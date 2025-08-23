HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Vùng miền Hà Nội

Hà Nội miễn tiền vé xe buýt và đường sắt đô thị từ 30-8 đến hết 2-9

P.Dương

(NLĐO) - Hà Nội miễn tiền vé xe buýt và đường sắt đô thị cho nhân dân và du khách trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh từ 30-8 đến hết ngày 2-9.

Ngày 23-8, UBND TP Hà Nội đã ban hành Công văn số 4761 về việc miễn tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng có trợ giá (xe buýt và đường sắt đô thị) cho nhân dân và du khách trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9-2025.

Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, Hà Nội miễn tiền vé xe buýt và đường sắt đô thị từ 30-8 đến hết 2-9 - Ảnh 1.

Lượng hành khách đi tàu trên cao đường sắt đô thị đông kỷ lục trong ngày tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành đầu tiên ở Quảng trường Ba Đình (ngày 21-8). Ảnh: TTXVN

Theo đó, trên cơ sở đề xuất của Sở Xây dựng và ý kiến của Sở Tài chính, UBND TP Hà Nội đã chấp thuận miễn tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng có trợ giá (xe buýt và đường sắt đô thị) cho nhân dân và du khách trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2-9-1945 - 2-9-2025) từ ngày 30-8 đến hết ngày 2-9.

TIN LIÊN QUAN

UBND TP Hà Nội giao Sở Xây dựng chủ trì, chỉ đạo, phối hợp với Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông TP Hà Nội, các đơn vị cung ứng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá và Công ty TNHH Đường sắt Hà Nội triển khai các phương án thực hiện đảm bảo an toàn, ý nghĩa, hiệu quả; phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân và du khách.

Hà Nội miễn tiền vé xe buýt và đường sắt đô thị dịp Quốc khánh 2-9

Cùng với đó, theo dõi sản lượng hành khách, kịp thời điều chỉnh, tăng cường tần suất, chuyến lượt, thời gian hoạt động để phục vụ nhân dân và du khách trong trường hợp nhu cầu đi lại tăng cao; có phương án kiểm soát chặt chẽ và chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với số lượng vé miễn phí phục vụ thanh, quyết toán kinh phí trợ giá theo đúng quy định.

Thành phố cũng giao Sở Tài chính căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tổng hợp và tham mưu nguồn kinh phí trợ giá, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan thực hiện bố trí, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí trợ giá theo đúng quy định.

Ngoài ra, UBND TP Hà Nội giao các Sở: Văn hóa và Thể thao, Du lịch, Khoa học và Công nghệ; UBND các phường, xã, tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin về phương án phân luồng, các điểm dừng, đỗ xe, phương án vận hành tuyến buýt và mạng lưới vận tải hành khách công cộng kết nối tới các điểm du lịch, các sự kiện của thủ đô để đông đảo người dân và du khách biết, tham gia.

Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) cho biết hành khách đi tàu trên cao đường sắt đô thị đông kỷ lục trong ngày tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành đầu tiên ở Quảng trường Ba Đình (ngày 21-8).

Trong ngày 21-8, 2 tuyến đường sắt đô thị trên cao 2A Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - Ga Hà Nội đã vận hành tổng cộng 518 lượt tàu, vận chuyển an toàn trên 140.000 lượt hành khách. Tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh - Hà Đông phục vụ hơn 110.000 lượt hành khách và tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội phục vụ hơn 30.000 lượt.

Theo Hà Nội Metro, trong ngày 21-8, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông đã lập kỷ lục khách đi tàu đông nhất kể từ khi đưa vào vận hành tuyến đến nay. Lượng hành khách vận chuyển trong ngày 21-8 trên tuyến đường sắt đô thị trên cao này bằng 250% so với sản lượng hành khách vận chuyển trong các ngày bình thường, và gấp đôi sản lượng hành khách vận chuyển trong các dịp cao điểm Quốc khánh 2-9 các năm trước đây.

Hanoi Metro kỳ vọng hệ thống đường sắt đô thị sẽ trở thành lựa chọn di chuyển an toàn, văn minh và tiện lợi cho đông đảo hành khách trong dịp Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh 2-9 năm nay cũng như các kỳ nghỉ lễ lớn của đất nước.

Tin liên quan

Người dân nên đi xem diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2-9 bằng phương tiện gì?

Người dân nên đi xem diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2-9 bằng phương tiện gì?

(NLĐO)- Người dân cần chủ động di chuyển sớm để đảm bảo thời gian, tránh bỏ lỡ những khoảnh khắc ấn tượng của diễu binh, diễu hành trong ngày Quốc khánh 2-9.

Hà Nội rực rỡ sắc cờ chào mừng 80 năm Quốc khánh 2-9

(NLĐO) - Phố phường Hà Nội rực rỡ sắc đỏ chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Chi tiết các tuyến đường bị cấm ở Hà Nội để phục vụ Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2-9

(NLĐO)- Công an TP Hà Nội vừa có thông báo phân luồng giao thông phục vụ các hoạt động Lễ kỷ Quốc khánh.

Hà Nội MIỄN PHÍ VÉ XE BUÝT Quốc khánh 2-9 diễu binh diễu binh, diễu hành
