 5%.

Còn về việc khai thuế cho hoạt động cho thuê nhà tại các địa chỉ khác nhau, Thuế cơ sở 11 đề nghị bà Ngọc theo dõi các nghị định hướng dẫn của Bộ Tài chính sớm được ban hành trong thời gian tới để thực hiện.

Nhiều băn khoăn về đăng ký kinh doanh

Một trường hợp khác, ông Võ Văn Sơn đang kinh doanh 10 phòng trọ. Giá thuê 1 triệu đồng/phòng trọ/tháng. Với mức doanh thu 1 năm là 120 triệu đồng thì phải kê khai thuế ra sao?

Với trường hợp này, Thuế TP HCM cho hay tổng doanh thu cho thuê phòng trọ của ông Sơn dưới mức 500 triệu đồng nên theo quy định của pháp luật, ông không phải nộp thuế GTGT và thuế TNCN.

Bà Lê Quỳnh thì thắc mắc: "Cá nhân cho thuê nhà nguyên căn có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm có cần đăng ký kinh doanh hay đăng ký mã số thuế không? Trên eTax Mobile không có mục kê khai thuế theo năm dương lịch, nếu tôi muốn kê khai thì phải làm các thủ tục gì?".

Thuế TP HCM cho biết cá nhân có nhu cầu thành lập hộ kinh doanh đối với hoạt động cho thuê nhà thì đăng ký thuế theo cơ chế một cửa liên thông cùng với đăng ký kinh doanh. Trường hợp cá nhân không đăng ký thành lập hộ kinh doanh thì thực hiện đăng ký thuế với cơ quan thuế.

"Người nộp thuế có thể kê khai thuế trực tuyến đối với hoạt động cho thuê nhà trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Thuế TP HCM và lựa chọn kỳ kê khai theo năm dương lịch. Ngành thuế đang nghiên cứu, nâng cấp ứng dụng eTax Mobile để người nộp thuế có thể kê khai tờ khai thuế đối với hoạt động cho thuê nhà đơn giản và thuận lợi tại ứng dụng này" - Thuế TP HCM cho biết thêm. 

Doanh thu từ 500 triệu đồng trở xuống, không nộp thuế

Theo thạc sĩ Nguyễn Thị Thương, giảng viên Trường Đại học Luật TP HCM, Luật Sửa đổi, bổ sung Luật Thuế GTGT và Luật Thuế TNCN sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua (khoản 1 Điều 7, cả hai luật đều có hiệu lực từ ngày 1-1-2026) quy định hàng hóa, dịch vụ của hộ, cá nhân sản xuất, kinh doanh có mức doanh thu năm từ 500 triệu đồng trở xuống không nộp thuế. Thế nên, nếu cá nhân có nhà cho thuê nhưng doanh thu không quá 500 triệu đồng/năm thì không phải nộp thuế TNCN và thuế GTGT.

Trường hợp cá nhân cho thuê nhà với doanh thu trên 500 triệu đồng/năm, nghĩa vụ thuế của cá nhân sẽ xác định cụ thể như sau:

Ví dụ, người cho thuê nhà với doanh thu trong năm 2026 là 600 triệu đồng, thì mức thuế GTGT là 600 triệu đồng x 5% = 30 triệu đồng. Còn thuế TNCN được xác định bằng phần doanh thu vượt trên mức 500 triệu đồng nhân (x) với thuế suất 5%. Như vậy, nếu doanh thu cho thuê nhà là 600 triệu đồng mỗi năm sẽ đóng thuế TNCN ở mức: 600 triệu đồng trừ cho 500 triệu đồng = 100 triệu đồng x 5% = 5 triệu đồng.

Theo đó, tổng số thuế phải nộp của cá nhân này trong năm 2026 là 35 triệu đồng, bao gồm thuế GTGT 30 triệu đồng và thuế TNCN 5 triệu đồng.


Tin liên quan

Diễn biến mới về đàm phán thuế đối ứng Việt Nam - Mỹ

Diễn biến mới về đàm phán thuế đối ứng Việt Nam - Mỹ

(NLĐO) - Dự kiến, Việt Nam - Mỹ sẽ tiếp tục đàm phán phiên thứ 6 về Hiệp định Thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng.

3.225 doanh nghiệp ở TPHCM nợ thuế 9.715 tỉ đồng

(NLĐO) - Trong số 3.225 doanh nghiệp tại TPHCM nợ thuế, có 13 đơn vị nợ trên 100 tỉ đồng và nhiều doanh nghiệp bất động sản nợ hàng chục tỉ đồng

