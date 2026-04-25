HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Cái kết của tảng băng trôi lớn nhất thế giới A23a

Tường Như

(NLĐO) - Sau gần 40 năm trôi dạt, tảng băng A23a từng lớn nhất thế giới đã vỡ vụn gần như hoàn toàn khi di chuyển trên Nam Đại Dương.

Hãng tin Tass cho biết thông tin này được Viện Nghiên cứu Bắc Cực và Nam Cực (AARI) công bố ngày 21-4, cho biết tảng băng khổng lồ đã mất tới 99% diện tích so với thời điểm ban đầu tách ra và không còn tồn tại như một thực thể riêng biệt.

"Tảng băng lớn nhất thế giới không còn tồn tại. Nó đã vỡ thành nhiều mảnh nhỏ trong suốt quá trình trôi dạt kéo dài hàng chục năm" - đại diện viện cho biết.

A23a tách ra từ rìa thềm băng Filchner-Ronne ở Nam Cực vào năm 1986. Khi mới hình thành, nó có diện tích khoảng 4.170 km² - gần gấp đôi diện tích TP St. Petersburg của Nga. 

Tuy nhiên, suốt hơn 30 năm sau đó, khối băng này gần như "mắc kẹt" ở vùng nước nông của biển Weddell và không di chuyển đáng kể.

Tảng băng trôi khổng lồ A23a tan rã hoàn toàn? - Ảnh 1.

Tảng băng A23a – từng lớn nhất thế giới – vỡ vụn trên đại dương sau gần 40 năm trôi dạt. Ảnh: AP

Phải đến cuối năm 2023, A23a mới bắt đầu hành trình trôi dạt dài ngày khi thoát ra vùng nước mở. 

Đầu năm 2025, tảng băng này tiến gần đảo South Georgia và bị mắc cạn cách bờ khoảng 80 km trong nhiều tháng. Sau đó, nó tiếp tục trôi vòng qua phía Đông hòn đảo.

Bước ngoặt xảy ra vào tháng 8-2025 khi ba mảnh băng lớn, mỗi mảnh rộng từ 60-300 km², tách khỏi A23a. 

Từ đó, nó không còn giữ danh hiệu tảng băng lớn nhất thế giới khi diện tích chỉ còn khoảng 30% so với ban đầu.

Theo các nhà khoa học, quá trình tan rã diễn ra nhanh hơn trong năm qua. Đến tháng 1-2026, diện tích của A23a chỉ còn khoảng 1.300 km² và hiện tại đã giảm xuống dưới 50 km². 

Khối băng này đang tiếp tục vỡ vụn khi trôi trên vùng biển mở, không còn khả năng "tồn tại lâu dài".

Các chuyên gia của AARI cho biết trong vòng 3 tháng gần đây, phần còn lại của A23a đã di chuyển hơn 1.000 km, vượt qua ranh giới giữa Nam Đại Tây Dương và Đại Tây Dương, hiện nằm gần vĩ độ 49 độ Nam.

Nam Cực Bắc Cực tảng băng trôi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo