Thời sự Chính trị

Cái Tết đặc biệt của lực lượng Gìn giữ hoà bình Việt Nam tại Bentiu

Dương Ngọc

(NLĐO)- Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 của Việt Nam đang làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đón Xuân mới giữa vùng bất ổn Bentiu, Nam Sudan.

Trong khi ở quê nhà, không khí những ngày cận Tết rộn ràng sắc xuân, ánh pháo hoa và niềm vui sum vầy thì tại Bentiu (Cộng hòa Nam Sudan), nơi Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 của Việt Nam đang làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, tình hình an ninh khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn.

- Ảnh 1.

Bạn bè quốc tế chung vui Tết cổ truyền cùng cán bộ, nhân viên Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 của Việt Nam

Không chỉ ở các địa bàn lân cận, ngay tại Bentiu, căng thẳng cục bộ và đang gia tăng, đòi hỏi lực lượng gìn giữ hòa bình luôn duy trì trạng thái sẵn sàng cao độ. Những ca trực phản ứng nhanh, những cuộc họp khẩn, các phương án bảo đảm an toàn được kích hoạt kịp thời, nhịp độ công việc dày hơn trong bối cảnh nhiệm vụ chuyên môn y tế vẫn phải duy trì liên tục, không gián đoạn.

Giữa điều kiện đặc biệt và khắc nghiệt ấy, các cán bộ, nhân viên Bệnh viện - những chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam - vẫn cố gắng "gói" cho mình một mùa Xuân mang đậm bản sắc dân tộc. Bởi hơn ai hết, những người con Việt Nam xa quê luôn mong muốn tạo dựng một không gian Tết ấm áp, sum vầy, để phần nào nguôi đi nỗi nhớ hậu phương; đồng thời lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam trong cộng đồng quốc tế tại Phái bộ.

Những cành mai, cành đào trang trí giản dị; những gian hàng nhỏ của "Hội chợ Xuân"; những lời chúc bình an, sẻ chia giữa đồng đội và bạn bè quốc tế… tất cả hòa quyện, tạo nên một "không gian Tết Việt" giữa vùng đất còn nhiều bất ổn.

Từ những chiếc lá dong xanh mướt, hạt gạo nếp trắng ngần gửi từ quê hương xa xôi, đến nguồn thực phẩm tăng gia của đơn vị; dưới bàn tay khéo léo của những cán bộ, nhân viên y tế - những người thường ngày gắn bó với dụng cụ phẫu thuật, băng ca, ống truyền - những chiếc bánh chưng, bánh tét mang hương vị Tết Việt vẫn được gói ghém trọn vẹn nghĩa tình nơi tuyến đầu gìn giữ hòa bình.

Đó không chỉ là hương vị của ngày Tết, mà còn là biểu tượng của bản lĩnh, tinh thần lạc quan, ý chí vượt khó và khát vọng giữ gìn bản sắc dân tộc của người Việt Nam giữa môi trường đa quốc gia, đa văn hóa, nơi xa Tổ quốc hàng ngàn cây số.

Đặc biệt, cán bộ, nhân viên Bệnh viện vẫn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng cấp cứu, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ quốc tế.

- Ảnh 2.

Ca phẫu thuật cấp cứu bệnh nhân nữ quốc tịch Nam Sudan

Ngay trước thềm Tết Nguyên đán, ngày 14-2 (tức 27 tháng Chạp), Bệnh viện đã phẫu thuật cấp cứu thành công một bệnh nhân nữ quốc tịch Nam Sudan, là cán bộ quản lý trẻ của một tổ chức của Liên hợp quốc tại địa bàn.

Thành công của ca phẫu thuật một lần nữa góp phần khẳng định uy tín, hình ảnh chuyên nghiệp, nhân văn của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong lòng bạn bè quốc tế.

Một số hình ảnh do Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 của Việt Nam cung cấp:

- Ảnh 3.

- Ảnh 4.

- Ảnh 5.

- Ảnh 6.

- Ảnh 7.

- Ảnh 8.

- Ảnh 9.

- Ảnh 10.

- Ảnh 11.

- Ảnh 12.

- Ảnh 13.

- Ảnh 14.

- Ảnh 15.

- Ảnh 16.

- Ảnh 17.

- Ảnh 18.

- Ảnh 19.

- Ảnh 20.

- Ảnh 21.

- Ảnh 22.

- Ảnh 23.

 

    Thông báo