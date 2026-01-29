HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Diễn biến mới về đàm phán thuế đối ứng Việt Nam - Mỹ

Lê Thúy

(NLĐO) - Dự kiến, Việt Nam - Mỹ sẽ tiếp tục đàm phán phiên thứ 6 về Hiệp định Thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng.

Sáng 29-1, Bộ Công Thương đã tổ chức buổi họp báo thường kỳ quý IV-2025. Liên quan tới diễn biến đàm phán thuế đối ứng với Mỹ, ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công Thương, cho biết Việt Nam - Mỹ đã trải qua 5 phiên đàm phán. Kế hoạch phiên đàm phán thứ 6 sẽ diễn ra vào tuần sau. "Tinh thần chung là cố gắng tạo ra những chuyển biến tích cực để cùng đối tác thống nhất các nội dung" - ông nói.

Diễn biến mới về đàm phán thuế đối ứng Việt Nam – Mỹ - Ảnh 1.

Bộ Công Thương đã tổ chức buổi họp báo thường kỳ quý IV-2025

Để đạt tiến triển tích cực, Bộ Công Thương và đoàn đàm phán phối hợp với các bộ, ngành để trình cấp có thẩm quyền. "Phương án hiện nay rất tích cực. Chúng ta đã gửi cho đối tác các thông số, thông tin về danh sách mặt hàng và thuế, trên tinh thần tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa Mỹ nhập khẩu vào Việt Nam" - Thứ trưởng Bộ Công Thương chia sẻ.

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương, tình hình thâm hụt thương mại hiện nay là có nhưng không phải do hàng Việt Nam cạnh tranh trực tiếp với hàng hóa của Mỹ, mà xuất phát từ vấn đề phân công sản xuất hàng hóa, tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế.

"Đối tác sản xuất những mặt hàng chất lượng cao, công nghệ hiện đại, giá trị thu về lớn. Hàng hóa của Việt Nam thuộc phân khúc khác. Đây chính là tính bổ sung cho nhau giữa hai nền kinh tế. Hy vọng trong phiên đàm phán tới đây, hai bên có thể đạt được những đồng thuận cao" - ông Tân phân tích.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết Việt Nam tiếp tục mời gọi nhà đầu tư Mỹ đầu tư sản xuất tại Việt Nam. Việc đối tác sản xuất tại đây sẽ mang lại lợi ích cho Việt Nam, giảm dần mức thâm hụt thương mại.

Về những lưu ý cho năm 2026, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh kiên trì thuyết phục đối tác vẫn là yếu tố quan trọng hàng đầu, cùng với đó vận động doanh nghiệp, nhà sản xuất tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, bảo đảm tính ổn định và bền vững.

Bên cạnh đó, Việt Nam phải đẩy mạnh đa dạng hóa thị trường, tận dụng tối đa các hiệp định thương mại tự do (FTA), đây là nhiệm vụ cần được triển khai quyết liệt, khẩn trương và hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

Sắp diễn ra "siêu hội chợ" mùa Xuân

Tại họp báo, Bộ Công Thương thông tin về hội chợ Mùa Xuân. Ông Hoàng Minh Chiến, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, cho hay Hội chợ với chủ đề "Kết nối thịnh vượng - Đón xuân huy hoàng", là sự kiện xúc tiến thương mại cấp quốc gia có quy mô lớn, do Chính phủ chỉ đạo, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức. Sự kiện diễn ra từ ngày 2 đến 13-2-2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội. Với thời gian tổ chức kéo dài 12 ngày, mở cửa từ 9 giờ đến 21 giờ hằng ngày, Hội chợ Mùa Xuân 2026 được kỳ vọng tạo không gian giao thương sôi động, liên tục, đáp ứng nhu cầu mua sắm, trải nghiệm văn hóa của người dân và du khách trong cao điểm trước, trong và sau Tết.

Hội chợ Mùa Xuân 2026 được thiết kế với quy mô khoảng 100.000 m2 diện tích trong nhà và hơn 45.000 m2 không gian ngoài trời, gồm 10 sảnh trưng bày, mỗi sảnh khoảng 10.000 m2, dự kiến bố trí khoảng 3.000 gian hàng tiêu chuẩn cùng các khu vực phục vụ hoạt động văn hóa, ẩm thực và trải nghiệm.

Tin liên quan

Mỹ chính thức miễn thuế đối ứng với cà phê, tiêu

Mỹ chính thức miễn thuế đối ứng với cà phê, tiêu

(NLĐO) – Doanh nghiệp vẫn nên kiểm tra chi tiết để phòng ngừa rủi ro thuế cũng như phi thuế quan

Tham tán Thương mại tại Mỹ cập nhật thông tin về thuế đối ứng

(NLĐO) - Việc duy trì mức thuế đối ứng 20% và khả năng mở rộng phạm vi giảm thuế đối với một số nhóm hàng về 0% sẽ mở ra cơ hội hơp tác đầu tư và thương mại.

Thông tin mới về đàm phán thuế đối ứng Việt Nam - Mỹ, thêm hợp tác tỉ USD

(NLĐO) - Ngày 26-10, Việt Nam và Mỹ đã đồng ý công bố Tuyên bố chung về Khuôn khổ Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng.

Bộ Công Thương thuế đối ứng đàm phán thuế đàm phán thuế đối ứng thuế Việt Nam - Mỹ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo