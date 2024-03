Cải thiện đời sống người lao động

Từ 1-7, lương tối thiểu (LTT) vùng sẽ được điều chỉnh (mức tăng 6%). Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) đang lấy ý kiến góp ý Dự thảo Nghị định quy định mức LTT đối với người lao động (NLĐ) làm việc theo hợp đồng lao động (HĐLĐ). Để chủ động trong việc điều chỉnh lương khi nghị định chính thức ban hành, nhiều doanh nghiệp (DN) đã sớm xây dựng phương án tăng lương cho NLĐ.



Chủ động tăng lương

Tại Công ty TNHH Giày dép Vĩnh Phong (KCN Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, TP HCM), tình hình sản xuất - kinh doanh từ đầu năm 2024 đã khởi sắc. Hiện đơn hàng đã lấp đầy đến hết tháng 6-2024, DN cũng tuyển đủ lao động để kịp tiến độ sản xuất. DN với 360 NLĐ này đã có phương án tăng lương cho NLĐ từ ngày 1-7 với mức tăng 280.000 đồng/người/tháng.

Bà Phan Thị Minh Thu, Giám đốc công ty, cho biết công ty vẫn đang áp dụng cách tính lương thời gian cho NLĐ. Mức lương thấp nhất cho lao động làm công việc đơn giản nhất tại công ty đang là 4,68 triệu đồng cộng với 7%. Ngoài ra, công ty có nhiều loại phụ cấp khác, khoảng 2,5 triệu đồng/người/tháng. Như vậy, sau khi điều chỉnh, mức lương thấp nhất tại DN là 5,3 triệu đồng cộng các khoản phụ cấp.

Không chỉ tăng lương theo LTT, DN còn áp dụng tăng bậc, tăng lương ngay lập tức cho những công nhân (CN) bậc thấp nỗ lực nâng cao tay nghề, từ thợ phụ lên thợ may hoặc thợ may sử dụng thành thạo máy may 2 kim.

Tương tự, Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Hùng Minh (quận Phú Nhuận, TP HCM) đã sớm dự trù kinh phí tăng lương và nâng mức đóng các khoản bảo hiểm cho NLĐ từ ngày 1-7-2024. Theo đó, mức tăng là 280.000 đồng/người/tháng. Đại diện ban giám đốc công ty cho biết để đào tạo một nhân viên mới phải mất 1 tháng với chi phí trên 3 triệu đồng. Vì vậy, công ty rất coi trọng NLĐ, luôn cố gắng tăng phúc lợi để giữ chân họ. Thu nhập của NLĐ tại DN hiện đạt từ 7,1 triệu đồng trở lên và được điều chỉnh thường xuyên, các khoản thưởng cũng bảo đảm năm sau cao hơn năm trước ít nhất 6%.

Ban Chấp hành Công đoàn và Ban Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Công trình Hùng Vương (quận 10) cũng vừa họp, thống nhất phương án tăng lương cho gần 2.000 NLĐ từ ngày 1-7, mức tăng từ 250.000-280.000 đồng/người/tháng.

Bên cạnh tăng lương theo lộ trình tăng LTT vùng của Chính phủ, DN này còn áp dụng tăng lương bậc, tăng lương định kỳ cho NLĐ 3 năm/lần. Mức tăng từ 5% trở lên. Thu nhập bình quân của NLĐ tại DN đang ở mức 15 triệu đồng/tháng.

Người lao động tại Công ty TNHH Xây dựng Công trình Hùng Vương luôn an tâm làm việc vì lương, thưởng, phúc lợi tốt. Ảnh: THANH NGA

Tìm tiếng nói chung

Không đợi đến kỳ hạn tăng lương theo quy định của Chính phủ vào ngày 1-7-2024, từ đề xuất của Ban Chấp hành Công đoàn, Công ty TNHH Sambu Vina Sports (huyện Hóc Môn, TP HCM) đã điều chỉnh tăng lương sớm cho gần 2.000 CN từ tháng 1-2024. Mức tăng 150.000 đồng/người/tháng tuy không cao nhưng tập thể CN rất phấn khởi.

Hiện nay, mức lương cơ bản thấp nhất của CN mới vào làm là 5,2 triệu đồng/người/tháng, cao hơn 243.000 đồng so với mức LTT vùng mà Bộ LĐ-TB-XH đang đề xuất. Cùng với các khoản phụ cấp như xăng xe, nhà trọ, chuyên cần, trách nhiệm, độc hại…, thu nhập thấp nhất của CN đạt khoảng 6 triệu đồng/người/tháng.

Ngoài đợt điều chỉnh này, đến tháng 7-2024, công ty sẽ tiếp tục điều chỉnh tăng lương thêm 150.000 đồng/người/tháng. Theo bà Trần Thị Gái, Chủ tịch Công đoàn công ty, gần 2 năm qua, Chính phủ cũng không điều chỉnh LTT vùng nên đời sống CN gặp nhiều khó khăn, một số người phải xin nghỉ tìm đường khác mưu sinh. Do vậy, khi Công đoàn đề xuất tăng lương, với tinh thần sẻ chia, chủ DN đã chấp thuận.

Đầu tháng 2-2024, hàng ngàn CN của Công ty Nissei Electric Việt Nam (KCX Linh Trung I, TP Thủ Đức) rất phấn khởi khi được tăng lương thêm ít nhất 200.000 đồng/người/tháng. Đây là kết quả từ cuộc thương lượng của Công đoàn với ban giám đốc công ty vào tháng 12-2023. Theo bà Trần Thị Hồng Vân, Chủ tịch Công đoàn công ty, sự khéo léo và lý lẽ thuyết phục của đội ngũ cán bộ Công đoàn đã giúp họ và chủ DN tìm được tiếng nói chung.

Bảo đảm mức sống tối thiểu Trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng Tiền lương Quốc gia sau kỳ họp diễn ra vào ngày 12-1-2024, Bộ LĐ-TB-XH đề xuất điều chỉnh mức LTT tăng 6% so với mức hiện hành, áp dụng từ ngày 1-7-2024. Cụ thể, mức LTT tháng theo 4 vùng: vùng I là 4.960.000 đồng/tháng, vùng II là 4.410.000 đồng/tháng, vùng III là 3.860.000 đồng/tháng, vùng IV là 3.450.000 đồng/tháng. Mức LTT nêu trên tăng từ 200.000-280.000 đồng, cao hơn khoảng 2% so với mức sống tối thiểu của NLĐ đến hết năm 2024; dự kiến cơ bản bảo đảm mức sống tối thiểu năm 2025. Theo Bộ LĐ-TB-XH, mức điều chỉnh này có sự hài hòa lợi ích của NLĐ và DN, vừa chú ý cải thiện đời sống cho NLĐ vừa chú ý đến việc bảo đảm duy trì, phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh của DN. 100% thành viên Hội đồng Tiền lương Quốc gia thống nhất và khuyến nghị với Chính phủ điều chỉnh theo mức này.