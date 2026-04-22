HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Khoa học

Hành tinh khác có thể sống được: Hé lộ từ "vành đai bồn tắm"

(NLĐO) - Tàu vũ trụ NASA có thể đã tìm ra bờ biển cổ đại ở hành tinh được tin tưởng là từng có sự sống.

Theo CNN, các nhà nghiên cứu Mỹ từ Viện Công nghệ California (Caltech) và Đại học Texas tuyên bố đã xác định được một cấu trúc đặc biệt trên hành tinh đỏ láng giềng, mà họ đặt biệt danh là "vành đai bồn tắm".

"Vành đai bồn tắm" là dải đất phẳng rộng 200-400 m, chạy dọc theo chu vi của khu vực mà họ tin là lòng đại dương cổ đại ở bán cầu Bắc Sao Hỏa.

Dải đất này chính là thềm lục địa, hình thành bởi việc các con sông mang trầm tích ra đại dương, cũng như từ sự thay đổi liên tục của mực nước biển.

Nơi đây, dấu vết trực quan lẫn hóa học từ mép nước cổ xưa vẫn còn in hằn, giống dấu vết khoáng chất mà nước thường để lại nơi mép bồn tắm nhà bạn.

Nói cách khác, đó có thể chính là một phần bờ biển của đại dương cổ đại mà NASA tin rằng từng tồn tại trên Sao Hỏa khoảng 3 tỉ năm về trước.

Hành tinh khác có thể sống được: Hé lộ từ "vành đai bồn tắm" - Ảnh 1.

Hành tinh đỏ rất có thể từng có đại dương vài tỉ năm về trước - Ảnh đồ họa: NASA

Nếu được xác nhận, "vành đai bồn tắm" sẽ là bằng chứng sống động về sự tồn tại của đại dương đó.

Tiếp đến, nếu có đại dương, lượng nước khổng lồ đó lại là bằng chứng cho thấy Sao Hỏa từng có một chu kỳ nước ổn định, ấm và ẩm ướt hơn nhiều so với vẻ hoang mạc hiện tại. Đây là chìa khóa chính để xác định khả năng duy trì sự sống của hành tinh.

Dải đất này đã được phát hiện nhờ thiết bị đo độ cao bằng laser trên tàu vũ trụ Mars Global Surveyor của NASA, làm nhiệm vụ lập bản đồ hành tinh đỏ.

Song song đó, các bằng chứng từ một số tàu khác cũng ủng hộ lập luận cho rằng cấu trúc đó là thềm lục địa.

Tàu Curiosity của NASA từng cung cấp hình ảnh về các lớp trầm tích đá ổn định tại khu vực mang tên Kimberley, cho thấy đó có thể là một vùng nước tồn tại lâu dài. Trong khi đó, Perseverance của NASA cũng tìm thấy các lớp trầm tích của một vùng châu thổ sông cổ đại.

Tàu Chúc Dung (Zhurong - Trung Quốc) đưa ra bằng chứng gần gũi hơn cả: Khu vực Utopia Planitia mà nó hạ cánh đã để lộ các bằng chứng cho thấy đó rất có thể là một phần bãi biển cổ đại.

Nhóm tác giả hy vọng tàu thám hiểm Rosalind Franklin của Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) - dự kiến phóng cuối năm 2028 - sẽ tìm ra bằng chứng "chốt hạ", giúp xác nhận sự tồn tại của đại dương ngoài hành tinh này.

Đêm nay, Việt Nam ngắm "mưa sao băng 2.500 tuổi" đạt cực đại

Đêm nay, Việt Nam ngắm "mưa sao băng 2.500 tuổi" đạt cực đại

(NLĐO) - Mưa sao băng Lyrids sẽ tuôn ra từ một vị trí trống ngay bên cạnh Chức Nữ, một trong những ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm.

Sao Hỏa Hành tinh thềm lục địa đại dương cổ đại vành đai bồn tắm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo