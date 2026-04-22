Hành tinh khác có thể sống được: Hé lộ từ "vành đai bồn tắm"

Theo CNN, các nhà nghiên cứu Mỹ từ Viện Công nghệ California (Caltech) và Đại học Texas tuyên bố đã xác định được một cấu trúc đặc biệt trên hành tinh đỏ láng giềng, mà họ đặt biệt danh là "vành đai bồn tắm".

"Vành đai bồn tắm" là dải đất phẳng rộng 200-400 m, chạy dọc theo chu vi của khu vực mà họ tin là lòng đại dương cổ đại ở bán cầu Bắc Sao Hỏa.

Dải đất này chính là thềm lục địa, hình thành bởi việc các con sông mang trầm tích ra đại dương, cũng như từ sự thay đổi liên tục của mực nước biển.

Nơi đây, dấu vết trực quan lẫn hóa học từ mép nước cổ xưa vẫn còn in hằn, giống dấu vết khoáng chất mà nước thường để lại nơi mép bồn tắm nhà bạn.

Nói cách khác, đó có thể chính là một phần bờ biển của đại dương cổ đại mà NASA tin rằng từng tồn tại trên Sao Hỏa khoảng 3 tỉ năm về trước.

Hành tinh đỏ rất có thể từng có đại dương vài tỉ năm về trước - Ảnh đồ họa: NASA

Nếu được xác nhận, "vành đai bồn tắm" sẽ là bằng chứng sống động về sự tồn tại của đại dương đó.

Tiếp đến, nếu có đại dương, lượng nước khổng lồ đó lại là bằng chứng cho thấy Sao Hỏa từng có một chu kỳ nước ổn định, ấm và ẩm ướt hơn nhiều so với vẻ hoang mạc hiện tại. Đây là chìa khóa chính để xác định khả năng duy trì sự sống của hành tinh.

Dải đất này đã được phát hiện nhờ thiết bị đo độ cao bằng laser trên tàu vũ trụ Mars Global Surveyor của NASA, làm nhiệm vụ lập bản đồ hành tinh đỏ.

Song song đó, các bằng chứng từ một số tàu khác cũng ủng hộ lập luận cho rằng cấu trúc đó là thềm lục địa.

Tàu Curiosity của NASA từng cung cấp hình ảnh về các lớp trầm tích đá ổn định tại khu vực mang tên Kimberley, cho thấy đó có thể là một vùng nước tồn tại lâu dài. Trong khi đó, Perseverance của NASA cũng tìm thấy các lớp trầm tích của một vùng châu thổ sông cổ đại.

Tàu Chúc Dung (Zhurong - Trung Quốc) đưa ra bằng chứng gần gũi hơn cả: Khu vực Utopia Planitia mà nó hạ cánh đã để lộ các bằng chứng cho thấy đó rất có thể là một phần bãi biển cổ đại.

Nhóm tác giả hy vọng tàu thám hiểm Rosalind Franklin của Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) - dự kiến phóng cuối năm 2028 - sẽ tìm ra bằng chứng "chốt hạ", giúp xác nhận sự tồn tại của đại dương ngoài hành tinh này.