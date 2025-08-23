Hà Nội miễn tiền vé xe buýt và đường sắt đô thị từ 30-8 đến hết 2-9

Ngày 23-8, UBND TP Hà Nội đã ban hành Công văn số 4761 về việc miễn tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng có trợ giá (xe buýt và đường sắt đô thị) cho nhân dân và du khách trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9-2025.

Lượng hành khách đi tàu trên cao đường sắt đô thị đông kỷ lục trong ngày tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành đầu tiên ở Quảng trường Ba Đình (ngày 21-8). Ảnh: TTXVN

Theo đó, trên cơ sở đề xuất của Sở Xây dựng và ý kiến của Sở Tài chính, UBND TP Hà Nội đã chấp thuận miễn tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng có trợ giá (xe buýt và đường sắt đô thị) cho nhân dân và du khách trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2-9-1945 - 2-9-2025) từ ngày 30-8 đến hết ngày 2-9.

UBND TP Hà Nội giao Sở Xây dựng chủ trì, chỉ đạo, phối hợp với Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông TP Hà Nội, các đơn vị cung ứng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá và Công ty TNHH Đường sắt Hà Nội triển khai các phương án thực hiện đảm bảo an toàn, ý nghĩa, hiệu quả; phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân và du khách.

Cùng với đó, theo dõi sản lượng hành khách, kịp thời điều chỉnh, tăng cường tần suất, chuyến lượt, thời gian hoạt động để phục vụ nhân dân và du khách trong trường hợp nhu cầu đi lại tăng cao; có phương án kiểm soát chặt chẽ và chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với số lượng vé miễn phí phục vụ thanh, quyết toán kinh phí trợ giá theo đúng quy định.

Thành phố cũng giao Sở Tài chính căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tổng hợp và tham mưu nguồn kinh phí trợ giá, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan thực hiện bố trí, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí trợ giá theo đúng quy định.

Ngoài ra, UBND TP Hà Nội giao các Sở: Văn hóa và Thể thao, Du lịch, Khoa học và Công nghệ; UBND các phường, xã, tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin về phương án phân luồng, các điểm dừng, đỗ xe, phương án vận hành tuyến buýt và mạng lưới vận tải hành khách công cộng kết nối tới các điểm du lịch, các sự kiện của thủ đô để đông đảo người dân và du khách biết, tham gia.